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Добрый вечер, уважаемые поклонники отечественного футбола! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Рубин". Встреча обещает нам много сюрпризов и, можно быть уверенным, достаточное количество голов.