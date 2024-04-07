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Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга и Игорь Князев из Курска. Резервным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. На VAR будут работать Сергей Карасёв из Москвы и Николай Богач из Люберец.