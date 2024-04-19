Удар Унаи Гомеса с двадцати двух метров заблокировал Рубио.

Прострел Иньяки Уильямса и Ден Маркоса справа в центр штрафной площади соперники заблокировали.

Унаи Гомес от углового флага снова низом направил мяч к ближней штанге, где партнёрам сыграть не удалось.

Быструю контратаку провели гости и заработали угловой удар. Гумбау разыграл угловой удар с партнёром, а его прострел справа к воротам заблокирован.

Иньяки Уильямс отличным пасом вывел справа к воротам Унаи Гомеса, который наступил на мяч и не смог обыграть Серхио Руиса.

Сансет за споры с арбитром получил жёлтую карточку. Ойяну не понравилось, что не был назначен угловой удар.

Подача Нико Уильямса слева пошла к ближней штанге, где Баталья на выходе опередил Иньяки Уильямса и забрал мяч в руки.

Де Маркос с Сансетом с помощью серии аутов по правому флангу продвинулись вперёд.

Руби у углового флага не позволил Нико Уильямсу сделал пас к штрафной площади на Юри Берчиче.

Нева по левому флангу прошёл вперёд, но при входе в штрафную площадь не смог обыграть Иньиго Руиса.

Гумбау от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Иньяки Уильямс.

Вильяр перед чужой штрафной площадью врезал по ногам Унаи Гомесу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ГУРУСЕТА!!! Нико Уильямс слева в штрафной площади обыграл соперника и прострелил к воротам. после рикошета мяч взмыл вверх, а Баталья отбил его на Гурусету, который и сравнял счёт в матче ударом с восьми метров.

"Гранада" подержала мяч на своей половине поля.

Де Маркос у центрального круга попал локтем по лицу Юзвяку и получил жёлтую карточку.

После небольшого отрезка территориального преимущества гостей "Атлетик" постепенно перехватил инициативу и с мячом комбинирует в центре поля.

Де Маркос на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на Иньяки Уильямса.

Юзвяк слева отправил вперёд Неву, подача которого в штрафную площадь вышла безадресной.

Сансет слева вывел к воротам Гурусету, который несильно прокинул мяч мимо выскочившего навстречу Батальи. Микель сумел настичь мяч на линии и выбил его в сторону.

Унаи Гомес от углового флага решил низом доставить мяч в штрафную площадь. Острым такой розыгрыш не получился.

22' Нико Уильямс слева пронёсся вперёд и навесил к дальней штанге, где Иньяки Уильямсу сыграть вверху не удалось. После подачи справа Де Маркоса мяч отскочил к Иньиго Руису, чей удар по центру ворот пришёлся в Баталью.

21' "Атлетик" в очередной раз откатился с мячом на свою половину поля.

20' У Сансета не прошла передача в касание в штрафную площадь на Гурусету. "Гранада" уверенно обороняется.

18' Сансет справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Мяч от соперника отскочил обратно к Ойяну, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

17' Унаи Гомес исполнил подачу от углового флага. Мяч оказался у Гурусеты после серии рикошетов, но Горке не удалось удачно пробить.

16' Нико Уильямс слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Баталья прилёг на газон и немного задел мяч, отведя угрозу.

15' "Атлетик" продолжает больше контролировать мяч, но на чужую половину хозяевам переместить игру уверенно не удаётся.

14' Прострел Гумбау слева к центру штрафной площади перехватил Вивиан.

12' Рубио потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

11' Нико Уильямс слева прорвался к воротам, но его передачу в центр соперники перехватили.

10' Микель на фланге нарушил правила. Унаи Гомес навес справа со штрафного к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.

9' "Атлетик" забрал мяч и планомерно стал надвигаться к чужой штрафной площади.

8' Прострел Иньяки Уильямса справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

6' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Гумбау прямым ударом от углового флага закрутил мяч в ворота. Унай Симон вышел к ближней штанге, но сыграть не смог. На повторах рассмотрели, что небольшое касание было головы Иньяки Уильямса.

6' Паредес в центральном круге неаккуратно сыграл на приёме и бросился в ноги игравшего на перехвате Вильяра. Арбитр отметил фол защитника "Атлетика" жёлтой карточкой.

5' Заброс Сансета к воротам вышел немного сильным и мяч спокойно забрал в руки Баталья.

4' Подача Гумбау слева к дальней штанге пошла по очень высокой траектории. Унай Симон пошёл на перехват и забрал мяч в руки.

3' Выпад "Атлетика" левым флангом привёл только к заработанному ауту. Атака гостей тоже левым флангом завершилась перехваченной подачей Юзвяка.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чё1рных трусах, "Гранада" - в светло-серой форме.