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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 26'
Факел
0'
Прогнозы 168
ЦСКА Москва 81.5% (137)
X 6% (10)
Факел 12.5% (21)
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ЦСКА Москва
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Факел
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35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
77
Агапов
Илья
5
Зделар
Саша
21
Файзуллаев
Аббосбек
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
11
Мусаев
Тамерлан
7
Давила
Виктор
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенаджи
Райан
22
Юрганов
Игорь
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
33
Квеквескири
Ираклий
8
Багамаев
Абдула
28
Магаль
Руслан
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
ЦСКА Москва
3-4-3
Факел
4-4-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.36
Заболотный Антон 7 (1) 0.32
Гайич Милан III 3 0.14
Давила Виктор 3 0.14
Файзуллаев Аббосбек 2 0.09
Мухин Максим 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Обляков Иван 1 0.05
Келлвен Дуглас 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.32
Якимов Вячеслав 4 0.18
Максимов Максим 2 (1) 0.09
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 8 1
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Беленов Александр 2 0
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Факел
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
8
ЦСКА Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Факел
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

34
18
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
7
21%
4
22%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
8
24%
2
11%
61-75
4
12%
6
33%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
24%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Факел

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
6
15
5
16
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
2.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 22 8 10 4 36 - 27 34
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
7.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
8.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 0:0 Заявка 22 6 9 7 18 - 20 27
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 11 6 4 1 20 - 11 22
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
5.
Факел
 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 10
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    "Факел" постепенно старается немного успокаивать игру, пока что у воронежского клуба получилось вывести игру в центр поля и дать передышку своей обороне. 
  • Угловой
    22'
    Угловой у ворот "Факела". Файзуллаев выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой выбил мяч к правому углу штрафной, Давила под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 21'
    Давила со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Юрганов на правом фланге нарушил правила против Гайича. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту. 
  • 19'
    Гайич на левом фланге очень хорошо сыграл в подкате у своей штрафной площади и в итоге перехватил мяч у Магаля. 
  • Угловой
    18'
    Обляков с углового выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр к линии вратарской, Мойзес в борьбе с Аппаевым не смог головой пробить по воротам, а Хызыр удачно головой сбросил мяч в руки Беленову. 
  • Опасный момент
    17'
    Файзуллаев разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Агапову по левой половине поля, Илья в свою очередь выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Давила пробил в ближний угол ворот, Беленов в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 16'
    Из центра поля последовал заброс на ход Маркову по правому флангу, Роша накрыл Евгения и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Агапов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мусаев неудачно обработал мяч и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 14'
    Давила из центра поля выполнил заброс на ход Мусаеву по левой половине поля, Тамерлан под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Файзуллаев при развитии атаки по левой половине поля выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади на ход Мусаеву, Беленов прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 12'
    Давила под давлением Багамаева вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил прострел к дальнему углу вратарской, Файзуллаев не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Судья
    11'
    Чуть ранее Квеквескири у радиуса штрафной площади прихватил Давилу, но Павел Шадыханов нарушение правил не зафиксировал. 
  • 10'
    Зделар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Квеквескири отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 9'
    Магаль у левого угла штрафной площади раскачал Дивеева и пробил в дальний угол ворот, мяч сильно улетел в сторону от цели. 
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    • Опасный момент
      8'
      После розыгрыша стандарта Обляков сместился в центр с правой половины поля и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона, Беленов в прыжке отбил мяч перед собой, далее завязалась упорная борьба, Обляков набежал в центр штрафной и ещё раз пробил по воротам, но на этот раз попытка была блокирована. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Против Файзуллаева на правом фланге были нарушены правила. Игроки ЦСКА очень быстро разыграли стандарт. 
    • 6'
      Гайич с правого угла штрафной площади сейчас также пробил по воротам, вновь мяч попал в защитника воронежского клуба. 
    • 5'
      Файзуллаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Факела". 
    • 4'
      Давила совершил рывок вперёд по левой половине поля, но у линии штрафной площади Виктор под давлением соперника потерял мяч. 
    • Угловой
      3'
      Магаль неудачно разыграл угловой с партнёрами по команде. Руслан решил обойтись без прямой подачи в штрафную площадь, а затем ничего интересного на левом фланге "Факел" уже не придумал. 
    • 2'
      Магаль неплохо поработал на левом фланге и от угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Гайичу и ушёл на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "армейцы" при своих болельщиках должны попытаться одержать уверенную победу над крепким соперником из Воронежа, но быть может после матча в Кубке России ЦСКА будет испытывать дополнительные проблемы в битве с "Факелом". 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Алексей Воронцов из Ярославля и Павел Новиков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга. На VAR будут работать Артур Фёдоров из Петрозаводска и Валерий Данченко из Уфы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 23 тура чемпионата России между московским ЦСКА и воронежским "Факелом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 168
    ЦСКА Москва 81.5% (137)
    X 6% (10)
    Факел 12.5% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Факел
    1.85
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    3.70
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    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Факел

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    81.9% (140)
    Ничья
    5.8% (10)
    Факел
    12.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.28% (56)
    Нет
    53.72% (65)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    25.7% (44)
    2:0 ЦСКА Москва
    22.8% (39)
    1:0 ЦСКА Москва
    13.5% (23)
    1:1 Ничья
    2.9% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    1.8% (3)
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