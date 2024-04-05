Тур: 23. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
36 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.42
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.82
Среднее время на гол
68
49
Всего голов
46
58
Голов в среднем за матч
1.28
1.61
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|9
|0.43
|Бителло
|5
|0.24
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.19
|Макаров Денис
|4
|0.19
|Чавес Луис
|3
|0.14
|Нгамалё Николя
|2
|0.1
|Гладышев Ярослав
|2
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Фернандес Роберто
|1
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|Бессмертный Станислав
|1
|0.05
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.29
|Бонгонда Тео
|4
|0.19
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.14
|Хлусевич Даниил
|3
|0.14
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.1
|Мартинс Кристофер
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Медина Хесус
|2
|0.1
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Бабич Срджан
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Маричаль Николас
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|6
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Бабич Срджан
|3
|1
|Умяров Наиль
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
4
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Спартак Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
20
16
Динамо Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Спартак Москва
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
5
31%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
6
40%
76-90
Забито
20
18
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
5
25%
5
28%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
7
39%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
36
28
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
7
19%
5
18%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
7
19%
3
11%
61-75
4
11%
9
32%
76-90
Пропущено
25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
1
4%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
6
24%
7
28%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
28%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2
Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Спартак Москва
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
65
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
36
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
129
912
417
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
46.9% (30)
Ничья
26.6% (17)
Спартак Москва
26.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
29.7% (19)
1:1 Ничья
20.3% (13)
1:2 Спартак Москва
7.8% (5)
1:0 Динамо Москва
4.7% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
3:2 Динамо Москва
3.1% (2)
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