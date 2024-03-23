Тур: 1.
Ход матча
16'
0:1
42'
0:2
52'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Круз
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Круз ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ромеро ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Diego Flores
-
-
-
-
13 Adan Climaco
-
Главный тренер: Перес Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Скалони Лионель
История личных встреч
Сальвадор
Аргентина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Сальвадор
(20 матчей)
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 поражений
Сальвадор - Бонайре 1:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Кюрасао - Сальвадор 1:1
Кюрасао - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Мартиника 0:0 Мартиника - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Тринидад и Тобаго 2:3 Гватемала - Сальвадор 2:0 Панама - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1 Никарагуа - Сальвадор 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Сальвадор - США 1:1 Гренада - Сальвадор 2:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0
Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сальвадор 0:3 Аргентина
Исход игры
Сальвадор
3.3% (4)
Ничья
2.5% (3)
Аргентина
94.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
25.69% (28)
Нет
74.31% (81)
Популярный счёт
0:2 Аргентина
30.6% (37)
0:3 Аргентина
23.1% (28)
1:2 Аргентина
10.7% (13)
1:3 Аргентина
8.3% (10)
0:1 Аргентина
6.6% (8)
0:4 Аргентина
4.1% (5)
1:4 Аргентина
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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