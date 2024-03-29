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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Факел
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 72
Факел 58.3% (42)
X 31.9% (23)
Оренбург 9.7% (7)
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Факел
Оренбург

История личных встреч

Факел
Оренбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.35
Якимов Вячеслав 4 0.2
Максимов Максим 2 (1) 0.1
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.25
Перес Матиас 5 0.25
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.1
Обухов Владимир 2 0.1
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Марин Джимми 1 0.05
Хотулёв Данила 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Магаль Руслан 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 9 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Флорентин Сесар Габриэль 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Факел
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
10
Факел
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Оренбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
4
44%
5
50%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
6
32%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
4
20%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1
Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2

Результаты матчей

Факел
Оренбург

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Факел
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
6
14
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 1 день 22 часа 23 минуты.



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    • Прогнозы 72
    Факел 58.3% (42)
    X 31.9% (23)
    Оренбург 9.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Факел
    Ничья
    Оренбург
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Оренбург

    Исход игры
    Факел
    58.3% (42)
    Ничья
    31.9% (23)
    Оренбург
    9.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.86% (15)
    Меньше
    74.14% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (34)
    Нет
    41.38% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.4% (19)
    1:0 Факел
    22.2% (16)
    2:1 Факел
    19.4% (14)
    0:0 Ничья
    4.2% (3)
    2:0 Факел
    4.2% (3)
    0:1 Оренбург
    2.8% (2)
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