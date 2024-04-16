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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Атлетик Б
 
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Гранада
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Атлетик Б 95.8% (46)
X 4.2% (2)
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Гранада

История личных встреч

Атлетик Б
Гранада

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.73

Среднее время на гол

56
123

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.7

Среднее время на гол

55
128

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.62
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

55
126

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 13 0.42
Уильямс Иньяки 9 0.29
Беренгер Алекс 6 (1) 0.19
Сансет Ойян 4 0.13
Уильямс Нико 3 0.1
Юри Берчиче 3 0.1
Весга Микель 3 (2) 0.1
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 10 (4) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.19
Бое Лукас 4 0.13
Санчес Рикард 3 0.1
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Пельистри Факундо 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Руис Серхио 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Сансет Ойян 2 2
Руис Иньиго 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Юри Берчиче 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 6 1
Вильяр Гонсало 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Руис Серхио 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Рубио Мигель 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Гранада
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
13
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гранада
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

13
13
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Гранада
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

36
13
16 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 1
17 Не забивали 25
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
22%
1
8%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
9
25%
4
31%
61-75
7
19%
6
46%
76-90

Пропущено

16
33
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
2
13%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
6
18%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
3
19%
5
15%
76-90

Забито

15
19
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
20%
3
16%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

13
27
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
5
38%
2
7%
61-75
3
23%
7
26%
76-90

Забито

51
32
27 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
7
14%
4
13%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
11
22%
6
19%
31-45
5
10%
2
6%
46-60
10
20%
9
28%
61-75
9
18%
7
22%
76-90

Пропущено

29
60
9 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 24
17 Не пропускали 29
4
14%
7
12%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
2
7%
16
27%
31-45
5
17%
10
17%
46-60
9
31%
6
10%
61-75
6
21%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Гранада

Точный счет

2:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
7
9
7
9
2.5
1
15
4
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
17
14
1.5
10
21
8
23
2.5
4
27
4
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Атлетик Б 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Гранада
    1.28
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    6.20
    Реклама, betcity.ru
    6.30
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Гранада

    Исход игры
    Атлетик Б
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Гранада
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (15)
    Нет
    66.67% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    39.6% (19)
    2:1 Атлетик Б
    22.9% (11)
    1:0 Атлетик Б
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    3:0 Атлетик Б
    4.2% (2)
    4:0 Атлетик Б
    4.2% (2)
    3:1 Атлетик Б
    4.2% (2)
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