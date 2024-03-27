Тур: 22. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Ростов
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.06
1
Среднее время на гол
43
90
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|9
|0.45
|Бителло
|4
|0.2
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.2
|Макаров Денис
|4
|0.2
|Чавес Луис
|3
|0.15
|Нгамалё Николя
|2
|0.1
|Гладышев Ярослав
|2
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Фернандес Роберто
|1
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|Бессмертный Станислав
|1
|0.05
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|6
|0.3
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.3
|Мохебби Мохаммад
|4
|0.2
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.15
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|Глебов Данил
|1
|0.05
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Вахания Илья
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Комаров Иван
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сезар Роналдо
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Маричаль Николас
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Мохебби Мохаммад
|2
|0
|Сако Умар
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ростов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
20
20
Динамо Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Ростов
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
20% (4)
70% (14)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
43%
5
26%
76-90
Забито
20
20
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
5
25%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
35
28
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
7
20%
3
11%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
7
20%
6
21%
31-45
7
20%
5
18%
46-60
7
20%
2
7%
61-75
3
9%
7
25%
76-90
Пропущено
21
30
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
7
23%
1-15
4
19%
5
17%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Ростов
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
128
911
416
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
Исход игры
Динамо Москва
80% (68)
Ничья
12.9% (11)
Ростов
7.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.97% (44)
Меньше
38.03% (27)
Обе команды забьют
Да
76.06% (54)
Нет
23.94% (17)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
45.9% (39)
1:0 Динамо Москва
12.9% (11)
1:1 Ничья
11.8% (10)
2:0 Динамо Москва
5.9% (5)
3:1 Динамо Москва
2.4% (2)
3:2 Динамо Москва
2.4% (2)
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