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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 63
Оренбург 71.4% (45)
X 20.6% (13)
Пари НН 7.9% (5)
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Оренбург
Пари НН

История личных встреч

Оренбург
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.27
Перес Матиас 5 0.23
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Марин Джимми 2 0.09
Хотулёв Данила 2 0.09
Обухов Владимир 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Адамов Арсен 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (1) 0.18
Севикян Эдгар 4 0.18
Трошечкин Александр 2 0.09
Зе Турбо Жозе 2 0.09
Боселли Хуан 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кухарчук Илья 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 9 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Флорентин Сесар Габриэль 6 0
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Деограсия Давид 3 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Каккоев Никита 5 0
Майга Мамаду 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Стаматов Матео 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Оренбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Пари НН
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

6
14
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Пари НН
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

14
4
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

10
18
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
4
22%
76-90

Пропущено

19
7
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
1
5%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
32%
2
29%
76-90

Забито

24
22
4 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
1
4%
7
32%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
10
42%
5
23%
76-90

Пропущено

29
21
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
2
7%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
8
28%
4
19%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1
Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Пари НН

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
3
7
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
8
2
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
12
10
5
17
1.5
6
16
3
19
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 3 часа 51 минуту.



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    Оренбург 71.4% (45)
    X 20.6% (13)
    Пари НН 7.9% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Пари НН
    3.25
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    3.40
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    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН

    Исход игры
    Оренбург
    71.4% (45)
    Ничья
    20.6% (13)
    Пари НН
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Оренбург
    27% (17)
    2:1 Оренбург
    27% (17)
    1:1 Ничья
    19% (12)
    1:2 Пари НН
    4.8% (3)
    2:0 Оренбург
    3.2% (2)
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    Оренбург
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