Калинский сделал аккуратный заброс в штрафную, но игроки "Оренбурга" вынесли мяч из своей зоны.

Мансилья отыгрался на фланге с Верой, после чего выполнил подачу в сторону ворот "Пари НН", но мяч пролетел мимо всех игроков.

Ермаков классно сыграл на подборе и покатил в центр на Боселли, который прицелился и пробил с линии штрафной, но круглый прошел намного цели ворот.

Боселли решил пойти сразу на двух соперников на правом фланге атаки, но потерял мяч.

Застрял мяч в центре поля. У обеих команд не получается надолго завладеть игровым снарядом. Многовато брака в последние минуты.

ШТАНГА! Стаматов ворвался в штрафную "Оренбурга" и мощно и пульнул с острого угла, но угодил в штангу! Если бы мяч пошел на пару сантиметров правее, то влетел бы точно в девятку!

Калинский с дальней дистанции классно приложился по летящему мячу и попал точно в угол ворот "Пари НН", но Сысуев на месте!

Лукас Вера с острого угла решил нанести удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо цели.

Снизились немного скорости в игре после активного старта. Самое время отметить, что сегодня на матче нет системы VAR. Она отсутствует по техническим причинам.

Томпсон пошел в дриблинг по правому флангу, но не смог пройти сразу нескольких соперников.

Адамов догнал уходящий за лицевую линию мяч и прострелил в центр на Мансилью, однако Каккоев в последний момент успел заблокировать передачу.

Длинный перевод последовал на Стаматова, который не смог обработать мяч и упустил игровой снаряд за пределы поля.

Калинский с правой бровки верхом отправил мяч в центр штрафной "Оренбурга", где Сысуев вышел из ворот и забрал сферу.

15' Перес получил желтую карточку.

14' Майга толкнул в спину Мансилью, который даже не владел мячом. Не совсем понятна цель поступка нижегородца. Арбитр не стал показывать карточку, что возмутило всех игроков и тренера "Оренбурга.

13' Карапузов с правого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, но Хотулёв аккуратно снял вверх.

11' Ответную атаку организовал "Пари НН", в ходе которой Калинский вошел в штрафную "Оренбурга" и пробил с острого угла, но не попал в створ.

10' Флорентин навесил от угла поля в центр чужой штрафной, где выше всех выпрыгнул Перес и нанес удар головой, но выстрел получился точно по центру ворот.

9' Мансилья принял мяч на правом полуфланге и сразу же решил выполнить заброс в центр, но на пути мяча встал Александров.

8' Снова Калинский выполнил подачу со штрафного удара, но и в этот раз не получилось у "Пари НН" выиграть борьбу у защитников.

7' Совсем не получилась подача у Калинского, но после выноса из штрафной мяч оказался у Боселли, который мощно пробил с острого угла, но снаряд достался голкиперу.

6' Еще один стандарт заработал "Пари НН" на чужой половине поля. Флорентин сбил с ног соперника.