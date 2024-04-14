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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вест Хэм
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 122
Вест Хэм 81.1% (99)
X 16.4% (20)
Фулхэм 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Фулхэм
3.55
3.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
7
Уорд-Праус
Джеймс
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
18
Ингс
Дэнни
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Вест Хэм
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Фулхэм

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.3
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.77
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
86

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 15 0.47
Кудус Мохаммед 7 0.22
Уорд-Праус Джеймс 6 (2) 0.19
Соучек Томаш 6 0.19
Пакета Лукас 4 (2) 0.13
Антонио Майкл 4 0.13
Зума Курт 3 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.25
Рид Бобби 6 0.19
Айуоби Алекс 5 0.16
Хименес Рауль 5 0.16
Виллиан Боргес 4 (2) 0.13
Пальинья Жоау 4 0.13
Уилсон Гарри 3 0.09
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Перейра Андреас 1 0.03
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Эмерсон Палмиери 8 0
Пакета Лукас 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Антонио Майкл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Уилсон Гарри 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фулхэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
18
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фулхэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

18
28
Вест Хэм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)
Фулхэм
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

28
46

Голы по времени матча

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
6
22%
6
29%
61-75
5
19%
6
29%
76-90

Пропущено

22
32
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
18%
1
3%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
5
23%
8
25%
31-45
4
18%
5
16%
46-60
4
18%
9
28%
61-75
4
18%
7
22%
76-90

Забито

26
29
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
7
27%
7
24%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
6
23%
5
17%
76-90

Пропущено

33
16
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
6
18%
3
19%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
13
39%
4
25%
76-90

Забито

53
50
23 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
7
13%
3
6%
1-15
9
17%
9
18%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
10
19%
11
22%
61-75
11
21%
11
22%
76-90

Пропущено

55
48
22 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
7
13%
2
4%
1-15
5
9%
6
13%
16-30
10
18%
9
19%
31-45
10
18%
8
17%
46-60
6
11%
12
25%
61-75
17
31%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Фулхэм

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
8
8
4
12
2.5
7
9
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
21
11
18
14
1.5
13
19
7
25
2.5
9
23
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители английского футбола! Совсем скоро стартует игра 33-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Фулхэмом". Текстовую трансляцию проведет для вас Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 18 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Прогнозы 122
Вест Хэм 81.1% (99)
X 16.4% (20)
Фулхэм 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Фулхэм
3.55
3.70
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2.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм

Исход игры
Вест Хэм
80.8% (101)
Ничья
16.8% (21)
Фулхэм
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (88)
Меньше
24.79% (29)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
56.8% (71)
1:1 Ничья
8.8% (11)
1:0 Вест Хэм
8.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Вест Хэм
4.8% (6)
3:2 Вест Хэм
3.2% (4)
3:1 Вест Хэм
2.4% (3)
1:2 Фулхэм
1.6% (2)
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