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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Балтика
Прогнозы 145
Зенит 87.6% (127)
X 4.8% (7)
Балтика 7.6% (11)
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Балтика

История личных встреч

Зенит
Балтика

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
2:1
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 15 0.71
Сергеев Иван 6 0.29
Вендел Маркус 4 0.19
Клаудиньо 3 (1) 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Дуглас Сантос 2 0.1
Мантуан Густаво 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Артур Виктор Гимараес 1 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.14
Гузина Гедеон 2 0.1
Мусаев Тамерлан 2 0.1
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Фамейе Джоэль 1 0.05
Лисакович Виталий 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 5 0
Алип Нуралы 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Дуглас Сантос 3 0
Вендел Маркус 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Нино III 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Балтика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

19
8
Зенит
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Балтика
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

22
12

Голы по времени матча

Забито

18
4
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
12 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
5
28%
2
50%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Забито

21
8
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
25%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
4
36%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Забито

39
12
18 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 2
1 Не забивали 13
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
2
17%
16-30
8
21%
3
25%
31-45
6
15%
2
17%
46-60
5
13%
1
8%
61-75
10
26%
4
33%
76-90

Пропущено

20
27
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 16
6
30%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0
Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1

Результаты матчей

Зенит
Балтика

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
12 раз 57%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Зенит
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
4
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
1
9
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
9
12
12
9
1.5
5
16
6
15
2.5
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
2.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
7.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
8.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
7.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 23-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" принимает "Балтику". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 12 минут.



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Прогнозы 145
Зенит 87.6% (127)
X 4.8% (7)
Балтика 7.6% (11)
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Зенит
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит - Балтика

Исход игры
Зенит
86.6% (129)
Ничья
5.4% (8)
Балтика
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
30% (36)
Нет
70% (84)
Популярный счёт
2:0 Зенит
36.9% (55)
2:1 Зенит
10.1% (15)
3:0 Зенит
7.4% (11)
1:0 Зенит
6.7% (10)
3:1 Зенит
6% (9)
4:0 Зенит
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
5:0 Зенит
1.3% (2)
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