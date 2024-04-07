Первый тайм

23' "Факел" постепенно старается немного успокаивать игру, пока что у воронежского клуба получилось вывести игру в центр поля и дать передышку своей обороне.

22' Угловой у ворот "Факела". Файзуллаев выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой выбил мяч к правому углу штрафной, Давила под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

21' Давила со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

20' Юрганов на правом фланге нарушил правила против Гайича. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту.

19' Гайич на левом фланге очень хорошо сыграл в подкате у своей штрафной площади и в итоге перехватил мяч у Магаля.

18' Обляков с углового выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Мойзес в борьбе с Аппаевым не смог головой пробить по воротам, а Хызыр удачно головой сбросил мяч в руки Беленову.