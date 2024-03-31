Локомотив Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга и Адлан Хатуев из Грозного. Резервным арбитром на этот матч назначен Ранель Зияков из Набережных Челнов. На VAR будут работать Андрей Фисенко из Владивостока и Роман Галимов из Улан-Удэ.