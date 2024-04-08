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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 45+'
Рубин
0'
Прогнозы 154
Оренбург 33.8% (52)
X 45.5% (70)
Рубин 20.8% (32)
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99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
23
Вера
Лукас
Габриэль
14
Михайлов
Ярослав
16
Томпсон
Хорди
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
50
Шамов
Егор
5
Ашурматов
Рустам
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
51
Рожков
Илья
30
Вада
Валентин
44
Даку
Мирлинд
7
Ранджелович
Лазар
Оренбург
4-3-3
Рубин
3-4-3

История личных встреч

Оренбург
Рубин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
135

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.23
Перес Матиас 5 0.23
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Обухов Владимир 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Марин Джимми 1 0.05
Хотулёв Данила 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Адамов Арсен 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.23
Вада Валентин 3 0.14
Фамейе Джоэль 3 0.14
Безруков Руслан 2 0.09
Мартынович Александр 1 0.05
Ашурматов Рустам 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Чумич Никола 1 0.05
Ранджелович Лазар 1 0.05
Иву Угучукву 1 0.05
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 9 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Флорентин Сесар Габриэль 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 6 0
Грицаенко Алексей 5 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Рубин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

6
9
Оренбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Рубин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

21
19
4 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
8
42%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
8
38%
4
21%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
8
28%
1
4%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Рубин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1
Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Рубин

