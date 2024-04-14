Стандарт на правом полуфланге заработали футболисты "Факела". Альшин из глубины выполнил кросс к ближней штанге, Аппаев в падении пытался пробить по воротам, но попасть по мячу не удалось!

ОПАСНО! Голенков выиграл борьбу перед штрафной соперника и головой скинул сферу в левую часть, откуда в одно касание стрельнул Чернов, но немного не попал в ближний угол!

Байрамян получает жёлтую карточку у "Ростова". В центре поля футболист гостей сыграл грубо и врезался в спину Маркову. По совокупности нарушений Любимов наказал игрока ростовской команды.

Магаль красиво разобрался на левом фланге и от бровки выполнил кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Сако и головой вынес сферу подальше от владений Песьякова.

Огромное количество нарушений в нашем матче, причём большая часть из них получается грубой. Роналдо сейчас вёл борьбу в центре поля и попал рукой по лицу Калинину.

Мохебби получил игровой снаряд на левом фланге, начал смещаться в центр, и его поймал на бедро Моцпан. Думаю, что можем стать мы свидетелями красной карточки сегодня.

Большое преимущество в первой трети матча по владению мячом у подопечных Валерия Карпина. 70 на 30 - именной такой процент в пользу "Ростова" к этой минуте.

Великолепная погода сегодня в Воронеже. Светит яркое солнце, ветра практически нет. Поле также выглядит идеально, поэтому условия отличные для хорошего футбола.

Из глубины последовал заброс в штрафную гостей, Аппаев рвался вперёд, вот только его опередил Песьяков, вовремя вышедший из ворот. Редко пока выбираются в атаку воронежцы.

Магаль вёл активную борьбу в правой части штрафной соперника и нарушил правила против Чернова. Очень недовольны футболисты "Факела" этому решению арбитра.

ОПАСНО! Стандарт на правом фланге заработали ростовчане. Щетинин выполнил кросс в центр штрафной, Осипенко без сопротивления пробил головой, но сфера полетела чуть выше перекладины!

Калинин далеко выбросил аут от центральной линии поля, Аппаев у чужой штрафной выиграл верховое единоборство и головой сделал скидку вперёд, а там никого из партнёров не оказалось.

После очередного сильного вброса аута от Калинина возникла суматоха в штрафной "Ростова". Сфера отскочила от газона и попала в руку Магаля. Показывали игроки хозяев, что снаряд угодил в конечность Сако, но рефери прекрасно разобрался в этом моменте.

И ещё одна жёлтая карточка в нашем матче. На этот раз предупреждением наказан Сергей Ташуев. Очень активно отреагировал главный тренер "Факела" на решение арбитра.

МОМЕНТ! Роналдо из правой части штрафной соперника отправил сферу к ближнему углу вратарской, Мохебби снаряд получил и в падении пробил в дальний угол, Беленов в прыжке этот выстрел вытянул!

13' Байрамян на чужой половине поля грубо прыгнул в подкат и попал по ногам Маркову. Очень странно, что рефери повёл себя не последовательно и карточку игроку "Ростова" не показал.

12' Большое преимущество в стартовые минуты у ростовской команды. Гости больше владеют мячом, а иногда даже пробираются в штрафную соперника. Опасных моментов пока нет.

11' Щетинин из глубины со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Голенков головой перевёл сферу в центр, а там воронежские защитники сумели отбиться.

10' Небольшая потасовка возникла в нашем матче после предыдущего момента. Квеквескири довольно активно отреагировал на решение арбитра, поэтому Любимову пришлось успокаивать игрока "Факела".

9' Моцпан получает жёлтую карточку у "Факела". Неаккуратно сыграл футболист хозяев на своей половине поля и локтем ударил в лицо Щетинину. Полностью прав Любимов в этом моменте.

8' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Калинин наказан предупреждением у "Факела". Вахания успел избавиться от мяча в центре поля, а футболист хозяев влетел ему в ногу.

7' Марков по центру ворвался в штрафную соперника и с левой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку в последний момент сумел заблокировать Сако.

6' Байрамян со своей половины поля сделал сильный вынос вперёд, Мохебби рвался вперёд, однако прокинуть сферу мимо Черова не получилось. Внимательно сыграл защитник "Факела".

5' Калинин с левого фланга исполнил прострел к линии штрафной соперника, а там Глебов сыграл здорово и в подкате сумел сферу перехватить. Активный старт матча мы наблюдаем.