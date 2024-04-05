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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 64
Динамо Москва 46.9% (30)
X 26.6% (17)
Спартак Москва 26.6% (17)
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История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

36 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.42

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.82

Среднее время на гол

68
49

Всего голов

46
58

Голов в среднем за матч

1.28
1.61

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 9 0.43
Бителло 5 0.24
Смолов Фёдор 4 (2) 0.19
Макаров Денис 4 0.19
Чавес Луис 3 0.14
Нгамалё Николя 2 0.1
Гладышев Ярослав 2 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Фернандес Роберто 1 0.05
Захарян Арсен 1 0.05
Грулёв Вячеслав 1 0.05
Бессмертный Станислав 1 0.05
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Даса Элазар 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.29
Бонгонда Тео 4 0.19
Соболев Александр Сергеевич 3 0.14
Хлусевич Даниил 3 0.14
Игнатов Михаил Александрович 2 0.1
Мартинс Кристофер 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Медина Хесус 2 0.1
Мозес Виктор 1 0.05
Пруцев Данил 1 0.05
Бабич Срджан 1 0.05
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Маричаль Николас 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 6 1
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Бабич Срджан 3 1
Умяров Наиль 4 0
Мартинс Кристофер 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Медина Хесус 2 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Спартак Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

20
16
Динамо Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Спартак Москва
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
5
31%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
6
40%
76-90

Забито

20
18
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
5
25%
5
28%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
7
39%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

36
28
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
7
19%
5
18%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
7
19%
3
11%
61-75
4
11%
9
32%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
1
4%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
6
24%
7
28%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
28%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2
Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Спартак Москва

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
4
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
12
9
1.5
9
12
4
17
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 64
    Динамо Москва 46.9% (30)
    X 26.6% (17)
    Спартак Москва 26.6% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    46.9% (30)
    Ничья
    26.6% (17)
    Спартак Москва
    26.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    29.7% (19)
    1:1 Ничья
    20.3% (13)
    1:2 Спартак Москва
    7.8% (5)
    1:0 Динамо Москва
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    3:2 Динамо Москва
    3.1% (2)
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