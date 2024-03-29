Тур: 22. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рубин
Ахмат
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.8
0.93
Среднее время на гол
112
96
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.07
0.87
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
84
103
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|0.2
|Вада Валентин
|3
|0.15
|Фамейе Джоэль
|3
|0.15
|Безруков Руслан
|2
|0.1
|Мартынович Александр
|1
|0.05
|Ашурматов Рустам
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Чумич Никола
|1
|0.05
|Иву Угучукву
|1
|0.05
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.25
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.15
|Ильин Владимир
|2
|0.1
|Ковачев Светослав
|2
|0.1
|Тимофеев Артём
|2
|0.1
|Бериша Бернард
|1
|0.05
|Тодорович Дарко
|1
|0.05
|Камило Рейжерс
|1
|0.05
|Семёнов Андрей
|1
|0.05
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Даку Мирлинд
|5
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харин Евгений
|5
|1
|Семёнов Андрей
|4
|1
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Швец Антон
|5
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ахмат
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
9
Рубин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Ахмат
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
63%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
18%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
41%
8
40%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
4
24%
2
10%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
13%
3
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
1
4%
11
46%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
5
21%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4
Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1
Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0
Результаты матчей
Рубин
Ахмат
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рубин
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
416
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Исход игры
Рубин
74% (54)
Ничья
23.3% (17)
Ахмат
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (17)
Меньше
71.19% (42)
Обе команды забьют
Да
54.24% (32)
Нет
45.76% (27)
Популярный счёт
1:0 Рубин
30.1% (22)
2:1 Рубин
20.5% (15)
1:1 Ничья
20.5% (15)
2:0 Рубин
5.5% (4)
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