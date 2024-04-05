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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 49
Ахмат 20.4% (10)
X 38.8% (19)
Локомотив Москва 40.8% (20)
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Ахмат
Локомотив Москва

История личных встреч

Ахмат
Локомотив Москва

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

32 матча

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.31
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.24
Агаларов Гамид 3 (2) 0.14
Ильин Владимир 2 0.1
Ковачев Светослав 2 0.1
Тимофеев Артём 2 0.1
Бериша Бернард 1 0.05
Тодорович Дарко 1 0.05
Камило Рейжерс 1 0.05
Семёнов Андрей 1 0.05
Олейников Иван 1 0.05
Ловат Лукас 1 0.05
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.33
Тикнизян Наир 6 0.29
Жемалетдинов Рифат 5 0.24
Дзюба Артём 4 0.19
Сулейманов Тимур 3 0.14
Миранчук Антон 2 0.1
Пиняев Сергей 2 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Сарвели Владислав 0 0
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харин Евгений 5 1
Тимофеев Артём 6 0
Семёнов Андрей 4 1
Швец Антон 5 0
Бериша Бернард 4 0
Камило Рейжерс 3 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Митай Марио 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Морозов Евгений 2 0
Фассон Лукас 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
8
Ахмат
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
19
Ахмат
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
62% (13)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
6
40%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
4
50%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
1
13%
8
42%
76-90

Пропущено

15
12
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
53%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

21
34
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
10%
6
18%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
8
38%
2
6%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
14
41%
76-90

Пропущено

26
27
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
19%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
12
46%
4
15%
31-45
4
15%
8
30%
30%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Ахмат
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
6
6
1
9
2.5
2
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
10
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
4
17
1.5
10
11
1
20
2.5
4
17
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Ахмат 20.4% (10)
    X 38.8% (19)
    Локомотив Москва 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.55
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    3.80
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ахмат
    22% (11)
    Ничья
    38% (19)
    Локомотив Москва
    40% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (16)
    1:2 Локомотив Москва
    22% (11)
    2:1 Ахмат
    12% (6)
    0:1 Локомотив Москва
    8% (4)
    1:0 Ахмат
    6% (3)
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