30-й фол в матче. Перес и Акбашев столкнулись на футбольном газоне. Пока продолжить встречу не могут игроки, уже медики появились на поле.

Пересу ногу уже по третьему кругу замотали, но сейчас уже с огромным трудом он на футбольное поле вернулся. Игру продолжил снова футболист.

Магаль отправился отдыхать за пределы поля. Моцпан вместо него вышел по играть. Посмотрим, что он успеет на поле за оставшееся время придумать.

Да, на ничью играют соперники. Практически не остается ни у кого сомнений, что распишут оппоненты мировую. Слишком уж слабо они в атаке играют.

Якимов дальний удар по воротам сейчас нанес, и мяч рядом со стойкой пролетел! Снова было опасно, и совсем немного сфера в сетку не влетела.

Замены в составе коллектива гостей. Томпсон и Вера с поля ушли, а Обухов и Горбани отправились на футбольный газон.

Обухов с левого края простреливал мяч в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер соперника, который сумел уверенно добраться до снаряда.

Освистывает снова публика голкипера гостей, который слишком долго вводит мяч в игру. Это совсем не нравится собравшейся на трибунах воронежской публике.

Акбашев красиво мяч под себя убрал, обыграв одного защитника, но против него действовал второй оборонец, который вынес сферу в центр поля.

Воробьев выполнил сейчас подачу с левого края в центр штрафной - вратарь соперника вышел из рамки, сумев забрать сферу в перчатки.

20 минут есть у соперников на то, чтобы определить сильнейшего в этом матче, но пока отмечу, что матч явно ничейным выглядит.

Якимов успел с помощником рефери сейчас поговорить. В центре поля игрок получил по ногам, но уже вернулся на футбольное поле. Обошлось без санкций для него.

Готовятся замены. Мансилья и Михайлов у гостей с поля ушли. Башич и Марин на газоне оказались в составе команды гостей.

В центре поля снова нарушены правила были. Только вышедший Марин получил удар по ноге. Судейская коллегия тут же зафиксировала фол.

Марин у "Оренбурга" подавал мяч с левого края - снаряд в руки голкиперу прилетел. Уверенно сработал страж рамки в этой игровой ситуации.

Увязла сейчас игра в центре поля. Футболисты "Факела" владеют инициативой на футбольном поле. Времени на голы остается немало. Можно еще забить оппонентам.

Еще один фол в центре поля случился. Маркова там за руку попридержали соперники. Как же много фолов. Очень грубая, крайне жесткая игра пошла.

Снова угловой удар для хозяев. Подача с правого края в центр штрафной последовала - мяча касается Магаль, однако чуть левее цели он пробивает.

Сенаджи с правого края прострелил мяч на ближнюю штангу, и до снаряда первым добрался защитник, который выбил сферу за лицевую линию.

Угловой подали неплохо игроки "Факела", и даже до удара дело дошло, но мяч выше цели полетел в этой ситуации.

Полчаса есть у оппонентов, чтобы ситуацию на поле исправить. Три очка сегодня нужны каждому из коллективов. Борьба за выживание продолжается.

Черов с левого края пытался на Маркова выдать передачу, но пас на партнера не прошел должным образом. Последовал вынос в центр поля.

Акбашев вместо Максимова на поле появляется в составе команды из Воронежа. Первая ротация в нашей встрече произошла тем временем.

Удар по воротам от Томпсона сейчас последовал. Мяч попал в ногу защитнику, после чего пролетел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке! Угловой.

Отбивается сейчас команда хозяев после навеса с правого края, но сфера все равно остается у "Оренбурга". Команда гостей делает все, чтобы создать трудности оппоненту.

Сразу Альшин идет вперед. Зарабатывает он угловой для своей команды. С правого края будет выполнена подача. Посмотрим, что получится из этого.

Руслан Магаль выполнил неточную подачу. Тем не менее, Альшин поборолся за мяч и нанес дальний удар по рамке соперника - сфера полетела намного выше цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРКОВ! 1:0! Забивает гол сейчас игрок хозяев, но мяч отменен. Все дело в том, что против Хотулёва правила были явно правила нарушены. Марков сбил оппонента, похоже, его травмировав.

Да, фиксирует рефери фол после просмотра "ВАР". Забитых голов все также нет в нашей встрече, и счет на табло остается прежним.

Магаль за свой фол в штрафной соперника получает карточку желтого цвета. Рефери фиксирует нарушение правил. Фол имел место быть.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт - 0:0!

45' Да, невыразительно в атаке действовали в первом тайме команды. Именно по этой причине пока не удается забить голов оппонентам по ходу противостояния.

45' Какая-то слишком неудачная передача от Магаля. Марков не смог добраться до снаряда, ведь передача оставляла желать лучшего.

45' Три минуты добавлено.

44' В центре поля снова фол, и вновь остановка. Марков подработал мяч рукой, поэтому рефери дал свисток, остановив наш поединок. Много пауз, ничего не меняется.

43' Марков после подачи с правого края нанес удар по воротам соперника. В итоге мяч от головы 20-го номера улетел намного выше цели.

42' Снова угловой заработан, но теперь игроками "Факела". С правого края ждем подачу. Посмотрим, что получится из этой ситуации.

