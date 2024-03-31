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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Факел
0:0
Второй тайм: 88'
Оренбург
0'
4' Желтая карточка
Альшин Ильнур
29' Желтая карточка
Михайлов Ярослав
50' Желтая карточка
Магаль Руслан

Ход матча

4'
Альшин Ильнур
 
29'
 
Михайлов Ярослав
50'
Магаль Руслан
 
63'
Акбашев Роман
Максимов Максим
 
74'
 
Башич Иван
Михайлов Ярослав
74'
 
Марин Джимми
Мансилья Брайан Эсекиэль
79'
Моцпан Никита
Магаль Руслан
 
84'
 
Горбани Мохаммад
Вера Лукас Габриэль
84'
 
Обухов Владимир
Томпсон Хорди
Прогнозы 163
Факел 58.3% (95)
X 30.7% (50)
Оренбург 11% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенаджи
Райан
47
Божин
Сергей
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
20
Марков
Евгений
23
Якимов
Вячеслав
33
Квеквескири
Ираклий
28
Магаль
Руслан
9
Максимов
Максим
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
16
Томпсон
Хорди
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
14
Михайлов
Ярослав
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
23
Вера
Лукас
Габриэль
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Факел
4-5-1
Оренбург
4-4-2

История личных встреч

Факел
Оренбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.33
Якимов Вячеслав 4 0.19
Максимов Максим 2 (1) 0.1
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.24
Перес Матиас 5 0.24
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.1
Обухов Владимир 2 0.1
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Марин Джимми 1 0.05
Хотулёв Данила 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Беленов Александр 2 0
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 9 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Флорентин Сесар Габриэль 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Факел
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
10
Факел
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Оренбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
4
44%
5
50%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
6
32%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
4
20%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1
Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2

