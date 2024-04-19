Тур: 30. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Петерсен Мартин
3:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолВаргас Рубен
49' Желтая карточкаЭнгельс Арне
1:1
55' ГолШаиби Фарес
2:1
61' ГолЭкитике Уго
65' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
67' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Желтая карточкаКох Робин
90' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
3:1
90' ГолМармуш Омар
90' Желтая карточкаМармуш Омар
90'+7
Ход матча
13'
49'
55'
1:1
57'
61'
2:1
89'
90'
90'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
589 Количество передач 348
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.40 Точный счёт - 1:1
-
-
24
Бута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
11
Экитике
Уго
43
Мбабу
Кевин
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Аугсбург
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.15
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Среднее время на гол
68
72
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (1)
|0.37
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.23
|Эбимбе Эрик
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Нкунку Нильс
|3
|0.1
|Шаиби Фарес
|2
|0.07
|Схири Эльес
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Кох Робин
|2
|0.07
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Экитике Уго
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.5
|Титц Филлип
|8
|0.27
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Энгельс Арне
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Майер Арне
|2
|0.07
|Якич Кристиян
|2
|0.07
|Михель Свен
|2 (1)
|0.07
|Удуохаи Феликс
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|8
|0
|Мармуш Омар
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Кнауфф Ансгар
|5
|1
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Энгельс Арне
|1
|1
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Аугсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
7
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
17
23
Айнтрахт Фр
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Аугсбург
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
25
30
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
16%
3
13%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
5
20%
5
22%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
6
24%
5
22%
76-90
Пропущено
15
26
12 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
27%
4
15%
1-15
3
20%
8
31%
16-30
5
33%
5
19%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
1
7%
3
12%
76-90
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
7
27%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
11%
2
9%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
7
25%
8
36%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
25%
3
14%
76-90
Забито
43
49
20 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
9
21%
4
8%
1-15
3
7%
10
20%
16-30
8
19%
11
22%
31-45
7
16%
7
14%
46-60
8
19%
5
10%
61-75
8
19%
12
24%
76-90
Пропущено
43
48
25 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
7
16%
6
13%
1-15
6
14%
12
25%
16-30
12
28%
13
27%
31-45
6
14%
5
10%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
8
19%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Аугсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
78
96
411
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
411
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1317
1317
723
525
129
327
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|28 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6