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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Палермо
0:0
Второй тайм: 65'
Парма
0'
37' Желтая карточка
Осорио Йордан
42' Желтая карточка
Диаките Салим

Ход матча

33'
Alessio Buttaro
Ди Мариано Франческо
 
37'
 
Осорио Йордан
42'
Диаките Салим
 
46'
 
Шарпантье Габриэль
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
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Палермо
Ничья
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22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
5
Лучиони
Фабио
18
Неделчару
Ионуц
10
Ди
Мариано
Франческо
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
17
Ди
Франческо
Федерико
7
Манкузо
Леонардо
9
Брунори
Маттео
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
3
Осорио
Йордан
77
Ди
Кьяра
Джанлука
64
Сиприен
Вилан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
Палермо
3-4-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Парма

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СB
3:3
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:1
К
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (6) 0.44
Сегре Джакопо 7 0.21
Ди Франческо Федерико 5 0.15
Манкузо Леонардо 4 0.12
Штулац Лео 4 0.12
Солери Эдоардо 4 0.12
Раноккья Филиппо 4 0.12
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.32
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.29
Бернабе Адриан 6 0.18
Шарпантье Габриэль 4 0.12
Михэйлэ Валентин 4 0.12
Бонни Анж-Йоан 3 0.09
Эрнани Азеведо 3 0.09
Эстевес Науэль 3 0.09
Партипило Антони 3 0.09
Чолак Антонио-Мирко 3 0.09
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Гомес Клаудио 3 1
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Диаките Салим 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чиркати Алессандро 6 0
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Бернабе Адриан 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Осорио Йордан 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Парма
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
5
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

23
28
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

31
33

Голы по времени матча

Забито

30
28
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
2
7%
6
21%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
12
40%
3
11%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Забито

29
28
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
17%
6
21%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
28%
10
36%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
18%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
6
25%
3
18%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

59
56
27 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
7
12%
12
21%
1-15
9
15%
8
14%
16-30
11
19%
7
13%
31-45
4
7%
10
18%
46-60
8
14%
6
11%
61-75
20
34%
13
23%
76-90

Пропущено

47
35
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
7
20%
16-30
9
19%
5
14%
31-45
10
21%
8
23%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
10
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2
Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1

Результаты матчей

Палермо
Парма

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 30%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
15 раз 45%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
10
6
1.5
11
6
6
10
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
8
1.5
11
5
5
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
5
19
14
1.5
22
11
11
22
2.5
7
26
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Венеция
 33 18 7 8 60 - 38 61
4.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 0:0 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 33 11 12 10 38 - 35 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:2 34 8 16 10 34 - 40 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 2:0 34 9 12 13 37 - 38 39
15.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 33 7 14 12 31 - 46 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 0:0 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 0:0 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 2:0 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:2 17 2 10 5 14 - 21 16
19.
Лекко
 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 0:0 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:2 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
10.
Козенца
 2:0 17 5 6 6 14 - 16 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
13.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сиприен Вилан уходит с поля. Шарпантье Габриэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Диаките Салим получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Осорио Йордан получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ди Мариано Франческо уходит с поля. Алессио Буттаро выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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