Пробивал по воротам с острого угла Хаверц после паса от Троссара, но мяч в падении отбил в сторону Мартинес.

С правого фланга навесил в центр штрафной Эдегор, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Ушел от соперника на скорости Троссар и покатил в центр, где Жезус пробил по воротам, но угодил в защитника.

Ворвался в штрафную соперника Жезус после паса от Зиненко, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

В центре поля грубо заехал Роджерс в ноги соперника. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Зинченко, но проиграл он борьбу за мяч Торресу.

Ворвался в штрафную соперника Хаверц после паса от Сака, обыграл защитника, но с острого угла пробил точно в Мартинеса.

12' Забросил в штрафную соперника Роджерс на ход Уоткинсу, но на выходе первым на мяче оказался Райя.

11' Отдавал пас по флангу Троссар в штрафную на Жезуса, но мяч в последний момент отобрал Торрес.

10' Накрутил соперника на фланге Сако и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся головой до мяча Хаверц.

9' В центре поля получил по ногам Роджерс в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будут бирмингемцы.

8' Диагональ исполнял Эдегор на левый фланг, куда забегал Хаверц, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

7' На фланге получил по ногам Жезус в борьбе против Дзаньоло. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

6' Забросил со своей половины поля Уоткинс на ход Диаби, который мог убегать на ворота, но вышел за пределы штрафной Райя и перехватил снаряд.