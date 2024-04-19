Тур: 34. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
0:1
6' ГолД'Орацио Томмазо
25' Желтая карточкаМаррас Мануэль
0:2
44' ГолТутино Дженнаро
65' Желтая карточкаВентури Майкл
69' Желтая карточкаВока Идриз
0:3
82' ГолФорте Франческо
86' Желтая карточкаЧигарини Лука
88' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
0:4
90' ГолФорте Франческо
90'+3
Ход матча
6'
25'
44'
65'
69'
82'
0:3
86'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 371
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реджана
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|15 (4)
|0.44
|Форте Франческо
|4
|0.12
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|8
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|14
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Кало Джакомо
|5
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
5
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Козенца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
10
17
Реджана
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Козенца
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
56% (19)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 25
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
15
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
21%
3
20%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
2
7%
4
27%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
8
29%
3
20%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
28 Не забивали 20
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
8
35%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
7
25%
6
27%
76-90
Забито
20
40
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
20 Не забивали 11
3
15%
7
18%
1-15
2
10%
10
25%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
4
20%
4
10%
46-60
3
15%
7
18%
61-75
5
25%
8
20%
76-90
Пропущено
56
37
25 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
12
21%
3
8%
1-15
5
9%
6
16%
16-30
8
14%
5
14%
31-45
8
14%
7
19%
46-60
8
14%
7
19%
61-75
15
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0
Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1
Козенца
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0
Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0
Результаты матчей
Реджана
Козенца
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реджана
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
98
710
413
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
2311
925
925
331
529
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14