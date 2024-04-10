Тур: 24. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Ростов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.32
|Якимов Вячеслав
|4
|0.18
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Черов Василий
|1
|0.05
|Моцпан Никита
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Долгов Александр
|1
|0.05
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|7
|0.32
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.27
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.27
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.14
|Щетинин Кирилл
|2
|0.09
|Глебов Данил
|2
|0.09
|Роналдо
|1
|0.05
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Вахания Илья
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Комаров Иван
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|6
|0
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Сако Умар
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
8
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
6
22
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ростов
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
5
25%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
6
30%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
9
26%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
7
37%
7
21%
76-90
Пропущено
24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
8%
8
24%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
5
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1
Результаты матчей
Факел
Ростов
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Факел
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
39
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
184
616
1111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Ростов
Исход игры
Факел
14.5% (8)
Ничья
30.9% (17)
Ростов
54.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Ростов
34.5% (19)
1:1 Ничья
21.8% (12)
0:1 Ростов
7.3% (4)
2:2 Ничья
5.5% (3)
2:1 Факел
5.5% (3)
1:0 Факел
5.5% (3)
1:3 Ростов
3.6% (2)
0:2 Ростов
3.6% (2)
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