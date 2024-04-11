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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Арсенал
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Арсенал 89.4% (42)
X 8.5% (4)
Астон Вилла 2.1% (1)
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Арсенал
Ничья
Астон Вилла
6.30
6.39
9.92
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Арсенал
Астон Вилла

История личных встреч

Арсенал
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

110%
0 побед 11 ничьих 5 побед

29 матчей

62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.57

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.86
1.2

Среднее время на гол

105
75

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.45
Хаверц Кай 9 (1) 0.29
Троссар Леандро 8 0.26
Эдегор Мартин 7 (2) 0.23
Райс Деклан 6 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.16
Жезус Габриэль 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 18 0.56
Соарес Дуглас 9 (4) 0.28
Бэйли Леон 8 0.25
Макгинн Джон 6 0.19
Диаби Мусса 5 0.16
Дуран Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Роджерс Морган 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Уайт Бен 6 0
Салиба Вильям 4 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 10 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
9
Арсенал
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

35
36
Арсенал
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Астон Вилла
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

38
45

Голы по времени матча

Забито

35
27
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
11%
3
11%
1-15
6
17%
11
41%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Забито

36
39
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
14%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
7
19%
9
23%
61-75
7
19%
10
26%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
33%
7
30%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

71
66
30 В 1-м тайме 31
41 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
9
13%
6
9%
1-15
9
13%
18
27%
16-30
12
17%
7
11%
31-45
11
15%
8
12%
46-60
13
18%
12
18%
61-75
17
24%
15
23%
76-90

Пропущено

28
49
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
5
18%
5
10%
1-15
6
21%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
7
25%
14
29%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
5
18%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Астон Вилла

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
5:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
1
13
2
1.5
10
6
6
9
2.5
9
7
3
12
3.5
4
12
2
13
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
8
8
6
10
2.5
3
13
5
11
3.5
1
15
3
13
4.5
1
15
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
28
4
21
10
1.5
18
14
12
19
2.5
12
20
8
23
3.5
5
27
5
26
4.5
2
30
2
29
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.

    Главный судья: Кут Дэвид

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    • Прогнозы 47
    Арсенал 89.4% (42)
    X 8.5% (4)
    Астон Вилла 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Астон Вилла
    6.30
    6.39
    9.92
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    Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла

    Исход игры
    Арсенал
    89.6% (43)
    Ничья
    8.3% (4)
    Астон Вилла
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    50% (24)
    2:0 Арсенал
    25% (12)
    1:0 Арсенал
    6.3% (3)
    3:1 Арсенал
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Арсенал
    Астон Вилла
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