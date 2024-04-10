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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Факел
 
Позже
Ростов
Прогнозы 54
Факел 14.8% (8)
X 31.5% (17)
Ростов 53.7% (29)
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История личных встреч

Факел
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.32
Якимов Вячеслав 4 0.18
Максимов Максим 2 (1) 0.09
Альшин Ильнур 1 0.05
Черов Василий 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 7 0.32
Мохебби Мохаммад 6 0.27
Осипенко Максим 6 (4) 0.27
Комличенко Николай 3 (1) 0.14
Щетинин Кирилл 2 0.09
Глебов Данил 2 0.09
Роналдо 1 0.05
Уткин Даниил 1 0.05
Миронов Алексей 1 0.05
Вахания Илья 1 0.05
Тугарев Роман 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Комаров Иван 1 0.05
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 6 0
Квеквескири Ираклий 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Беленов Александр 2 0
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 6 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Сако Умар 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Вахания Илья 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
8
Факел
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
22
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ростов
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
5
25%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
6
30%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
21%
9
26%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
7
37%
7
21%
76-90

Пропущено

24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
8%
8
24%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
5
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1

Результаты матчей

Факел
Ростов

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Факел
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 54
    Факел 14.8% (8)
    X 31.5% (17)
    Ростов 53.7% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Ростов

    Исход игры
    Факел
    14.5% (8)
    Ничья
    30.9% (17)
    Ростов
    54.5% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    34.5% (19)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    0:1 Ростов
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    2:1 Факел
    5.5% (3)
    1:0 Факел
    5.5% (3)
    1:3 Ростов
    3.6% (2)
    0:2 Ростов
    3.6% (2)
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