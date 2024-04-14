Тур: 24. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0'
6' Желтая карточкаКалинин Игорь
7' Желтая карточкаМоцпан Никита
22' Желтая карточкаБайрамян Хорен
Ход матча
22'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Аппаев
Хызыр
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Факел
Ростов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.3
|Якимов Вячеслав
|4
|0.17
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|7
|0.3
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.26
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.26
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.13
|Щетинин Кирилл
|2
|0.09
|Глебов Данил
|2
|0.09
|Роналдо
|1
|0.04
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|6
|0
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Сако Умар
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
8
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
6
22
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ростов
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
5
25%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
6
30%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
9
26%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
7
37%
7
21%
76-90
Пропущено
24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
8%
8
24%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
5
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1
Результаты матчей
Факел
Ростов
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Факел
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
39
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
184
616
1111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|5.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 31
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|34 - 33
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|0:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|19 - 24
|27
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 27
|20
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|9 - 7
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Ростов
Исход игры
Факел
19.5% (30)
Ничья
33.8% (52)
Ростов
46.8% (72)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (55)
Меньше
54.55% (66)
Обе команды забьют
Да
78.51% (95)
Нет
21.49% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (40)
1:2 Ростов
24.7% (38)
0:1 Ростов
8.4% (13)
2:1 Факел
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Факел
3.9% (6)
0:2 Ростов
3.2% (5)
1:3 Ростов
1.9% (3)
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