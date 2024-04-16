Тур: 32. Стадион: Сан-Мамес.
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Гранада
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.73
Среднее время на гол
56
123
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.7
Среднее время на гол
55
128
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
1.62
0.71
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
55
126
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|13
|0.42
|Уильямс Иньяки
|9
|0.29
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.19
|Сансет Ойян
|4
|0.13
|Уильямс Нико
|3
|0.1
|Юри Берчиче
|3
|0.1
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|10 (4)
|0.32
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.19
|Бое Лукас
|4
|0.13
|Санчес Рикард
|3
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Пельистри Факундо
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Сансет Ойян
|2
|2
|Руис Иньиго
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Юри Берчиче
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|6
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Руис Серхио
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рубио Мигель
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Гранада
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
13
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гранада
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
13
13
Атлетик Б
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Гранада
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
36
13
16 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 1
17 Не забивали 25
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
22%
1
8%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
9
25%
4
31%
61-75
7
19%
6
46%
76-90
Пропущено
16
33
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
2
13%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
10
30%
31-45
3
19%
6
18%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
3
19%
5
15%
76-90
Забито
15
19
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
20%
3
16%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
13%
1
5%
76-90
Пропущено
13
27
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
5
38%
2
7%
61-75
3
23%
7
26%
76-90
Забито
51
32
27 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
7
14%
4
13%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
11
22%
6
19%
31-45
5
10%
2
6%
46-60
10
20%
9
28%
61-75
9
18%
7
22%
76-90
Пропущено
29
60
9 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 24
17 Не пропускали 29
4
14%
7
12%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
2
7%
16
27%
31-45
5
17%
10
17%
46-60
9
31%
6
10%
61-75
6
21%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Гранада
Точный счет
2:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
124
79
79
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
69
510
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1813
1714
1021
823
427
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогнозы на матч Атлетик Б - Гранада
Исход игры
Атлетик Б
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
33.33% (15)
Нет
66.67% (30)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
39.6% (19)
2:1 Атлетик Б
22.9% (11)
1:0 Атлетик Б
14.6% (7)
1:1 Ничья
4.2% (2)
3:0 Атлетик Б
4.2% (2)
4:0 Атлетик Б
4.2% (2)
3:1 Атлетик Б
4.2% (2)
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