Результаты матчей

Факел
Оренбург

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Факел
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
6
14
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
8.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
9.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 0:0 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Факел
 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Обухов с левого края простреливал мяч в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер соперника, который сумел уверенно добраться до снаряда. 
  • Замена
    83'
    Замены в составе коллектива гостей. Томпсон и Вера с поля ушли, а Обухов и Горбани отправились на футбольный газон.
  • 81'
    Якимов дальний удар по воротам сейчас нанес, и мяч рядом со стойкой пролетел! Снова было опасно, и совсем немного сфера в сетку не влетела.
  • 80'
    Да, на ничью играют соперники. Практически не остается ни у кого сомнений, что распишут оппоненты мировую. Слишком уж слабо они в атаке играют. 
  • Замена
    79'
    Магаль отправился отдыхать за пределы поля. Моцпан вместо него вышел по играть. Посмотрим, что он успеет на поле за оставшееся время придумать.
  • 78'
    Пересу ногу уже по третьему кругу замотали, но сейчас уже с огромным трудом он на футбольное поле вернулся. Игру продолжил снова футболист.
  • Фол, нарушение
    76'
    30-й фол в матче. Перес и Акбашев столкнулись на футбольном газоне. Пока продолжить встречу не могут игроки, уже медики появились на поле. 
  • 75'
    Марин у "Оренбурга" подавал мяч с левого края - снаряд в руки голкиперу прилетел. Уверенно сработал страж рамки в этой игровой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    74'
    В центре поля снова нарушены правила были. Только вышедший Марин получил удар по ноге. Судейская коллегия тут же зафиксировала фол. 
  • Замена
    72'
    Готовятся замены. Мансилья и Михайлов у гостей с поля ушли. Башич и Марин на газоне оказались в составе команды гостей. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Якимов успел с помощником рефери сейчас поговорить. В центре поля игрок получил по ногам, но уже вернулся на футбольное поле. Обошлось без санкций для него. 
  • 70'
    20 минут есть у соперников на то, чтобы определить сильнейшего в этом матче, но пока отмечу, что матч явно ничейным выглядит. 
  • 69'
    Воробьев выполнил сейчас подачу с левого края в центр штрафной - вратарь соперника вышел из рамки, сумев забрать сферу в перчатки.
  • 67'
    Акбашев красиво мяч под себя убрал, обыграв одного защитника, но против него действовал второй оборонец, который вынес сферу в центр поля. 
  • 66'
    Освистывает снова публика голкипера гостей, который слишком долго вводит мяч в игру. Это совсем не нравится собравшейся на трибунах воронежской публике. 
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    • Угловой
      65'
      Отбивается сейчас команда хозяев после навеса с правого края, но сфера все равно остается у "Оренбурга". Команда гостей делает все, чтобы создать трудности оппоненту.
    • Опасный момент
      63'
      Удар по воротам от Томпсона сейчас последовал. Мяч попал в ногу защитнику, после чего пролетел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке! Угловой.
    • Замена
      62'
      Акбашев вместо Максимова на поле появляется в составе команды из Воронежа. Первая ротация в нашей встрече произошла тем временем. 
    • 61'
      Черов с левого края пытался на Маркова выдать передачу, но пас на партнера не прошел должным образом. Последовал вынос в центр поля. 
    • 59'
      Полчаса есть у оппонентов, чтобы ситуацию на поле исправить. Три очка сегодня нужны каждому из коллективов. Борьба за выживание продолжается. 
    • Угловой
      58'
      Угловой подали неплохо игроки "Факела", и даже до удара дело дошло, но мяч выше цели полетел в этой ситуации. 
    • 57'
      Сенаджи с правого края прострелил мяч на ближнюю штангу, и до снаряда первым добрался защитник, который выбил сферу за лицевую линию. 
    • Угловой
      55'
      Снова угловой удар для хозяев. Подача с правого края в центр штрафной последовала - мяча касается Магаль, однако чуть левее цели он пробивает.
    • Фол, нарушение
      54'
      Еще один фол в центре поля случился. Маркова там за руку попридержали соперники. Как же много фолов. Очень грубая, крайне жесткая игра пошла. 
    • 53'
      Увязла сейчас игра в центре поля. Футболисты "Факела" владеют инициативой на футбольном поле. Времени на голы остается немало. Можно еще забить оппонентам. 
    • Желтая карточка
      52'
      Магаль за свой фол в штрафной соперника получает карточку желтого цвета. Рефери фиксирует нарушение правил. Фол имел место быть.
    • Видеоповтор
      50'
      Да, фиксирует рефери фол после просмотра "ВАР". Забитых голов все также нет в нашей встрече, и счет на табло остается прежним. 
    • Фол, нарушение
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРКОВ! 1:0!
      Забивает гол сейчас игрок хозяев, но мяч отменен. Все дело в том, что против Хотулёва правила были явно правила нарушены. Марков сбил оппонента, похоже, его травмировав. 
    • 48'
      Руслан Магаль выполнил неточную подачу. Тем не менее, Альшин поборолся за мяч и нанес дальний удар по рамке соперника - сфера полетела намного выше цели. 
    • Угловой
      47'
      Сразу Альшин идет вперед. Зарабатывает он угловой для своей команды. С правого края будет выполнена подача. Посмотрим, что получится из этого.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт - 0:0!
    • 45'
      Да, невыразительно в атаке действовали в первом тайме команды. Именно по этой причине пока не удается забить голов оппонентам по ходу противостояния. 
    • 45'
      Какая-то слишком неудачная передача от Магаля. Марков не смог добраться до снаряда, ведь передача оставляла желать лучшего.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено.
    • Фол, нарушение
      44'
      В центре поля снова фол, и вновь остановка. Марков подработал мяч рукой, поэтому рефери дал свисток, остановив наш поединок. Много пауз, ничего не меняется.
    • 43'
      Марков после подачи с правого края нанес удар по воротам соперника. В итоге мяч от головы 20-го номера улетел намного выше цели.
    • Угловой
      42'
