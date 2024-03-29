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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
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Рубин 73.2% (52)
X 23.9% (17)
Ахмат 2.8% (2)
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Ахмат

История личных встреч

Рубин
Ахмат

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.8
0.93

Среднее время на гол

112
96

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.07
0.87

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

84
103

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 4 (1) 0.2
Вада Валентин 3 0.15
Фамейе Джоэль 3 0.15
Безруков Руслан 2 0.1
Мартынович Александр 1 0.05
Ашурматов Рустам 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Чумич Никола 1 0.05
Иву Угучукву 1 0.05
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.25
Агаларов Гамид 3 (2) 0.15
Ильин Владимир 2 0.1
Ковачев Светослав 2 0.1
Тимофеев Артём 2 0.1
Бериша Бернард 1 0.05
Тодорович Дарко 1 0.05
Камило Рейжерс 1 0.05
Семёнов Андрей 1 0.05
Олейников Иван 1 0.05
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 5 0
Даку Мирлинд 5 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харин Евгений 5 1
Семёнов Андрей 4 1
Тимофеев Артём 5 0
Швец Антон 5 0
Бериша Бернард 4 0
Камило Рейжерс 3 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Рубин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ахмат
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
9
Рубин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Ахмат
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
63%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
18%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
41%
8
40%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
13%
3
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
1
4%
11
46%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
5
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4
Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1
Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0

Результаты матчей

Рубин
Ахмат

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рубин
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 53 минуты.



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    • Прогнозы 71
    Рубин 73.2% (52)
    X 23.9% (17)
    Ахмат 2.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ахмат
    2.30
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    3.35
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Ахмат

    Исход игры
    Рубин
    74% (54)
    Ничья
    23.3% (17)
    Ахмат
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (17)
    Меньше
    71.19% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (32)
    Нет
    45.76% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    30.1% (22)
    2:1 Рубин
    20.5% (15)
    1:1 Ничья
    20.5% (15)
    2:0 Рубин
    5.5% (4)
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