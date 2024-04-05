Тур: 23. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оренбург
Рубин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
135
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.24
|Перес Матиас
|5
|0.24
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.1
|Обухов Владимир
|2
|0.1
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Марин Джимми
|1
|0.05
|Хотулёв Данила
|1
|0.05
|Оганесян Степан
|1
|0.05
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.05
|Башич Иван
|1
|0.05
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.05
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|0.24
|Вада Валентин
|3
|0.14
|Фамейе Джоэль
|3
|0.14
|Безруков Руслан
|2
|0.1
|Мартынович Александр
|1
|0.05
|Ашурматов Рустам
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Чумич Никола
|1
|0.05
|Ранджелович Лазар
|1
|0.05
|Иву Угучукву
|1
|0.05
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|9
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Деограсия Давид
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Рубин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
6
9
Оренбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Рубин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
21
19
4 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
8
42%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
8
38%
4
21%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
8
28%
1
4%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Рубин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1
Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0
Результаты матчей
Оренбург
Рубин
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 33%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
74
27
38
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
82
210
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
156
417
516
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Рубин
Исход игры
Оренбург
32.8% (20)
Ничья
41% (25)
Рубин
26.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
81.82% (45)
Нет
18.18% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (25)
2:1 Оренбург
18% (11)
1:2 Рубин
13.1% (8)
0:1 Рубин
8.2% (5)
1:0 Оренбург
8.2% (5)
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