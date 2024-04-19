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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Атлетик Б
1:1
Перерыв
Гранада
0'
4' Желтая карточка
Паредес Айтор
0:1
6' Гол в свои ворота
Уильямс Иньяки
1:1
24' Гол
Гурусета Горка
27' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
38' Желтая карточка
Сансет Ойян

Ход матча

4'
Паредес Айтор
 
6'
0:1
Уильямс Иньяки
24'
Гурусета Горка
1:1
27'
Де Маркос Оскар
 
38'
Сансет Ойян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 280 Количество передач 172
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 124
Атлетик Б 94.4% (117)
X 4% (5)
Гранада 1.6% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
30
Гомес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
18
Юзвяк
Камиль
24
Вильяр
Гонсало
7
Бое
Лукас
Атлетик Б
4-2-3-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Гранада

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.73

Среднее время на гол

56
123

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.7

Среднее время на гол

55
128

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.62
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

55
126

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.44
Уильямс Иньяки 9 0.28
Беренгер Алекс 6 (1) 0.19
Сансет Ойян 4 0.13
Уильямс Нико 3 0.09
Юри Берчиче 3 0.09
Весга Микель 3 (2) 0.09
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 10 (4) 0.31
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.19
Бое Лукас 4 0.13
Санчес Рикард 3 0.09
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Пельистри Факундо 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Руис Серхио 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Сансет Ойян 3 2
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Руис Иньиго 5 0
Паредес Айтор 5 0
Юри Берчиче 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 6 1
Вильяр Гонсало 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Руис Серхио 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Рубио Мигель 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Гранада
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
13
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гранада
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

13
13
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Гранада
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

36
13
16 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 1
17 Не забивали 25
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
22%
1
8%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
9
25%
4
31%
61-75
7
19%
6
46%
76-90

Пропущено

16
33
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
2
13%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
6
18%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
3
19%
5
15%
76-90

Забито

15
19
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
20%
3
16%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

13
27
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
5
38%
2
7%
61-75
3
23%
7
26%
76-90

Забито

51
32
27 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
7
14%
4
13%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
11
22%
6
19%
31-45
5
10%
2
6%
46-60
10
20%
9
28%
61-75
9
18%
7
22%
76-90

Пропущено

29
60
9 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 24
17 Не пропускали 29
4
14%
7
12%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
2
7%
16
27%
31-45
5
17%
10
17%
46-60
9
31%
6
10%
61-75
6
21%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Гранада

