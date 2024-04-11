Тур: 24. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Оренбург
Пари НН
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6
|0.27
|Перес Матиас
|5
|0.23
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.09
|Марин Джимми
|2
|0.09
|Хотулёв Данила
|2
|0.09
|Обухов Владимир
|2
|0.09
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Оганесян Степан
|1
|0.05
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.05
|Башич Иван
|1
|0.05
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.05
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|4 (1)
|0.18
|Севикян Эдгар
|4
|0.18
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.09
|Боселли Хуан
|1
|0.05
|Гоцук Кирилл
|1
|0.05
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|Кухарчук Илья
|1
|0.05
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.05
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|9
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|6
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Деограсия Давид
|3
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|2
|Каккоев Никита
|5
|0
|Майга Мамаду
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Пари НН
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Пари НН
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
6
14
Оренбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Пари НН
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
14
4
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
10
18
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
4
22%
76-90
Пропущено
19
7
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
1
5%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
32%
2
29%
76-90
Забито
24
22
4 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
1
4%
7
32%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
10
42%
5
23%
76-90
Пропущено
29
21
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
2
7%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
8
28%
4
19%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1
Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Результаты матчей
Оренбург
Пари НН
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
7 раз 32%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
37
56
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
1210
517
616
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН
Исход игры
Оренбург
71.4% (45)
Ничья
20.6% (13)
Пари НН
7.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
40% (22)
Меньше
60% (33)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
27% (17)
2:1 Оренбург
27% (17)
1:1 Ничья
19% (12)
1:2 Пари НН
4.8% (3)
2:0 Оренбург
3.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!