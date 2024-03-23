В последние минуты игра разбилась на эпизоды, что на руку сальвадорцам, так у них больше шансов сохранить счёт 0:3.

Двойная замена произошла у сборной Сальвадора. Диего Флорес появился на поле вместо Нельсона Блаанко, а Герман Фуэнтес - вместо Хайро Энрикеса.

Алехандро Гарначо получил в распоряжение момент в районе левого угла вратарской, остро пробил по воротам, а Марио Гонсалес отвёл угрозу на угловой.

Разыграли аргентинцы корнер на левом фланге и теперь не смогли довести ситуацию до ума в плане создания голевого шанса.

Сборная Аргентины выполнила задачу-минимум на матч и не только, но всегда ведь большим командам хочется выигрывать покрупнее, не так ли?

Леандро Паредес нанёс удар из-за пределов штрафной площадки. Марио Гонсалесу пришлось вступать в игру и отражать мяч.

Аргентинцы опять разыграли угловой удар, сейчас на правом фланге, и снова это не привело к организации голевого момента.

Если кому интересно, Сальвадор свой следующий матч проведёт против Гондураса поздней ночью (или ранним утром) 27 марта.

Алехандро Гарначо пробивал с левого фланга, и его выстрел был заблокирован на угловой. На неопасный, как выяснилось, угловой.

Мелким фолом отметился Алехандро Гарначо в центральной трети поля. Сальвадорцы провели атаку правым флангом, где ничего любопытного не показали.

Треть часа остаётся ещё командам провести на поле. Сподобится ли на гол престижа сборная Сальвадора? Пока предпосылок к этому никаких нет.

Слишком сильной оказывается у аргентинцев подача с левого фланга, мяч уходит за лицевую линию. Невынужденная ошибка, значит.

Двойная замена производится в составе сборной Аргентины. Алексис Макаллистер появляется вместо Джовани ло Чельсо, а Науэль Молина - вместо Кристиана Ромеро.

Замена происходит сейчас в составе сборной Сальвадора. Мелвин Картахена дальше будет играть вместо Дарвина Серена.

Лаутаро Мартинес простреливал поперечно из области правого угла вратарской, но не дошёл мяч до Алехандро Гарначо, ведь защитник сальвадорцев удачно действовал на перехвате.

С линии штрафной площади пробил Анхель ди Мария, и это весьма опасно было. Марио Гонсалес отразил удар, а подхвативший мяч Джовани ло Чельсо оказался в положении "вне игры".

Отобрали мяч аргентинцы на чужой половине поля, Лаутаро Мартинес отдал передачу с правой стороны к центру на Анхеля ди Марию, и тут уже обратный отбор случился.

Рикошет в штрафной площади сальвадорцев оказался благоприятным для Марио Гонсалеса, к которому отскочил мяч и который зафиксировал сферу в своих перчатках.

Нарсисо Орельяна из-за пределов штрафной площади пробил в правый нижний угол. Размял Эмилиано Мартинеса. Тот размялся без надрыва, поймал мяч.

Лаутаро Мартинесу не удалось головой подцепить мяч на линии вратарской после рикошета. Потом ещё комбинация пошла филигранная у "альбиселесте" в чужой штрафной площади с пяточкой, но без удара по воротам.

Хорхе Круз нарушил правила перед своей штрафной площадью, чтобы не пропустить туда Анхеля ди Марию, и получил за свой фол жёлтую карточку.

Замена производится в составе сборной Аргентины. Факундо Буонанотте появляется в игре вместо Родриго де Пауля.

Алехандро Гарначо из зоны правого полуфланга покатил мяч в центр и чуть назад Анхелю ди Марии, чей низовой удар погасил Марио Гонсалес.

Повеселее сборная Аргентины играет во втором тайме. Но только один гол "альбиселесте" провели в ворота сальвадорцев после перерыва.

И в составе сборной Сальвадора сейчас замена. Пабло Пуньед вступает в игру вместо Брайана Тамакаса.

Двойная замена произошла в составе сборной Аргентины в перерыве. Николас Отаменди вышел вместо Энцо Фернандеса, а Алехандро Гарначо появился вместо Нико Гонсалеса.

