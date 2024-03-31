Тур: 22. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0'
4' Желтая карточкаАльшин Ильнур
29' Желтая карточкаМихайлов Ярослав
50' Желтая карточкаМагаль Руслан
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Факел
Оренбург
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.33
|Якимов Вячеслав
|4
|0.19
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.1
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Моцпан Никита
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Долгов Александр
|1
|0.05
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.24
|Перес Матиас
|5
|0.24
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.1
|Обухов Владимир
|2
|0.1
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Марин Джимми
|1
|0.05
|Хотулёв Данила
|1
|0.05
|Оганесян Степан
|1
|0.05
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.05
|Башич Иван
|1
|0.05
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.05
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|6
|0
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|9
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Деограсия Давид
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Факел
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
10
Факел
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Оренбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
4
44%
5
50%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
6
32%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
8
38%
76-90
Пропущено
20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
4
20%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1
Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2
Результаты матчей
Факел
Оренбург
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Факел
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
155
614
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|12.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург
Исход игры
Факел
58.3% (95)
Ничья
30.7% (50)
Оренбург
11% (18)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (31)
Меньше
74.17% (89)
Обе команды забьют
Да
58.33% (70)
Нет
41.67% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.9% (39)
1:0 Факел
22.7% (37)
2:1 Факел
16.6% (27)
0:0 Ничья
4.3% (7)
2:0 Факел
2.5% (4)
1:2 Оренбург
1.8% (3)
0:1 Оренбург
1.2% (2)
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