Тур: 23. Стадион: ВЭБ Арена.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
77
Агапов
Илья
10
Обляков
Иван
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
ЦСКА Москва
Факел
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (5)
|0.36
|Заболотный Антон
|7 (1)
|0.32
|Гайич Милан III
|3
|0.14
|Давила Виктор
|3
|0.14
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.09
|Мухин Максим
|2
|0.09
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.09
|Виллиан Роша
|2
|0.09
|Обляков Иван
|1
|0.05
|Келлвен Дуглас
|1
|0.05
|Рядно Михаил
|1
|0.05
|Мойзес Роберто
|1
|0.05
|Мендес Виктор
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.32
|Якимов Вячеслав
|4
|0.18
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Моцпан Никита
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Долгов Александр
|1
|0.05
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|8
|1
|Зделар Саша
|5
|0
|Мойзес Роберто
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|6
|0
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Факел
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
8
ЦСКА Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Факел
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Забито
34
18
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
7
21%
4
22%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
8
24%
2
11%
61-75
4
12%
6
33%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
24%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Факел
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
129
1110
615
516
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|2.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|0:0 Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|0:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|18 - 20
|27
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 11
|22
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|5.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|7.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Факел
Исход игры
ЦСКА Москва
81.9% (140)
Ничья
5.8% (10)
Факел
12.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (53)
Меньше
56.2% (68)
Обе команды забьют
Да
46.28% (56)
Нет
53.72% (65)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
25.7% (44)
2:0 ЦСКА Москва
22.8% (39)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (23)
1:1 Ничья
2.9% (5)
3:1 ЦСКА Москва
1.8% (3)
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