Тур: 24. Стадион: Екатеринбург Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Урал
Динамо Москва
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.16
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.23
|Каштанов Алексей
|4 (3)
|0.18
|Бикфалви Эрик
|3
|0.14
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.09
|Бегич Сильвие
|2
|0.09
|Аюпов Тимур
|1
|0.05
|Гильерме Шеттине
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|9
|0.41
|Бителло
|5
|0.23
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.18
|Макаров Денис
|4
|0.18
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.18
|Нгамалё Николя
|2
|0.09
|Гладышев Ярослав
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Фернандес Роберто
|1
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|Бессмертный Станислав
|1
|0.05
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|8
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Кулаков Денис
|4
|0
|Помазун Илья
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Итало
|2
|1
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Маричаль Николас
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|3
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
10
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
5
14
Урал
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
21
37
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
2
10%
8
22%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
7
19%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
5
24%
4
11%
76-90
Пропущено
34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
5
19%
16-30
6
18%
6
22%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
8
24%
4
15%
61-75
8
24%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1
Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Результаты матчей
Урал
Динамо Москва
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Урал
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
66
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
29
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
193
616
1210
220
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва
Исход игры
Урал
11.9% (7)
Ничья
33.9% (20)
Динамо Москва
54.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
33.9% (20)
1:1 Ничья
25.4% (15)
2:1 Урал
10.2% (6)
0:1 Динамо Москва
6.8% (4)
0:2 Динамо Москва
5.1% (3)
1:3 Динамо Москва
3.4% (2)
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