Брайан Мансилья пожалел, что сделал так, как сделал. С левого фланга он забросил мяч слишком далеко за лицевую линию.

Мирлинд Даку остался лежать на газоне в центре поля. С Габриэлем Флорентином он поборолся за верховой мяч. Врачи появились оказывать помощь игроку "Рубина".

Какого-то криминала там особого не было, но неудачно колено повернулось у Даку, когда он на газон падал. Пожелаем Мирлинду здоровья.

Подача пошла в штрафную площадь "Рубина" от Ярослава Михайлова на Брайана Мансилью, который хотел головой дотянуться до мяча, но сфера досталась Егору Шамову.

Арсен Адамов оказался в положении "вне игры" на правом фланге.

Подача оренбуржцев с правого фланга финиширует в перчатках Егора Шамова.

Брайан Мансилья оказался в положении "вне игры" на левом фланге, куда ему последовал верховой заброс от партнёра.

Гости заработали штрафной удар на правом фланге, Дмитрий Кабутов это сделал, а после розыгрыша стандарта ничего интересного волжане в атаке не придумали.

Скучный первый тайм разбавлялся несколькими моментами "Оренбурга", которые не привели к голам. Ещё десять минут остаётся у команд до перерыва.

Лео Гогличидзе принял перевод партнёра на левом фланге и двинулся к чужой штрафной площадке, возле которой потерял мяч.

Лазар Ранджелович пустился в проход по левому флангу, однако чётко действовал Матиас Перес, выбивший мяч в аут.

Илья Рожков был в атаке у "Рубина" на левом фланге, однако закрыли ему проход в центр штрафной площади, ну и подачу соперников выбили оренбуржцы.

"Оренбург" заработал угловой удар в контратаке. Подача со стандарта пошла с левого фланга, и Алексей Грицаенко вынес мяч на новый корнер.

Итак, второй подряд угловой "Оренбурга" слева. Дмитрий Воробьёв пяткой подкинул мяч на ближней штанге, и несколько скидок вторым этажом последовало, после чего сферу легко поймал Егор Шамов.

32' Очень низко опускается "Рубин", а это значит, что такую установку и давал своей команде Рашид Рахимов на выездной матч в Оренбурге.

31' Арсен Адамов прострелил справа на ближний полуфланг, а Дмитрий Воробьёв приложился слишком высоко, но как опасный момент засчитать можно.

30' Характер игры остаётся прежним, "Оренбург" прочно владеет инициативой и всё-таки стремится доводить свои атаки до завершения.

29' Угловой достался "Оренбургу" на правом фланге. Данила Хотулёв неопасно пробил головой мимо створа после кросса хозяев со стандарта.

27' Арсен Адамов теперь в центр штрафной площади подаёт с правого фланга, а Дмитрий Кабутов головой выбивает из неё мяч.

26' У "Рубина" отправился заброс из глубины поля в чужую штрафную площадь в расчёте на Мирлинда Даку, однако мяч забрал Николай Сысуев.

25' Арсен Адамов осуществляет подачу с правого фланга, и плохая попытка у него получается, ведь мяч улетает за пределы поля за лицевую линию.

24' Контратака "Рубина" была с участием Лазара Ранджеловича, но притормозили немножко казанцы, и опустившиеся назад оренбуржцы ликвидировали угрозу без фола.

23' Брайан Мансилья заработал штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Подсёк его ноги Рустам Ашурматов. И снова большая пауза.