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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Оренбург
1:0
Первый тайм: 32'
Пари НН
0'
1:0
3' Гол
Обухов Владимир
14' Желтая карточка
Перес Матиас
24' Желтая карточка
Флорентин Сесар Габриэль

Ход матча

3'
Обухов Владимир
1:0
14'
Перес Матиас
 
24'
Флорентин Сесар Габриэль
 
Прогнозы 137
Оренбург 68.6% (94)
X 24.1% (33)
Пари НН 7.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Пари НН
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99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
23
Вера
Лукас
Габриэль
14
Михайлов
Ярослав
16
Томпсон
Хорди
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
88
Глущенков
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
8
Майга
Мамаду
11
Стаматов
Матео
10
Трошечкин
Александр
20
Боселли
Хуан
Оренбург
4-3-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Оренбург
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.26
Перес Матиас 5 0.22
Обухов Владимир 3 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Марин Джимми 2 0.09
Хотулёв Данила 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Адамов Арсен 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (1) 0.17
Севикян Эдгар 4 0.17
Трошечкин Александр 2 0.09
Зе Турбо Жозе 2 0.09
Боселли Хуан 1 0.04
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Кутателадзе Николоз 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 10 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Флорентин Сесар Габриэль 6 0
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Деограсия Давид 3 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Каккоев Никита 5 0
Майга Мамаду 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Стаматов Матео 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Оренбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Пари НН
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

6
14
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Пари НН
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

14
4
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

10
18
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
4
22%
76-90

Пропущено

19
7
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
1
5%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
32%
2
29%
76-90

Забито

24
22
4 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
1
4%
7
32%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
10
42%
5
23%
76-90

Пропущено

29
21
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
2
7%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
8
28%
4
19%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1
Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Пари НН

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
3
7
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
8
2
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
12
10
5
17
1.5
6
16
3
19
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 0:1 Заявка 23 8 4 11 20 - 24 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 1:0 Заявка 23 6 8 9 25 - 29 26
13.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 0:1 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 1:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 1:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 12 1 2 9 4 - 15 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Оренбург Перес Матиас 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    32'
    ШТАНГА! Стаматов ворвался в штрафную "Оренбурга" и мощно и пульнул с острого угла, но угодил в штангу! Если бы мяч пошел на пару сантиметров правее, то влетел бы точно в девятку!
  • 31'
    Застрял мяч в центре поля. У обеих команд не получается надолго завладеть игровым снарядом. Многовато брака в последние минуты.
  • 30'
    Боселли решил пойти сразу на двух соперников на правом фланге атаки, но потерял мяч.
  • 28'
    Ермаков классно сыграл на подборе и покатил в центр на Боселли, который прицелился и пробил с линии штрафной, но круглый прошел намного цели ворот.
  • 27'
    Мансилья отыгрался на фланге с Верой, после чего выполнил подачу в сторону ворот "Пари НН", но мяч пролетел мимо всех игроков.
  • 26'
    Калинский сделал аккуратный заброс в штрафную, но игроки "Оренбурга" вынесли мяч из своей зоны.
  • Желтая карточка
    25'
    Флорентин врезался в соперника и получил желтую карточку.
  • 24'
    Калинский с правой бровки верхом отправил мяч в центр штрафной "Оренбурга", где Сысуев вышел из ворот и забрал сферу.
  • 23'
    Длинный перевод последовал на Стаматова, который не смог обработать мяч и упустил игровой снаряд за пределы поля.
  • 21'
    Адамов догнал уходящий за лицевую линию мяч и прострелил в центр на Мансилью, однако Каккоев в последний момент успел заблокировать передачу. 
  • 20'
    Томпсон пошел в дриблинг по правому флангу, но не смог пройти сразу нескольких соперников.
  • 19'
    Снизились немного скорости в игре после активного старта. Самое время отметить, что сегодня на матче нет системы VAR. Она отсутствует по техническим причинам.
  • Фол, нарушение
    18'
    Александров выставил ногу, в которую угодил Адамов. Фол зафиксирован со стороны игрока "Пари НН".
  • 17'
    Лукас Вера с острого угла решил нанести удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо цели.
  • Опасный момент
    16'
    Калинский с дальней дистанции классно приложился по летящему мячу и попал точно в угол ворот "Пари НН", но Сысуев на месте!
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    • Желтая карточка
      15'
      Перес получил желтую карточку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Майга толкнул в спину Мансилью, который даже не владел мячом. Не совсем понятна цель поступка нижегородца. Арбитр не стал показывать карточку, что возмутило всех игроков и тренера "Оренбурга.
    • 13'
      Карапузов с правого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, но Хотулёв аккуратно снял вверх. 
    • 11'
      Ответную атаку организовал "Пари НН", в ходе которой Калинский вошел в штрафную "Оренбурга" и пробил с острого угла, но не попал в створ.
    • Угловой
      10'
      Флорентин навесил от угла поля в центр чужой штрафной, где выше всех выпрыгнул Перес и нанес удар головой, но выстрел получился точно по центру ворот.
    • 9'
      Мансилья принял мяч на правом полуфланге и сразу же решил выполнить заброс в центр, но на пути мяча встал Александров. 
    • 8'
      Снова Калинский выполнил подачу со штрафного удара, но и в этот раз не получилось у "Пари НН" выиграть борьбу у защитников.
    • 7'
      Совсем не получилась подача у Калинского, но после выноса из штрафной мяч оказался у Боселли, который мощно пробил с острого угла, но снаряд достался голкиперу. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Еще один стандарт заработал "Пари НН" на чужой половине поля. Флорентин сбил с ног соперника.
    • 5'
      Мансилья отклеился от соперника и с левой ноги пробил с угла штрафной площади, но попал точно в Нигматуллина. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Обухов!!!
      Гогличидзе ворвался в штрафную с левого края и сделал прострел вдоль ворот, а на дальней штанге никто не помешал Обухову отправить мяч в сетку! Счет открыт! 
    • Фол, нарушение
      3'
      Первый штрафной удар зарабатывает "Пари НН", но до ворот далековато.
    • 2'
      "Пари НН" разыграл мяч с центра поля. Гости сегодня играют в белой форме, "Оренбург" - в синем комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 24'
      Флорентин Сесар Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Перес Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Обухов Владимир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Пари НН

    Исход игры
    Оренбург
    68.3% (97)
    Ничья
    23.2% (33)
    Пари НН
    8.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.66% (46)
    Меньше
    61.34% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    25.4% (36)
    1:0 Оренбург
    25.4% (36)
    1:1 Ничья
    20.4% (29)
    1:2 Пари НН
    2.8% (4)
    2:0 Оренбург
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:1 Пари НН
    1.4% (2)
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