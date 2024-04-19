Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Педерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали

76' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

74' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Эбимбе Эрик нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

67' Судья подбегает и показывает Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.

67' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Демирович Эрмедин получил желтую карточку от судьи

64' Кох Робин нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

62' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Фантастический гол, где все сам сделал Экитике Уго

61' Г О О О О Л - Экитике Уго забивает ударом с правой ноги!

61' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Шаиби Фарес забивает с правой ноги!

55' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Макс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Бута нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Энгельс Арне получил желтую карточку от судьи

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Аугсбург