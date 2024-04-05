Тур: 23. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Зенит
Балтика
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|15
|0.71
|Сергеев Иван
|6
|0.29
|Вендел Маркус
|4
|0.19
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Дуглас Сантос
|2
|0.1
|Мантуан Густаво
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.14
|Гузина Гедеон
|2
|0.1
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.1
|Кузьмин Максим
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Фамейе Джоэль
|1
|0.05
|Лисакович Виталий
|1
|0.05
|Пряхин Сергей
|1
|0.05
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|5
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Дуглас Сантос
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Нино III
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Балтика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
19
8
Зенит
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Балтика
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
22
12
Голы по времени матча
Забито
18
4
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
12 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
5
28%
2
50%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Забито
21
8
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
25%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
4
36%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Забито
39
12
18 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 2
1 Не забивали 13
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
2
17%
16-30
8
21%
3
25%
31-45
6
15%
2
17%
46-60
5
13%
1
8%
61-75
10
26%
4
33%
76-90
Пропущено
20
27
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 16
6
30%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0
Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1
Результаты матчей
Зенит
Балтика
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
12 раз 57%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Зенит
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
64
47
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
19
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
912
129
516
615
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Балтика
Исход игры
Зенит
86.7% (52)
Ничья
5% (3)
Балтика
8.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
35.29% (18)
Нет
64.71% (33)
Популярный счёт
2:0 Зенит
33.3% (20)
2:1 Зенит
11.7% (7)
1:0 Зенит
10% (6)
3:1 Зенит
6.7% (4)
3:0 Зенит
3.3% (2)
5:0 Зенит
3.3% (2)
1:1 Ничья
3.3% (2)
4:0 Зенит
3.3% (2)
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