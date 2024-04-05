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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Рубин
Прогнозы 62
Оренбург 32.3% (20)
X 41.9% (26)
Рубин 25.8% (16)
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Рубин

История личных встреч

Оренбург
Рубин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
135

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.24
Перес Матиас 5 0.24
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.1
Обухов Владимир 2 0.1
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Марин Джимми 1 0.05
Хотулёв Данила 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Адамов Арсен 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.24
Вада Валентин 3 0.14
Фамейе Джоэль 3 0.14
Безруков Руслан 2 0.1
Мартынович Александр 1 0.05
Ашурматов Рустам 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Чумич Никола 1 0.05
Ранджелович Лазар 1 0.05
Иву Угучукву 1 0.05
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 9 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Флорентин Сесар Габриэль 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 6 0
Грицаенко Алексей 5 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Рубин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

6
9
Оренбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Рубин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

21
19
4 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
8
42%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
8
38%
4
21%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
8
28%
1
4%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Рубин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1
Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Рубин

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 33%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
7
1.5
3
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
4
17
1.5
5
16
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 62
    Оренбург 32.3% (20)
    X 41.9% (26)
    Рубин 25.8% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Рубин

    Исход игры
    Оренбург
    32.8% (20)
    Ничья
    41% (25)
    Рубин
    26.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (45)
    Нет
    18.18% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (25)
    2:1 Оренбург
    18% (11)
    1:2 Рубин
    13.1% (8)
    0:1 Рубин
    8.2% (5)
    1:0 Оренбург
    8.2% (5)
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