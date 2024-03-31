Тур: 22. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Митай
Марио
11
Батчи
Жоау
20
Кади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Хамулич СаидНападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Локомотив Москва
Краснодар
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.87
Среднее время на гол
54
103
Всего голов
52
28
Голов в среднем за матч
1.73
0.93
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|6
|0.3
|Тикнизян Наир
|6
|0.3
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.25
|Дзюба Артём
|4
|0.2
|Миранчук Антон
|2
|0.1
|Пиняев Сергей
|2
|0.1
|Сулейманов Тимур
|2
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Изидор Вильсон
|1
|0.05
|Морозов Евгений
|1
|0.05
|Погостнов Егор
|1
|0.05
|Самошников Илья
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|9
|0.45
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.4
|Олусегун Олакунле
|3
|0.15
|Ахметов Ильзат
|2
|0.1
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Кайо Панталеао
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Кади
|1
|0.05
|Ленини Пина
|1
|0.05
|Кривцов Никита
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|6
|0
|Карпукас Артём
|4
|1
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Ненахов Максим
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Митай Марио
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|8
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Батчи Жоау
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
6
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
13
15
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
65% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Краснодар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Забито
32
28
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
2
6%
6
21%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
13
41%
7
25%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
8
30%
30%
3
16%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Краснодар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Краснодар
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
64
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
45
46
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
182
1010
1010
416
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Исход игры
Локомотив Москва
35.7% (60)
Ничья
40.5% (68)
Краснодар
23.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
90.83% (109)
Нет
9.17% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (56)
2:1 Локомотив Москва
16.7% (28)
1:2 Краснодар
9.5% (16)
1:0 Локомотив Москва
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
2:0 Локомотив Москва
1.2% (2)
2:3 Краснодар
1.2% (2)
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