Под небольшим прессингом справился Неуэн Перес на правом фланге обороны, не потерял мяч. Вскоре мелко сфолили сальвадорцы на чужой половине поля.

Жёлтая карточка прилетает Нарсисо Орельяну, который нарушил правила метрах в десяти от своей штрафной площади подкатом в отношении Джовани ло Чельсо.

Во втором тайме также ожидается доминирование в исполнении сборной Аргентины, которая уже ведёт в счёте с разницей в два мяча.

Угловой был у аргентинцев на правом фланге, а затем Леандро Паредес прикладывался с подбора и не сумел попасть в створ.

Увлеклись видеооператоры повторами, а тут момент создали аргентинцы, но Родриго де Пауль умудрился попасть с короткого расстояния в защитника, стоявшего на ленточке (Марио Гонсалес уже не мог ничего поделать.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! ДЖОВАНИ ЛО ЧЕЛЬСО! Получив короткий пас в касание от Лаутаро Мартинса, Джовани ло Чельсо метров с тринадцати отправил мяч в левый нижний угол и установил крупный счёт на табло.

Лаутаро Мартинес теперь сам переправлял мяч в створ в районе левой штанги, но слабым у него получился удар, и сферу легко забрал Марио Гонсалес.

Анхель ди Мария выполнил подачу справа, а Алехандро Гарначо не сумел должным образом подстроиться в районе левой штанги, чтобы нанести хоть какой-нибудь удар.

Валентин Карбони вступает в игру в составе сборной Аргентины, он меняет Николаса Тальяфико.

Угловой был на правом фланге у аргентинцев, ничем интересным он не обернулся. Потом арбитр осведомился о чём-то у Марио Гонсалеса. Далее был разыгран спорный мяч.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Сальвадор - Аргентина - 0:2. С таким счётом завершился первый тайм товарищеского матча. Отдыхаем и вернёмся на второй тайм.

45' +1 минута к первому тайму.

45' Угловой аргентинцы исполнили с левого фланга, ничем интересным это не закончилось. Скоро перерыв уже наступит в матче.

44' Джовани ло Чельсо только что имел голевой момент! Пробивал он, положив корпус, со средней дистанции. Марио Гонсалес отразил мяч, а окончательно угрозу отвёл Брайан Тамакас, осуществивший вынос.

43' Музыкальное сопровождение есть на трибунах. Духовой инструмент зазвучал. Футбольная атмосфера.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ЭНЦО ФЕРНАНДЕС!

Совсем малое дело оставалось за Энцо Фернандесом - добить мяч в сетку на левой штанге. После удара с короткой дистанции от Джовани ло Чельсо, который заблокировал защитник сальвадорцев.

41' В середине половины поля сборной Сальвадора нарушил правила Джовани ло Чельсо. Уронил он вниз на газон оппонента.

40' Но вот уже около чужих ворот номинальные гости. Анхель ди Мария получает мяч от Родриго де Пауля и отдаёт его Неуэну Пересу, чей прострел с правого полуфланга накрывается сальвадорцами.

39' В центре поля раскатывают мяч подопечные Лионеля Скалони. Практически нет у них продвижения вперёд, такая вот ситуация.

38' Лаутаро Мартинес сейчас оказался в положении "вне игры". Надо было ему внимательней следить за воображаемой офсайдной линией.

37' Штрафной удар заработали аргентинцы в середине половины поля сборной Сальвадора. Мелвин Круз обычным фолом уронил на газон Лаутаро Мартинеса.

36' Ищут пути-подходы к чужим воротам футболисты сборной Аргентины. Хотят они забить второй гол, но пока что не получается.

35' Родриго де Пауль пробивал с левого полуфланга примерно с линии штрафной площади, и срикошетивший мяч приземлился в перчатки Марио Гонсалеса.

34' Леандро Паредес закинул мяч в правую зону чужой штрафной площадки в расчёте на Анхеля ди Марию. Получилось не по плану - сфера досталась Марио Гонсалесу.

33' Сальвадорцы помешали Джовани ло Чельсо быстро разыграть штрафной удар на половине поля сборной Аргентины. Арбитр не стал предъявлять карточку за неспортивное поведение.

