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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Рубин
Прогнозы 51
Крылья Советов 78.4% (40)
X 15.7% (8)
Рубин 5.9% (3)
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Крылья Советов
Рубин

История личных встреч

Крылья Советов
Рубин

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
81.8%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

30 матчей

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:5
ТМК
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
0.84

Среднее время на гол

82
106

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

1.95
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.36
Салтыков Никита 4 0.18
Рахманович Амар 4 (1) 0.18
Шитов Владислав 4 0.18
Ежов Роман 3 (1) 0.14
Костанца Фернандо 3 (1) 0.14
Писарский Владимир 3 0.14
Рассказов Николай 2 0.09
Горшков Юрий 2 0.09
Бабкин Сергей 2 0.09
Бейл Гленн 1 0.05
Зотов Георгий 1 0.05
Карпицкий Егор 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.23
Вада Валентин 3 0.14
Фамейе Джоэль 3 0.14
Безруков Руслан 2 0.09
Мартынович Александр 1 0.05
Ашурматов Рустам 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Чумич Никола 1 0.05
Ранджелович Лазар 1 0.05
Иву Угучукву 1 0.05
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 9 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Витюгов Максим 3 0
Горшков Юрий 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 6 0
Грицаенко Алексей 5 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Зотов Александр 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
3
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
9
Крылья Советов
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Рубин
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
22%
2
22%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
8
30%
30%
2
22%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
2
20%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

39
19
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
9
23%
4
21%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
4
10%
8
42%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
14
36%
4
21%
76-90

Пропущено

33
28
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
6
18%
3
11%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
4
12%
3
11%
61-75
9
27%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0
Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1
Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Рубин

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
3
8
6
5
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
15
7
12
10
1.5
5
17
6
16
2.5
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Крылья Советов 78.4% (40)
    X 15.7% (8)
    Рубин 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Рубин
    3.25
    3.50
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин

    Исход игры
    Крылья Советов
    78.8% (41)
    Ничья
    15.4% (8)
    Рубин
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    1:0 Крылья Советов
    13.5% (7)
    2:0 Крылья Советов
    5.8% (3)
    1:2 Рубин
    3.8% (2)
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