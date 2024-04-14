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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Арсенал
0:0
Первый тайм: 17'
Астон Вилла
0'
15' Желтая карточка
Роджерс Морган

Ход матча

15'
 
Роджерс Морган

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 123
Арсенал 90.2% (111)
X 7.3% (9)
Астон Вилла 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Астон Вилла
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
19
Троссар
Леандро
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
8
Тилеманс
Юри
19
Диаби
Мусса
27
Роджерс
Морган
22
Дзаньоло
Николо
11
Уоткинс
Олли
Арсенал
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

110%
0 побед 11 ничьих 5 побед

29 матчей

62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.57

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.86
1.2

Среднее время на гол

105
75

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.44
Хаверц Кай 9 (1) 0.28
Троссар Леандро 8 0.25
Эдегор Мартин 7 (2) 0.22
Райс Деклан 6 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.16
Жезус Габриэль 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 18 0.55
Соарес Дуглас 9 (4) 0.27
Бэйли Леон 8 0.24
Макгинн Джон 6 0.18
Диаби Мусса 5 0.15
Дуран Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Роджерс Морган 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Уайт Бен 6 0
Салиба Вильям 4 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 10 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Роджерс Морган 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
9
Арсенал
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

35
36
Арсенал
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Астон Вилла
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

38
45

Голы по времени матча

Забито

35
27
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
11%
3
11%
1-15
6
17%
11
41%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Забито

36
39
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
14%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
7
19%
9
23%
61-75
7
19%
10
26%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
33%
7
30%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

71
66
30 В 1-м тайме 31
41 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
9
13%
6
9%
1-15
9
13%
18
27%
16-30
12
17%
7
11%
31-45
11
15%
8
12%
46-60
13
18%
12
18%
61-75
17
24%
15
23%
76-90

Пропущено

28
49
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
5
18%
5
10%
1-15
6
21%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
7
25%
14
29%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
5
18%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Астон Вилла

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
5:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
1
13
2
1.5
10
6
6
9
2.5
9
7
3
12
3.5
4
12
2
13
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
8
8
6
10
2.5
3
13
5
11
3.5
1
15
3
13
4.5
1
15
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
28
4
21
10
1.5
18
14
12
19
2.5
12
20
8
23
3.5
5
27
5
26
4.5
2
30
2
29
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 32 22 6 4 75 - 24 72
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 33 18 7 8 66 - 49 61
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
13.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 16 12 3 1 38 - 13 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 17 7 5 5 26 - 27 26
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
16.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Ньюкасл Исак Александр 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Ворвался в штрафную соперника Хаверц после паса от Сака, обыграл защитника, но с острого угла пробил точно в Мартинеса.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Зинченко, но проиграл он борьбу за мяч Торресу.
  • Желтая карточка
    17'
    В центре поля грубо заехал Роджерс в ноги соперника. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • Офсайд
    16'
    Ворвался в штрафную соперника Жезус после паса от Зиненко, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 15'
    Ушел от соперника на скорости Троссар и покатил в центр, где Жезус пробил по воротам, но угодил в защитника.
  • 14'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Эдегор, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 13'
    Пробивал по воротам с острого угла Хаверц после паса от Троссара, но мяч в падении отбил в сторону Мартинес.
  • 12'
    Забросил в штрафную соперника Роджерс на ход Уоткинсу, но на выходе первым на мяче оказался Райя.
  • 11'
    Отдавал пас по флангу Троссар в штрафную на Жезуса, но мяч в последний момент отобрал Торрес.
  • 10'
    Накрутил соперника на фланге Сако и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся головой до мяча Хаверц.
  • 9'
    В центре поля получил по ногам Роджерс в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будут бирмингемцы.
  • 8'
    Диагональ исполнял Эдегор на левый фланг, куда забегал Хаверц, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 7'
    На фланге получил по ногам Жезус в борьбе против Дзаньоло. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.
  • 6'
    Забросил со своей половины поля Уоткинс на ход Диаби, который мог убегать на ворота, но вышел за пределы штрафной Райя и перехватил снаряд.
  • 5'
    Отобрал мяч на фланге Зинченко и забросил вперед на Троссара, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде оказался в нокауте Троссар. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 3'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Макгинн и пробил с лету, но мяч угодил точно в голову Троссару и полетел в аут.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Арсенал
    90.3% (112)
    Ничья
    7.3% (9)
    Астон Вилла
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (87)
    Меньше
    23.68% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    49.2% (61)
    2:0 Арсенал
    15.3% (19)
    3:1 Арсенал
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    1:0 Арсенал
    4.8% (6)
    3:2 Арсенал
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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