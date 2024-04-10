Тур: 24. Стадион: Солидарность Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крылья Советов
Рубин
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
81.8%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
30 матчей
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.09
0.84
Среднее время на гол
82
106
Всего голов
37
14
Голов в среднем за матч
1.95
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.36
|Салтыков Никита
|4
|0.18
|Рахманович Амар
|4 (1)
|0.18
|Шитов Владислав
|4
|0.18
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.14
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.14
|Писарский Владимир
|3
|0.14
|Рассказов Николай
|2
|0.09
|Горшков Юрий
|2
|0.09
|Бабкин Сергей
|2
|0.09
|Бейл Гленн
|1
|0.05
|Зотов Георгий
|1
|0.05
|Карпицкий Егор
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|0.23
|Вада Валентин
|3
|0.14
|Фамейе Джоэль
|3
|0.14
|Безруков Руслан
|2
|0.09
|Мартынович Александр
|1
|0.05
|Ашурматов Рустам
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Чумич Никола
|1
|0.05
|Ранджелович Лазар
|1
|0.05
|Иву Угучукву
|1
|0.05
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|9
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Горшков Юрий
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Орозко Франко
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
3
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
9
9
Крылья Советов
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Рубин
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
22%
2
22%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
8
30%
30%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
2
20%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
39
19
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
9
23%
4
21%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
4
10%
8
42%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
14
36%
4
21%
76-90
Пропущено
33
28
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
6
18%
3
11%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
4
12%
3
11%
61-75
9
27%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0
Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1
Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Рубин
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
83
38
65
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
157
1210
517
616
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин
Исход игры
Крылья Советов
78.8% (41)
Ничья
15.4% (8)
Рубин
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
48.1% (25)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:0 Крылья Советов
13.5% (7)
2:0 Крылья Советов
5.8% (3)
1:2 Рубин
3.8% (2)
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