      Снова угловой заработан, но теперь игроками "Факела". С правого края ждем подачу. Посмотрим, что получится из этой ситуации.
    • 41'
      Мастерной играет на вынос после подачи в штрафную его команды. Постепенно ввязывают друг друга в атакующий футбол соперники. Началась в нашей встрече перестройка. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Вера и Марков столкнулись в центре поля. В итоге досталось больше игроку гостей, который пока с газона подняться не может. 
    • 38'
      Максимов после передачи с левого края сумел нанести удар головой по воротам соперника. Сфера прямиком в руки вратарю прилетела. Вратарь выручает!
    • 37'
      Нет, пока не удается никому из соперников забить хотя бы мяч в ворота друг друга, но в игре стали появляться опасные моменты, и это уже хороший знак. 
    • Угловой
      36'
      Совсем немного остается играть соперникам в этой встрече. Угловой снова зарабатывает "Оренбург". Идет подача с левого края на ближнюю штангу - отбивает сферу защитник в сторону от рамки!
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Разыграли угловой у ворот соперника гости. К Томпсону пришел снаряд. В итоге игрок гостей пробил, и сфера просвистела рядом с правой "девяткой"!
    • 33'
      Мансилья снова получил мяч сейчас слева. Нанес он выстрел в ближний угол, но Беленов сумел справиться с угрозой. Отбивает он сферу в сторону от рамки!
    • Травма, повреждение
      32'
      Владиславу досталось в своей вратарской. В борьбе за мяч наступил ему на ногу один из соперников. Уже на газоне врачи с заморозкой.
    • Угловой
      31'
      Угловой удар на ровном месте сейчас привезли на свои ворота воронежцы. Подача с левого края была опасной, но Мастерной разобрался. Вынос в центр поля. 
    • 29'
      Полчаса отыграли оппоненты на поле. Пока в плане зрелищности игра уступает многим другим матчам, проведенным в этом туре. Но в самоотдаче оппонентам не занимать. 
    • Желтая карточка
      28'
      Михайлов получает сейчас карточку желтого цвета. Сфолил он у гостей в центре поля. Рефери выписывает первый "горчичник" для приезжей команды. 
    • 27'
      Снова начали свистеть болельщики. А все потому, что стали владеть снарядом снова гости. Мяч уверенно держится под их контролем.
    • 25'
      Передача Магаля далеко вперед - Сысуев выходит из рамки и позволяет снаряду выкатиться за пределы футбольного газона местного стадиона. 
    • Угловой
      24'
      Божин сейчас к воротам соперника попытался протиснуться, но в подкате против него сыграл уверенно защитник, который спокойно выбил мяч на угловой. 
    • 23'
      Активно болельщики переживают за "Факел". Два кряду навеса в штрафную "огнеопасных" сейчас прошли - до снаряда добрались защитники "Оренбурга". 
    • 21'
      В атаке сейчас действовал Флорентин. В итоге с правого края простреливал он мяч в центр штрафной - до сферы никто из партнеров добраться не сумел. 
    • 20'
      С Якимовым столкнулся Флорентин. Причем был сам игрок "Оренбурга" не прав в предыдущей ситуации. В любом случае, оба игрока вернулись на футбольное поле. 
    • Травма, повреждение
      19'
      20 минут отыграли соперники на поле. Кто-то из футболистов "Оренбурга" получил повреждение. Это Флорентин, который пока не может с газона подняться. 
    • Опасный момент
      17'
      Сегодня хорошая посещаемость на стадионе в Воронеже. Магаля на левом фланге сбивают сейчас соперники. Следует навес на голову Маркову, который пробивает чуть выше створа!
    • 16'
      Флорентин сместился с левого края в центр сейчас, после чего нанес выстрел по рамке оппонента - мяч после рикошета от ноги защитника прилетел в руки вратарю.
    • 15'
      Альшин теперь попытался загрузить мяч в штрафную соперника - сферу в высоченном прыжке в этой ситуации забирает голкипер.
    • 14'
      Почти 10 минут оппоненты отыграли в этом матче. Все-таки активнее на первых минутах смотрятся гости. Больше атак приезжей команды мы смотрим, но голов пока в игре нет. 
    • 12'
      Мансилья с левого края выполнил сейчас подачу в центр штрафной - мяч прилетел в руки голкиперу, который забрал сферу в свои перчатки.
    • Фол, нарушение
      11'
      Флорентин получил теперь по ногам. Очень много нарушений в нашем матче. Без конца свисток ко рту рефери подносит. Вся игра состоит из пауз. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Марков сейчас получил толчок от соперника. Рефери должен был и тут карточку показывать игроку гостей, но делать этого он не стал. 
    • Фол, нарушение
      9'
      А тут Альшина сбивают уже на газон соперники. Рефери дает свисток. Опасный стандарт для команды хозяев. Подача с правого края опасной не получается. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Альшин снова нарушил правила в центре поля. Рефери вновь среагировал. Дал он свисток. Нужно играть аккуратнее, как мне кажется, игроку "Факела". 
    • 7'
      Воробьёв отправлял мяч на Веру, которому было сложно до мяча добраться. Потеряли в итоге снаряд игроки "Оренбурга", хотя атака клуба была перспективной.
    • Желтая карточка
      5'
      Сразу же Альшин за срыв атаки в лице Лукаса Веры получает. Заслуженная карточка для игрока команды хозяев. Это говорит красноречиво о характере сегодняшнего матча. 
    • 4'
      +22 сегодня в Воронеже, так что сегодня даже главные тренеры, если верить картинке, в футболках к кромке поля вышли. Очень тепло, весна на дворе!
    • 3'
      Вера нанес сейчас удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. Мяч полетел значительно выше мишени! Было слишком неудачно.
    • 2'
      Владеют соперники снарядом на первых минутах встречи попеременно. Сейчас, к примеру, сферой владеют игроки "Оренбурга".
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командами, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Михайлов Ярослав получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Альшин Ильнур получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Факел
    58.3% (95)
    Ничья
    30.7% (50)
    Оренбург
    11% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.83% (31)
    Меньше
    74.17% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.9% (39)
    1:0 Факел
    22.7% (37)
    2:1 Факел
    16.6% (27)
    0:0 Ничья
    4.3% (7)
    2:0 Факел
    2.5% (4)
    1:2 Оренбург
    1.8% (3)
    0:1 Оренбург
    1.2% (2)
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