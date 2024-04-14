Тур: 33. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
18
Ингс
Дэнни
10
Пакета
Лукас
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Вест Хэм
Фулхэм
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.77
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
50
86
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|15
|0.47
|Кудус Мохаммед
|7
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (2)
|0.19
|Соучек Томаш
|6
|0.19
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.13
|Антонио Майкл
|4
|0.13
|Зума Курт
|3
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|8
|0.25
|Рид Бобби
|6
|0.19
|Айуоби Алекс
|5
|0.16
|Хименес Рауль
|5
|0.16
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.13
|Пальинья Жоау
|4
|0.13
|Уилсон Гарри
|3
|0.09
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Эмерсон Палмиери
|8
|0
|Пакета Лукас
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Антонио Майкл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фулхэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
18
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фулхэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
18
28
Вест Хэм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)
Фулхэм
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
28
46
Голы по времени матча
Забито
27
21
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
6
22%
6
29%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Пропущено
22
32
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
18%
1
3%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
5
23%
8
25%
31-45
4
18%
5
16%
46-60
4
18%
9
28%
61-75
4
18%
7
22%
76-90
Забито
26
29
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
7
27%
7
24%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
6
23%
5
17%
76-90
Пропущено
33
16
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
6
18%
3
19%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
13
39%
4
25%
76-90
Забито
53
50
23 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
7
13%
3
6%
1-15
9
17%
9
18%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
10
19%
11
22%
61-75
11
21%
11
22%
76-90
Пропущено
55
48
22 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
7
13%
2
4%
1-15
5
9%
6
13%
16-30
10
18%
9
19%
31-45
10
18%
8
17%
46-60
6
11%
12
25%
61-75
17
31%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Фулхэм
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
88
88
412
79
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
106
511
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
2111
1814
1319
725
923
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм
Исход игры
Вест Хэм
80.8% (101)
Ничья
16.8% (21)
Фулхэм
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (88)
Меньше
24.79% (29)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
56.8% (71)
1:1 Ничья
8.8% (11)
1:0 Вест Хэм
8.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Вест Хэм
4.8% (6)
3:2 Вест Хэм
3.2% (4)
3:1 Вест Хэм
2.4% (3)
1:2 Фулхэм
1.6% (2)
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