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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 57
ЦСКА Москва 84.2% (48)
X 7% (4)
Факел 8.8% (5)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.38
Заболотный Антон 7 (1) 0.33
Гайич Милан III 3 0.14
Давила Виктор 3 0.14
Файзуллаев Аббосбек 2 0.1
Мухин Максим 2 0.1
Мусаев Тамерлан 2 0.1
Виллиан Роша 2 0.1
Обляков Иван 1 0.05
Келлвен Дуглас 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.33
Якимов Вячеслав 4 0.19
Максимов Максим 2 (1) 0.1
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 8 1
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Беленов Александр 2 0
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Факел
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
8
ЦСКА Москва
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Факел
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

34
18
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
7
21%
4
22%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
8
24%
2
11%
61-75
4
12%
6
33%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
24%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Факел

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
6
15
5
16
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 4 часа 4 минуты.



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    • Прогнозы 57
    ЦСКА Москва 84.2% (48)
    X 7% (4)
    Факел 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    ЦСКА Москва
    Ничья
    Факел
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Факел

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    84.5% (49)
    Ничья
    6.9% (4)
    Факел
    8.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    48% (24)
    Нет
    52% (26)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.8% (19)
    2:0 ЦСКА Москва
    27.6% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.5% (9)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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