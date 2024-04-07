Тур: 23. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
-
97 Хамулич СаидНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Ахмат
Локомотив Москва
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
32 матча
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.31
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
68
82
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.24
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.14
|Ильин Владимир
|2
|0.1
|Ковачев Светослав
|2
|0.1
|Тимофеев Артём
|2
|0.1
|Бериша Бернард
|1
|0.05
|Тодорович Дарко
|1
|0.05
|Камило Рейжерс
|1
|0.05
|Семёнов Андрей
|1
|0.05
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Ловат Лукас
|1
|0.05
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.33
|Тикнизян Наир
|6
|0.29
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.24
|Дзюба Артём
|4
|0.19
|Сулейманов Тимур
|3
|0.14
|Миранчук Антон
|2
|0.1
|Пиняев Сергей
|2
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Изидор Вильсон
|1
|0.05
|Морозов Евгений
|1
|0.05
|Погостнов Егор
|1
|0.05
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харин Евгений
|5
|1
|Тимофеев Артём
|6
|0
|Семёнов Андрей
|4
|1
|Швец Антон
|5
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|0
|Карпукас Артём
|4
|1
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Митай Марио
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Фассон Лукас
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
8
Ахмат
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
19
Ахмат
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
62% (13)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
27
Голы по времени матча
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
4
50%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
1
13%
8
42%
76-90
Пропущено
15
12
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
53%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
21
34
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
10%
6
18%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
8
38%
2
6%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
14
41%
76-90
Пропущено
26
27
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
19%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
12
46%
4
15%
31-45
4
15%
8
30%
30%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Ахмат
Локомотив Москва
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
102
37
66
19
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
81
110
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
417
1011
120
417
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|2.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
Исход игры
Ахмат
22.2% (35)
Ничья
37.3% (59)
Локомотив Москва
40.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (49)
1:2 Локомотив Москва
18.4% (29)
2:1 Ахмат
7% (11)
0:1 Локомотив Москва
6.3% (10)
1:0 Ахмат
4.4% (7)
1:3 Локомотив Москва
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!