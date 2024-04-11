Позже
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арсенал
Астон Вилла
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
110%
0 побед 11 ничьих 5 побед
29 матчей
62.1%
13.8%
24.1%
18 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.57
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.86
1.2
Среднее время на гол
105
75
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|14 (5)
|0.45
|Хаверц Кай
|9 (1)
|0.29
|Троссар Леандро
|8
|0.26
|Эдегор Мартин
|7 (2)
|0.23
|Райс Деклан
|6
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.19
|Нкетиа Эдди
|5
|0.16
|Жезус Габриэль
|4
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|18
|0.56
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.28
|Бэйли Леон
|8
|0.25
|Макгинн Джон
|6
|0.19
|Диаби Мусса
|5
|0.16
|Дуран Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|2
|0.06
|Морено Алекс
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Роджерс Морган
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Уайт Бен
|6
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|10
|0
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
3
9
Арсенал
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
35
36
Арсенал
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Астон Вилла
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
38
45
Голы по времени матча
Забито
35
27
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
11%
3
11%
1-15
6
17%
11
41%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
10
29%
5
19%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Забито
36
39
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
14%
3
8%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
7
19%
9
23%
61-75
7
19%
10
26%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
33%
7
30%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
71
66
30 В 1-м тайме 31
41 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
9
13%
6
9%
1-15
9
13%
18
27%
16-30
12
17%
7
11%
31-45
11
15%
8
12%
46-60
13
18%
12
18%
61-75
17
24%
15
23%
76-90
Пропущено
28
49
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
5
18%
5
10%
1-15
6
21%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
7
25%
14
29%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
5
18%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Результаты матчей
Арсенал
Астон Вилла
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
5:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
151
132
106
69
97
312
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
88
610
313
511
115
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
284
2110
1814
1219
1220
823
527
526
230
229
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла
Исход игры
Арсенал
89.6% (43)
Ничья
8.3% (4)
Астон Вилла
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
50% (24)
2:0 Арсенал
25% (12)
1:0 Арсенал
6.3% (3)
3:1 Арсенал
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!