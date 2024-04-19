Тур: 34. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
0:1
6' ГолД'Орацио Томмазо
25' Желтая карточкаМаррас Мануэль
0:2
44' ГолТутино Дженнаро
65' Желтая карточкаВентури Майкл
69' Желтая карточкаВока Идриз
Ход матча
6'
25'
44'
65'
69'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реджана
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|15 (4)
|0.44
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Форте Франческо
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|7
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|10
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Кало Джакомо
|5
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
5
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
10
17
Реджана
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Козенца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
58% (19)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
21%
3
20%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
8
35%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
7
25%
6
27%
76-90
Забито
20
36
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
19 Не забивали 11
3
15%
6
17%
1-15
2
10%
10
28%
16-30
3
15%
3
8%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
5
25%
6
17%
76-90
Пропущено
52
37
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
11
21%
3
8%
1-15
5
10%
6
16%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
13
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1
Козенца
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0
Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0
Результаты матчей
Реджана
Козенца
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджана
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
214
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
88
710
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2211
924
825
330
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|33
|18
|7
|8
|60 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|33
|11
|12
|10
|38 - 35
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:2
|34
|8
|16
|10
|34 - 40
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|2:0
|34
|9
|12
|13
|37 - 38
|39
|15.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|2:0
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|0:2
|17
|2
|10
|5
|14 - 21
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|0:2
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|10.
|2:0
|17
|5
|6
|6
|14 - 16
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|13.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14