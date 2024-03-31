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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 161
Локомотив Москва 36.6% (59)
X 42.2% (68)
Краснодар 21.1% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
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Краснодар
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
3
Фассон
Лукас
85
Морозов
Евгений
77
Самошников
Илья
21
Митай
Марио
6
Баринов
Дмитрий
15
Глушенков
Максим
45
Сильянов
Александр
11
Миранчук
Антон
99
Сулейманов
Тимур
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
31
Кайо
Панталеао
10
Сперцян
Эдуард
53
Черников
Александр
11
Батчи
Жоау
88
Кривцов
Никита
9
Кордоба
Джон
20
Кади
Локомотив Москва
4-2-3-1
Краснодар
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Краснодар

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

52
28

Голов в среднем за матч

1.73
0.93

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 6 0.3
Тикнизян Наир 6 0.3
Жемалетдинов Рифат 5 0.25
Дзюба Артём 4 0.2
Миранчук Антон 2 0.1
Пиняев Сергей 2 0.1
Сулейманов Тимур 2 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Самошников Илья 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Фассон Лукас 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 9 0.45
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.4
Олусегун Олакунле 3 0.15
Ахметов Ильзат 2 0.1
Батчи Жоау 1 0.05
Кайо Панталеао 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Кади 1 0.05
Ленини Пина 1 0.05
Кривцов Никита 1 0.05
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Митай Марио 3 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Морозов Евгений 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 8 0
Олусегун Олакунле 4 1
Олаcа Лукас 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Батчи Жоау 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Алонсо Хуниор 2 0
Ленини Пина 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Тормена Витор 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
6
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

13
15
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
65% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Краснодар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Забито

32
28
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
2
6%
6
21%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
13
41%
7
25%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
8
30%
30%
3
16%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Краснодар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Краснодар

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
4
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
18
2
10
10
1.5
10
10
4
16
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга и Адлан Хатуев из Грозного. Резервным арбитром на этот матч назначен Ранель Зияков из Набережных Челнов. На VAR будут работать Андрей Фисенко из Владивостока и Роман Галимов из Улан-Удэ. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из главных матчей 22 тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Локомотив Москва.
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Прогнозы 161
Локомотив Москва 36.6% (59)
X 42.2% (68)
Краснодар 21.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
2.65
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3.55
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

Исход игры
Локомотив Москва
35.7% (60)
Ничья
40.5% (68)
Краснодар
23.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
90.83% (109)
Нет
9.17% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (56)
2:1 Локомотив Москва
16.7% (28)
1:2 Краснодар
9.5% (16)
1:0 Локомотив Москва
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
2:0 Локомотив Москва
1.2% (2)
2:3 Краснодар
1.2% (2)
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