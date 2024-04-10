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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Урал
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 58
Урал 12.1% (7)
X 34.5% (20)
Динамо Москва 53.4% (31)
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Урал
Динамо Москва

История личных встреч

Урал
Динамо Москва

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.16

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.23
Каштанов Алексей 4 (3) 0.18
Бикфалви Эрик 3 0.14
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.09
Бегич Сильвие 2 0.09
Аюпов Тимур 1 0.05
Гильерме Шеттине 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 9 0.41
Бителло 5 0.23
Смолов Фёдор 4 (2) 0.18
Макаров Денис 4 0.18
Чавес Луис 4 (1) 0.18
Нгамалё Николя 2 0.09
Гладышев Ярослав 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Фернандес Роберто 1 0.05
Захарян Арсен 1 0.05
Грулёв Вячеслав 1 0.05
Бессмертный Станислав 1 0.05
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 8 0
Гильерме Шеттине 3 1
Кулаков Денис 4 0
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Маричаль Николас 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Фомин Даниил 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
10
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

5
14
Урал
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

21
37
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
10%
8
22%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
7
19%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
5
24%
4
11%
76-90

Пропущено

34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
5
19%
16-30
6
18%
6
22%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
8
24%
4
15%
61-75
8
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1
Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0

Результаты матчей

Урал
Динамо Москва

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Урал
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
19
3
6
16
1.5
12
10
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 58
    Урал 12.1% (7)
    X 34.5% (20)
    Динамо Москва 53.4% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Динамо Москва
    3.20
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    3.70
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва

    Исход игры
    Урал
    11.9% (7)
    Ничья
    33.9% (20)
    Динамо Москва
    54.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (44)
    Нет
    15.38% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    33.9% (20)
    1:1 Ничья
    25.4% (15)
    2:1 Урал
    10.2% (6)
    0:1 Динамо Москва
    6.8% (4)
    0:2 Динамо Москва
    5.1% (3)
    1:3 Динамо Москва
    3.4% (2)
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