Точный счет

2:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
7
9
7
9
2.5
1
15
4
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
17
14
1.5
10
21
8
23
2.5
4
27
4
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 1:1 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 1:1 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 1:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 1:1 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Атлетик" (Бильбао) - "Гранада" - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Быструю контратаку провели гости и заработали угловой удар. Гумбау разыграл угловой удар с партнёром, а его прострел справа к воротам заблокирован.
  • Угловой
    45'
    Унаи Гомес от углового флага снова низом направил мяч к ближней штанге, где партнёрам сыграть не удалось.
  • 45'
    Прострел Иньяки Уильямса и Ден Маркоса справа в центр штрафной площади соперники заблокировали.
  • 45'
    Удар Унаи Гомеса с двадцати двух метров заблокировал Рубио.
  • Фол, нарушение
    45'
    Унаи Гомес на чужой половине поля сбил Серхио Руиса.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавил Иглесиас в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Гумбау от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Иньяки Уильямс.
  • 44'
    Нева по левому флангу прошёл вперёд, но при входе в штрафную площадь не смог обыграть Иньиго Руиса.
  • 42'
    Руби у углового флага не позволил Нико Уильямсу сделал пас к штрафной площади на Юри Берчиче.
  • 41'
    Де Маркос с Сансетом с помощью серии аутов по правому флангу продвинулись вперёд.
  • 40'
    Подача Нико Уильямса слева пошла к ближней штанге, где Баталья на выходе опередил Иньяки Уильямса и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    38'
    Сансет за споры с арбитром получил жёлтую карточку. Ойяну не понравилось, что не был назначен угловой удар.
  • 37'
    Иньяки Уильямс отличным пасом вывел справа к воротам Унаи Гомеса, который наступил на мяч и не смог обыграть Серхио Руиса.
  • Фол, нарушение
    36'
    Гурусета у центрального круга сбил Вильяра.
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    • Угловой
      35'
      Унаи Гомес от углового флага решил низом доставить мяч в штрафную площадь. Острым такой розыгрыш не получился.
    • Опасный момент
      34'
      Сансет слева вывел к воротам Гурусету, который несильно прокинул мяч мимо выскочившего навстречу Батальи. Микель сумел настичь мяч на линии и выбил его в сторону.
    • 32'
      Юзвяк слева отправил вперёд Неву, подача которого в штрафную площадь вышла безадресной.
    • 31'
      Де Маркос на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на Иньяки Уильямса.
    • 30'
      После небольшого отрезка территориального преимущества гостей "Атлетик" постепенно перехватил инициативу и с мячом комбинирует в центре поля.
    • 28'
      Навес Нико Уильямса слева к воротам заблокировал Мендес.
    • Желтая карточка
      27'
      Де Маркос у центрального круга попал локтем по лицу Юзвяку и получил жёлтую карточку.
    • 26'
      "Гранада" подержала мяч на своей половине поля.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ГУРУСЕТА!!! Нико Уильямс слева в штрафной площади обыграл соперника и прострелил к воротам. после рикошета мяч взмыл вверх, а Баталья отбил его на Гурусету, который и сравнял счёт в матче ударом с восьми метров.
    • Фол, нарушение
      23'
      Вильяр перед чужой штрафной площадью врезал по ногам Унаи Гомесу.
    • 22'
      Нико Уильямс слева пронёсся вперёд и навесил к дальней штанге, где Иньяки Уильямсу сыграть вверху не удалось. После подачи справа Де Маркоса мяч отскочил к Иньиго Руису, чей удар по центру ворот пришёлся в Баталью.
    • 21'
      "Атлетик" в очередной раз откатился с мячом на свою половину поля.
    • 20'
      У Сансета не прошла передача в касание в штрафную площадь на Гурусету. "Гранада" уверенно обороняется.
    • 18'
      Сансет справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Мяч от соперника отскочил обратно к Ойяну, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Угловой
      17'
      Унаи Гомес исполнил подачу от углового флага. Мяч оказался у Гурусеты после серии рикошетов, но Горке не удалось удачно пробить.
    • 16'
      Нико Уильямс слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Баталья прилёг на газон и немного задел мяч, отведя угрозу.
    • 15'
      "Атлетик" продолжает больше контролировать мяч, но на чужую половину хозяевам переместить игру уверенно не удаётся.
    • 14'
      Прострел Гумбау слева к центру штрафной площади перехватил Вивиан.
    • Травма, повреждение
      12'
      Рубио потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 11'
      Нико Уильямс слева прорвался к воротам, но его передачу в центр соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      10'
      Микель на фланге нарушил правила. Унаи Гомес навес справа со штрафного к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.
    • 9'
      "Атлетик" забрал мяч и планомерно стал надвигаться к чужой штрафной площади.
    • 8'
      Прострел Иньяки Уильямса справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • Гол в свои ворота
      6'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Гумбау прямым ударом от углового флага закрутил мяч в ворота. Унай Симон вышел к ближней штанге, но сыграть не смог.       На повторах рассмотрели, что небольшое касание было головы Иньяки Уильямса.
    • Желтая карточка
      6'
      Паредес в центральном круге неаккуратно сыграл на приёме и бросился в ноги игравшего на перехвате Вильяра. Арбитр отметил фол защитника "Атлетика" жёлтой карточкой.
    • 5'
      Заброс Сансета к воротам вышел немного сильным и мяч спокойно забрал в руки Баталья.
    • 4'
      Подача Гумбау слева к дальней штанге пошла по очень высокой траектории. Унай Симон пошёл на перехват и забрал мяч в руки.
    • 3'
      Выпад "Атлетика" левым флангом привёл только к заработанному ауту. Атака гостей тоже левым флангом завершилась перехваченной подачей Юзвяка.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чё1рных трусах, "Гранада" - в светло-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сан-Мамесе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Гранада

    Исход игры
    Атлетик Б
    94.4% (117)
    Ничья
    4% (5)
    Гранада
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    41.1% (51)
    2:1 Атлетик Б
    21% (26)
    1:0 Атлетик Б
    18.5% (23)
    3:1 Атлетик Б
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Атлетик Б
    1.6% (2)
    4:0 Атлетик Б
    1.6% (2)
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