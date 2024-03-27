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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 85
Динамо Москва 80% (68)
X 12.9% (11)
Ростов 7.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.06
1

Среднее время на гол

43
90

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 9 0.45
Бителло 4 0.2
Смолов Фёдор 4 (2) 0.2
Макаров Денис 4 0.2
Чавес Луис 3 0.15
Нгамалё Николя 2 0.1
Гладышев Ярослав 2 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Фернандес Роберто 1 0.05
Захарян Арсен 1 0.05
Грулёв Вячеслав 1 0.05
Бессмертный Станислав 1 0.05
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 6 0.3
Осипенко Максим 6 (4) 0.3
Мохебби Мохаммад 4 0.2
Комличенко Николай 3 (1) 0.15
Щетинин Кирилл 1 0.05
Уткин Даниил 1 0.05
Глебов Данил 1 0.05
Миронов Алексей 1 0.05
Вахания Илья 1 0.05
Тугарев Роман 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Комаров Иван 1 0.05
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сезар Роналдо 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Маричаль Николас 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 6 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мохебби Мохаммад 2 0
Сако Умар 2 0
Лангович Андрей 0 1
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Вахания Илья 1 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ростов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

20
20
Динамо Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Ростов
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
20% (4)
70% (14)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
43%
5
26%
76-90

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
5
25%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

35
28
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
7
20%
3
11%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
7
20%
6
21%
31-45
7
20%
5
18%
46-60
7
20%
2
7%
61-75
3
9%
7
25%
76-90

Пропущено

21
30
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
7
23%
1-15
4
19%
5
17%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Ростов

Точный счет

2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
2
7
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
12
8
1.5
9
11
4
16
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.9% пользователей.
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    • Прогнозы 85
    Динамо Москва 80% (68)
    X 12.9% (11)
    Ростов 7.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ростов
    1.95
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    4.10
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    80% (68)
    Ничья
    12.9% (11)
    Ростов
    7.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.97% (44)
    Меньше
    38.03% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76.06% (54)
    Нет
    23.94% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    45.9% (39)
    1:0 Динамо Москва
    12.9% (11)
    1:1 Ничья
    11.8% (10)
    2:0 Динамо Москва
    5.9% (5)
    3:1 Динамо Москва
    2.4% (2)
    3:2 Динамо Москва
    2.4% (2)
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