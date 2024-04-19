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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Реджана
0:2
Второй тайм: 72'
Козенца
0'
0:1
6' Гол
Д'Орацио Томмазо
25' Желтая карточка
Маррас Мануэль
0:2
44' Гол
Тутино Дженнаро
65' Желтая карточка
Вентури Майкл
69' Желтая карточка
Вока Идриз

Ход матча

6'
0:1
Д'Орацио Томмазо
(Тутино Дженнаро)
15'
Романья Филиппо
Сампиризи Марио
 
25'
 
Маррас Мануэль
44'
0:2
Тутино Дженнаро
(Маццокки Симоне)
46'
Гондо Седрик
Антист Жанис
 
61'
Портанова Маноло
Мелегони Филиппо
 
62'
Паяч Марко
Пьераньоло Эдоардо
 
65'
 
Вентури Майкл
67'
 
Вока Идриз
Дзуккон Федерико
67'
 
Прашелик Матеуш
Антонуччи Мирко
69'
 
Вока Идриз

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
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Реджана
Ничья
Козенца
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Все Коэффициенты
12
Саталино
Джакомо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
8
Чигарини
Лука
77
Кабаши
Элвис
3
Пьераньоло
Эдоардо
28
Антист
Жанис
18
Оквонкво
Орджи
72
Мелегони
Филиппо
1
Микай
Алессандро
13
Мерони
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
7
Маррас
Мануэль
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
16
Антонуччи
Мирко
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Реджана
3-4-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Реджана
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1
СCB
5:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 15 (4) 0.44
Маццокки Симоне 3 0.09
Вока Идриз 3 0.09
Фработта Джанлука 3 0.09
Маррас Мануэль 2 0.06
Форте Франческо 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 7 1
Портанова Маноло 8 0
Мелегони Филиппо 3 0
Шиминьски Пшемыслав 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 13 1
Прашелик Матеуш 10 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Тутино Дженнаро 7 0
Кало Джакомо 5 1
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Вока Идриз 4 0
Сгарби Филиппо 2 1
Кампорезе Микеле 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
5
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

10
17
Реджана
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Козенца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
58% (19)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
21%
3
20%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
8
35%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
7
25%
6
27%
76-90

Забито

20
36
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
19 Не забивали 11
3
15%
6
17%
1-15
2
10%
10
28%
16-30
3
15%
3
8%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
5
25%
6
17%
76-90

Пропущено

52
37
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
11
21%
3
8%
1-15
5
10%
6
16%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
13
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1
Козенца
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0
Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0

Результаты матчей

Реджана
Козенца

Точный счет

1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджана
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
2
14
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
8
7
10
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
22
11
9
24
1.5
8
25
3
30
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Венеция
 33 18 7 8 60 - 38 61
4.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 0:0 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 33 11 12 10 38 - 35 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 0:2 34 8 16 10 34 - 40 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 2:0 34 9 12 13 37 - 38 39
15.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 33 7 14 12 31 - 46 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 0:0 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 0:0 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 2:0 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 0:2 17 2 10 5 14 - 21 16
19.
Лекко
 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 0:0 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 0:2 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
10.
Козенца
 2:0 17 5 6 6 14 - 16 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
13.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Реджана
    Ничья
    Козенца
    32.00
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    9.57
    3.38
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