41' Мастерной играет на вынос после подачи в штрафную его команды. Постепенно ввязывают друг друга в атакующий футбол соперники. Началась в нашей встрече перестройка.

40' Вера и Марков столкнулись в центре поля. В итоге досталось больше игроку гостей, который пока с газона подняться не может.

38' Максимов после передачи с левого края сумел нанести удар головой по воротам соперника. Сфера прямиком в руки вратарю прилетела. Вратарь выручает!

37' Нет, пока не удается никому из соперников забить хотя бы мяч в ворота друг друга, но в игре стали появляться опасные моменты, и это уже хороший знак.

36' Совсем немного остается играть соперникам в этой встрече. Угловой снова зарабатывает "Оренбург". Идет подача с левого края на ближнюю штангу - отбивает сферу защитник в сторону от рамки!

35' ОПАСНО! Разыграли угловой у ворот соперника гости. К Томпсону пришел снаряд. В итоге игрок гостей пробил, и сфера просвистела рядом с правой "девяткой"!

33' Мансилья снова получил мяч сейчас слева. Нанес он выстрел в ближний угол, но Беленов сумел справиться с угрозой. Отбивает он сферу в сторону от рамки!

32' Владиславу досталось в своей вратарской. В борьбе за мяч наступил ему на ногу один из соперников. Уже на газоне врачи с заморозкой.

31' Угловой удар на ровном месте сейчас привезли на свои ворота воронежцы. Подача с левого края была опасной, но Мастерной разобрался. Вынос в центр поля.

29' Полчаса отыграли оппоненты на поле. Пока в плане зрелищности игра уступает многим другим матчам, проведенным в этом туре. Но в самоотдаче оппонентам не занимать.

28' Михайлов получает сейчас карточку желтого цвета. Сфолил он у гостей в центре поля. Рефери выписывает первый "горчичник" для приезжей команды.

27' Снова начали свистеть болельщики. А все потому, что стали владеть снарядом снова гости. Мяч уверенно держится под их контролем.

25' Передача Магаля далеко вперед - Сысуев выходит из рамки и позволяет снаряду выкатиться за пределы футбольного газона местного стадиона.

24' Божин сейчас к воротам соперника попытался протиснуться, но в подкате против него сыграл уверенно защитник, который спокойно выбил мяч на угловой.

23' Активно болельщики переживают за "Факел". Два кряду навеса в штрафную "огнеопасных" сейчас прошли - до снаряда добрались защитники "Оренбурга".

21' В атаке сейчас действовал Флорентин. В итоге с правого края простреливал он мяч в центр штрафной - до сферы никто из партнеров добраться не сумел.

20' С Якимовым столкнулся Флорентин. Причем был сам игрок "Оренбурга" не прав в предыдущей ситуации. В любом случае, оба игрока вернулись на футбольное поле.

19' 20 минут отыграли соперники на поле. Кто-то из футболистов "Оренбурга" получил повреждение. Это Флорентин, который пока не может с газона подняться.

17' Сегодня хорошая посещаемость на стадионе в Воронеже. Магаля на левом фланге сбивают сейчас соперники. Следует навес на голову Маркову, который пробивает чуть выше створа!

16' Флорентин сместился с левого края в центр сейчас, после чего нанес выстрел по рамке оппонента - мяч после рикошета от ноги защитника прилетел в руки вратарю.

15' Альшин теперь попытался загрузить мяч в штрафную соперника - сферу в высоченном прыжке в этой ситуации забирает голкипер.

14' Почти 10 минут оппоненты отыграли в этом матче. Все-таки активнее на первых минутах смотрятся гости. Больше атак приезжей команды мы смотрим, но голов пока в игре нет.

12' Мансилья с левого края выполнил сейчас подачу в центр штрафной - мяч прилетел в руки голкиперу, который забрал сферу в свои перчатки.

11' Флорентин получил теперь по ногам. Очень много нарушений в нашем матче. Без конца свисток ко рту рефери подносит. Вся игра состоит из пауз.

10' Марков сейчас получил толчок от соперника. Рефери должен был и тут карточку показывать игроку гостей, но делать этого он не стал.

9' А тут Альшина сбивают уже на газон соперники. Рефери дает свисток. Опасный стандарт для команды хозяев. Подача с правого края опасной не получается.

8' Альшин снова нарушил правила в центре поля. Рефери вновь среагировал. Дал он свисток. Нужно играть аккуратнее, как мне кажется, игроку "Факела".

7' Воробьёв отправлял мяч на Веру, которому было сложно до мяча добраться. Потеряли в итоге снаряд игроки "Оренбурга", хотя атака клуба была перспективной.

5' Сразу же Альшин за срыв атаки в лице Лукаса Веры получает. Заслуженная карточка для игрока команды хозяев. Это говорит красноречиво о характере сегодняшнего матча.

4' +22 сегодня в Воронеже, так что сегодня даже главные тренеры, если верить картинке, в футболках к кромке поля вышли. Очень тепло, весна на дворе!

3' Вера нанес сейчас удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. Мяч полетел значительно выше мишени! Было слишком неудачно.

2' Владеют соперники снарядом на первых минутах встречи попеременно. Сейчас, к примеру, сферой владеют игроки "Оренбурга".