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 33%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
7
1.5
3
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
4
17
1.5
5
16
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 0:0 Заявка 22 9 6 7 20 - 24 33
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 22 4 9 9 21 - 29 21
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 0:0 Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Подача оренбуржцев с правого фланга финиширует в перчатках Егора Шамова.
  • Офсайд
    45'
    Арсен Адамов оказался в положении "вне игры" на правом фланге.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Подача пошла в штрафную площадь "Рубина" от Ярослава Михайлова на Брайана Мансилью, который хотел головой дотянуться до мяча, но сфера досталась Егору Шамову.
  • 44'
    Какого-то криминала там особого не было, но неудачно колено повернулось у Даку, когда он на газон падал. Пожелаем Мирлинду здоровья.
  • Травма, повреждение
    43'
    Мирлинд Даку остался лежать на газоне в центре поля. С Габриэлем Флорентином он поборолся за верховой мяч. Врачи появились оказывать помощь игроку "Рубина".
  • 41'
    Брайан Мансилья пожалел, что сделал так, как сделал. С левого фланга он забросил мяч слишком далеко за лицевую линию.
  • Угловой
    40'
    Итак, второй подряд угловой "Оренбурга" слева. Дмитрий Воробьёв пяткой подкинул мяч на ближней штанге, и несколько скидок вторым этажом последовало, после чего сферу легко поймал Егор Шамов.
  • Угловой
    39'
    "Оренбург" заработал угловой удар в контратаке. Подача со стандарта пошла с левого фланга, и Алексей Грицаенко вынес мяч на новый корнер.
  • 38'
    Илья Рожков был в атаке у "Рубина" на левом фланге, однако закрыли ему проход в центр штрафной площади, ну и подачу соперников выбили оренбуржцы.
  • 37'
    Лазар Ранджелович пустился в проход по левому флангу, однако чётко действовал Матиас Перес, выбивший мяч в аут.
  • 36'
    Лео Гогличидзе принял перевод партнёра на левом фланге и двинулся к чужой штрафной площадке, возле которой потерял мяч.
  • 35'
    Скучный первый тайм разбавлялся несколькими моментами "Оренбурга", которые не привели к голам. Ещё десять минут остаётся у команд до перерыва.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гости заработали штрафной удар на правом фланге, Дмитрий Кабутов это сделал, а после розыгрыша стандарта ничего интересного волжане в атаке не придумали.
  • Офсайд
    33'
    Брайан Мансилья оказался в положении "вне игры" на левом фланге, куда ему последовал верховой заброс от партнёра.
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    • 32'
      Очень низко опускается "Рубин", а это значит, что такую установку и давал своей команде Рашид Рахимов на выездной матч в Оренбурге.
    • Опасный момент
      31'
      Арсен Адамов прострелил справа на ближний полуфланг, а Дмитрий Воробьёв приложился слишком высоко, но как опасный момент засчитать можно.
    • 30'
      Характер игры остаётся прежним, "Оренбург" прочно владеет инициативой и всё-таки стремится доводить свои атаки до завершения.
    • Угловой
      29'
      Угловой достался "Оренбургу" на правом фланге. Данила Хотулёв неопасно пробил головой мимо створа после кросса хозяев со стандарта.
    • 27'
      Арсен Адамов теперь в центр штрафной площади подаёт с правого фланга, а Дмитрий Кабутов головой выбивает из неё мяч.
    • 26'
      У "Рубина" отправился заброс из глубины поля в чужую штрафную площадь в расчёте на Мирлинда Даку, однако мяч забрал Николай Сысуев.
    • 25'
      Арсен Адамов осуществляет подачу с правого фланга, и плохая попытка у него получается, ведь мяч улетает за пределы поля за лицевую линию.
    • 24'
      Контратака "Рубина" была с участием Лазара Ранджеловича, но притормозили немножко казанцы, и опустившиеся назад оренбуржцы ликвидировали угрозу без фола.
    • Фол, нарушение
      23'
      Брайан Мансилья заработал штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Подсёк его ноги Рустам Ашурматов. И снова большая пауза.
    • Фол, нарушение
      22'
      Мирлинд Даку нарушил правила в чужой штрафной площадке, оказав нелегитимное давление на Арсена Адамова.
    • 21'
      Ответная атака "Оренбурга" завершилась ударом Дмитрия Воробьева примерно с линии штрафного площади с правого полуфланга, и после небольшого рикошета мяч пришёл по центру створа в перчатки Егора Шамова.
    • 20'
      Арсен Адамов подал с правого фланга, а Брайан Мансилья не дотянулся до мяча. Чуть позже Ярослав Михайлов навесил с левого полуфланга на дальнюю штангу в руки Егора Шамова.
    • 19'
      Хотя бы какой-то удар записали на свой счёт игроки "Рубина". Казанская команда вроде как должна считаться фаворитом сегодняшнего матча, судя по таблице. 
    • 18'
      Подали штрафной "рубиновые" с правого фланга, потом снова зацепились за мяч, и удар Игора Вуячича с подступов к штрафной площади с подбора был заблокирован.
    • Опасный момент
      17'
      Долгая атака "Оренбурга" привела к подаче с левого фланга. Сильней, чем нужно для хозяев, одна оказалась. Однако Лукас Вера подобрал мяч и отдал его Хорди Томпсону, ногой стрельнувшему выше створа.
    • 15'
      Теоретическая победа в сегодняшнем матче позволит "Рубину" не отпустить от себя в таблице "Спартак", обыгравший вчера в московском дерби "Динамо".
    • Опасный момент
      14'
      Момент у "Оренбурга"! Ярослав Михайлов приложился с подступов к штрафной площади с левого полуфланга в дальний угол, и получилось рядом со створом.
    • 13'
      "Рубин" не собирается забирать себе мяч, вполне довольствуется команда Рашида Рахимова нахождением на своей половине поля.
    • 12'
      При крайне невыразительной игре команды за десять минут умудрились обменяться голами, которые были отменены из-за положений "вне игры".
    • Фол, нарушение
      11'
      Угловой был у "Рубина" на левом фланге, последовала подача, и в районе дальней штанги Матиас Перес в атаке нарушил правила на Игоре Вуячиче.
    • Офсайд
      10'
      ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Дмитрий Воробьёв слабо пробивал мимо левого угла створа, а Брайан Мансилья коснулся мяча в явном положении "вне игры". Что было дальше, уже неважно.
    • Фол, нарушение
      9'
      Иву Угучукву сфолил в центральной трети поля на чужой половине, пробуя отобрать мяч у Габриэля Флорентина.
    • 8'
      Оренбуржцы с инициативой сейчас действуют. Всё-таки дома они играют, да и в контексте борьбы за непопадание в стыки нужна им победа в сегодняшнем матче.
    • Фол, нарушение
      7'
      Лео Гогличидзе отметился небольшим нарушением правил слева на боковой линии чужой штрафной площадки, уронив на газон Дмитрия Кабутова.
    • 6'
      Арсен Адамов с правого фланга делал прострел в штрафную площадь, а от Дмитрия Воробьёва мяч резко отскочил за лицевую линию. Технический брак при попытке принять мяч.
    • Фол, нарушение
      5'
      Нарушение правил фиксируется со стороны гостей в центральной трети поля. Валентин Вада постарался рукой, чтобы уронить на газон Лео Гогличидзе.
    • Офсайд
      4'
      ГОЛ! 0:1! ДАКУ! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Мирлинд Даку в положении "вне игры" открылся по левому полуфлангу и отправил мяч в ворота. Лайнсмен правильно зажёг флажок.
    • 3'
      Спокойно проходят первые минуты, команды присматриваются друг к другу в середине поля, темп игры достаточно низкий.
    • 2'
      "Оренбург" играет в белой форме, а у "Рубина" зелёная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья: Безбородов Владислав Юрьевич (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Ермаков Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Хатуев Адлан Исламович (Грозный).
      Резервный судья: Опейкина Вера Андреевна (Сочи).
      Делегат: Цитович Иван Игоревич (Москва).
      Инспектор: Соколов Олег Анатольевич (Калининград).
      ВАР: Фисенко Андрей Александрович (Владивосток).
      АВАР: Кобзев Антон Валерьевич (Москва).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В последнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги "Оренбург" сыграет на своём поле с казанским "Рубином". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Прогнозы 154
    Оренбург 33.8% (52)
    X 45.5% (70)
    Рубин 20.8% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
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    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Рубин

    Исход игры
    Оренбург
    33.8% (52)
    Ничья
    45.5% (70)
    Рубин
    20.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.37% (29)
    Меньше
    75.63% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (59)
    2:1 Оренбург
    11.7% (18)
    1:0 Оренбург
    11% (17)
    1:2 Рубин
    6.5% (10)
    0:1 Рубин
    5.8% (9)
    0:0 Ничья
    3.2% (5)
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