Тур: 34. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Палермо
Парма
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (6)
|0.44
|Сегре Джакопо
|7
|0.21
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.15
|Манкузо Леонардо
|4
|0.12
|Штулац Лео
|4
|0.12
|Солери Эдоардо
|4
|0.12
|Раноккья Филиппо
|4
|0.12
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.32
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.29
|Бернабе Адриан
|6
|0.18
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|4
|0.12
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.09
|Эрнани Азеведо
|3
|0.09
|Эстевес Науэль
|3
|0.09
|Партипило Антони
|3
|0.09
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Гомес Клаудио
|3
|1
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Парма
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
5
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Парма
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
23
28
Палермо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
31
33
Голы по времени матча
Забито
30
28
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
2
7%
6
21%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
12
40%
3
11%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Забито
29
28
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
5
17%
6
21%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
28%
10
36%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
18%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
6
25%
3
18%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
59
56
27 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
7
12%
12
21%
1-15
9
15%
8
14%
16-30
11
19%
7
13%
31-45
4
7%
10
18%
46-60
8
14%
6
11%
61-75
20
34%
13
23%
76-90
Пропущено
47
35
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
7
20%
16-30
9
19%
5
14%
31-45
10
21%
8
23%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
10
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2
Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1
Результаты матчей
Палермо
Парма
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 30%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
15 раз 45%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
106
116
610
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
98
115
512
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
285
1914
2211
1122
726
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|18
|7
|8
|60 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|33
|11
|12
|10
|38 - 35
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:2
|34
|8
|16
|10
|34 - 40
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|2:0
|34
|9
|12
|13
|37 - 38
|39
|15.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|2:0
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:2
|17
|2
|10
|5
|14 - 21
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:2
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|10.
|2:0
|17
|5
|6
|6
|14 - 16
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|13.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14