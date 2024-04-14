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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Факел
0:0
Первый тайм: 27'
Ростов
0'
6' Желтая карточка
Калинин Игорь
7' Желтая карточка
Моцпан Никита
22' Желтая карточка
Байрамян Хорен

Ход матча

6'
Калинин Игорь
 
7'
Моцпан Никита
 
22'
 
Байрамян Хорен
Прогнозы 153
Факел 19.6% (30)
X 34% (52)
Ростов 46.4% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
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31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенхаджи
Раян
22
Юрганов
Игорь
13
Калинин
Игорь
10
Альшин
Ильнур
33
Квеквескири
Ираклий
11
Моцпан
Никита
28
Магаль
Руслан
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
19
Байрамян
Хорен
15
Глебов
Данил
88
Щетинин
Кирилл
7
Роналдо
69
Голенков
Егор
9
Мохебби
Мохаммад
Факел
4-4-2
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Факел
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.3
Якимов Вячеслав 4 0.17
Максимов Максим 2 (1) 0.09
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 7 0.3
Мохебби Мохаммад 6 0.26
Осипенко Максим 6 (4) 0.26
Комличенко Николай 3 (1) 0.13
Щетинин Кирилл 2 0.09
Глебов Данил 2 0.09
Роналдо 1 0.04
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 6 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Сако Умар 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Вахания Илья 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
8
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
22
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ростов
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
5
25%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
6
30%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
9
26%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
7
37%
7
21%
76-90

Пропущено

24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
8%
8
24%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
5
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1

Результаты матчей

Факел
Ростов

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Факел
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 0:0 Заявка 23 8 8 7 34 - 33 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 0:0 Заявка 23 6 9 8 19 - 24 27
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Ростов
 0:0 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 0:0 Заявка 11 3 6 2 9 - 7 15
14.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 21 7
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Оренбург Перес Матиас 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Большое преимущество в первой трети матча по владению мячом у подопечных Валерия Карпина. 70 на 30 - именной такой процент в пользу "Ростова" к этой минуте. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Мохебби получил игровой снаряд на левом фланге, начал смещаться в центр, и его поймал на бедро Моцпан. Думаю, что можем стать мы свидетелями красной карточки сегодня. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Огромное количество нарушений в нашем матче, причём большая часть из них получается грубой. Роналдо сейчас вёл борьбу в центре поля и попал рукой по лицу Калинину. 
  • 25'
    Магаль красиво разобрался на левом фланге и от бровки выполнил кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Сако и головой вынес сферу подальше от владений Песьякова. 
  • Желтая карточка
    24'
    Байрамян получает жёлтую карточку у "Ростова". В центре поля футболист гостей сыграл грубо и врезался в спину Маркову. По совокупности нарушений Любимов наказал игрока ростовской команды. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Голенков выиграл борьбу перед штрафной соперника и головой скинул сферу в левую часть, откуда в одно касание стрельнул Чернов, но немного не попал в ближний угол!
  • 22'
    Стандарт на правом полуфланге заработали футболисты "Факела". Альшин из глубины выполнил кросс к ближней штанге, Аппаев в падении пытался пробить по воротам, но попасть по мячу не удалось!
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТ! Роналдо из правой части штрафной соперника отправил сферу к ближнему углу вратарской, Мохебби снаряд получил и в падении пробил в дальний угол, Беленов в прыжке этот выстрел вытянул! 
  • Желтая карточка
    20'
    И ещё одна жёлтая карточка в нашем матче. На этот раз предупреждением наказан Сергей Ташуев. Очень активно отреагировал главный тренер "Факела" на решение арбитра. 
  • Судья
    19'
    После очередного сильного вброса аута от Калинина возникла суматоха в штрафной "Ростова". Сфера отскочила от газона и попала в руку Магаля. Показывали игроки хозяев, что снаряд угодил в конечность Сако, но рефери прекрасно разобрался в этом моменте. 
  • 18'
    Калинин далеко выбросил аут от центральной линии поля, Аппаев у чужой штрафной выиграл верховое единоборство и головой сделал скидку вперёд, а там никого из партнёров не оказалось. 
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Стандарт на правом фланге заработали ростовчане. Щетинин выполнил кросс в центр штрафной, Осипенко без сопротивления пробил головой, но сфера полетела чуть выше перекладины! 
  • Фол, нарушение
    16'
    Магаль вёл активную борьбу в правой части штрафной соперника и нарушил правила против Чернова. Очень недовольны футболисты "Факела" этому решению арбитра. 
  • 15'
    Из глубины последовал заброс в штрафную гостей, Аппаев рвался вперёд, вот только его опередил Песьяков, вовремя вышедший из ворот. Редко пока выбираются в атаку воронежцы. 
  • 14'
    Великолепная погода сегодня в Воронеже. Светит яркое солнце, ветра практически нет. Поле также выглядит идеально, поэтому условия отличные для хорошего футбола. 
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    • Фол, нарушение
      13'
      Байрамян на чужой половине поля грубо прыгнул в подкат и попал по ногам Маркову. Очень странно, что рефери повёл себя не последовательно и карточку игроку "Ростова" не показал. 
    • 12'
      Большое преимущество в стартовые минуты у ростовской команды. Гости больше владеют мячом, а иногда даже пробираются в штрафную соперника. Опасных моментов пока нет. 
    • 11'
      Щетинин из глубины со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Голенков головой перевёл сферу в центр, а там воронежские защитники сумели отбиться. 
    • 10'
      Небольшая потасовка возникла в нашем матче после предыдущего момента. Квеквескири довольно активно отреагировал на решение арбитра, поэтому Любимову пришлось успокаивать игрока "Факела". 
    • Желтая карточка
      9'
      Моцпан получает жёлтую карточку у "Факела". Неаккуратно сыграл футболист хозяев на своей половине поля и локтем ударил в лицо Щетинину. Полностью прав Любимов в этом моменте. 
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Калинин наказан предупреждением у "Факела". Вахания успел избавиться от мяча в центре поля, а футболист хозяев влетел ему в ногу. 
    • 7'
      Марков по центру ворвался в штрафную соперника и с левой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку в последний момент сумел заблокировать Сако. 
    • 6'
      Байрамян со своей половины поля сделал сильный вынос вперёд, Мохебби рвался вперёд, однако прокинуть сферу мимо Черова не получилось. Внимательно сыграл защитник "Факела". 
    • 5'
      Калинин с левого фланга исполнил прострел к линии штрафной соперника, а там Глебов сыграл здорово и в подкате сумел сферу перехватить. Активный старт матча мы наблюдаем. 
    • 4'
      Очень активно начинают эту встречу футболисты "Ростова". Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и уже совершили несколько подходов к владениям Беленова. 
    • 3'
      Чернов с левого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, Роналдо боролся за мяч, однако против него уверенно сыграл Калинин, сумевший сферу вынести. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белых футболках и синих трусах, ростовчане играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Песьякова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 22'
      Байрамян Хорен получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Моцпан Никита получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Калинин Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Ростов

    Исход игры
    Факел
    19.5% (30)
    Ничья
    33.8% (52)
    Ростов
    46.8% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (55)
    Меньше
    54.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    78.51% (95)
    Нет
    21.49% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (40)
    1:2 Ростов
    24.7% (38)
    0:1 Ростов
    8.4% (13)
    2:1 Факел
    5.2% (8)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    1:0 Факел
    3.9% (6)
    0:2 Ростов
    3.2% (5)
    1:3 Ростов
    1.9% (3)
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