32' Неуэн Перес пришёл в атаку на правый фланг, где рукой подтолкнул Хорхе Круза в грудь и нарушил таким образом правила против защитника сборной Сальвадора.

31' Положение "вне игры" было зафиксировано у аргентинцев после подачи углового с правого края и скидки. Главный арбитр дал свисток и поднял вверх руку - офсайд, значит.

30' Лаутаро Мартинес стал разворачиваться в чужой штрафной, а наверно, пробивать ему самому надо было. В итоге отдал он пас на правый угол вратарской для Джовани ло Чельсо, чей удар был заблокирован на угловой.

29' И момент создаёт сборная Сальвадора! Хайро Энрикес поймал мяч влёт и пробил из центра штрафной площади в левый угол. От ноги Кристиана Ромеро игровой снаряд срикошетил на угловой. Корнер прошёл без опасности.

28' Аргентинцы вбросили аут на левом фланге нападения, и игра возобновилась. Сейчас уже пытаются сальвадорцы прессинговать соперников на чужой половине поля. Даже отбирают мяч...

27' Медицинская помощь потребовалась голкиперу сборной Сальвадора Марио Гонсалесу, который столкнулся на линии своей вратарской площади с Неуэном Пересом.

26' Прилично Анхель ди Мария в касание приложился с правого полуфланга в ближнюю девятку. Марио Гонсалес отразил мяч на угловой.

25' Против Родриго де Пауля нарушили правила сальвадорцы на своей половине поля. Была отмашка. Но нет жёлтой карточки.

24' Отправился проникающий пас на Лаутаро Мартинеса, который не смог подхватить мяч, и сфера досталась Марио Гонсалесу.

24' Теперь в правой части штрафной площади сальвадорцев пытался что-то сделать Лаутаро Мартинес, но постигла его там локальная неудача, защитник оказался лучше в конкретном эпизоде.

23' Лаутаро Мартинес обыгрывается с партнёрами по центру в нескольких метрах от чужой штрафной площадки, и всё это как-то пресно выглядит.

22' Сборная Аргентины продолжает владеть значительным территориальным преимуществом. Команда Лионеля Скалони остаётся пока лишь с одним забитым мячом.

21' Уже с игры последовала у "альбиселесте" подача с правого фланга в центр чужой штрафной площади, где Марио Гонсалес ошибся на выходе, при этом обошлось без опасного момента.

20' Разыграли аргентинцы штрафной удар, и приложился Леандро Паредес. Рикошет от головы обороняющейся команды увёл мяч на угловой.

19' Штрафной удар заработали аргентинцы по центру перед чужой штрафной площадью. Нарушены были правила против Энцо Фернандеса, которому отдал передачу Родриго де Пауль. Сфолил Мелвин Крус.

18' Сборная Сальвадора в этом году уже играла против команды Лионеля Месси (который на данный момент травмирован). В январе сальвадорцы сыграли 0:0 в товарищеском матче с "Интер Майами".

17' Фаворит вышел вперёд в счёте, и теперь дело за Сальвадором, хотя понятно, что эта команда имеет не так много шансов отличиться сегодня.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИСТИАН РОМЕРО!

Состоялась у аргентинцев подача углового с левого края (Анхель ди Мария её сделал), а Кристиан Ромеро без проблем выиграл борьбу на подступах к вратарской площади и головой отправил мяч в сетку.

15' Пошёл у аргентинцев заброс вперёд на левый фланг на Николаса Гонсалеса. Тому помешал по правилам Брайан Тамакас. Не сумел он, правда, спасти мяч от ухода на угловой удар.

14' А пока вынуждены констатировать, что "альбиселесте", хоть и доминируют на футбольном поле, не создают для обороны сальвадорцев неразрешимых задач.

13' Следующий матч сборная Аргентины проведёт против национальной команды Коста-Рики рано утром 27 марта по московскому времени.

12' Лаутаро Мартинес в чужой штрафной площадке пытался прервать поперечный пас Марио Гонсалеса партнёру-защитнику, однако владение осталось у сальвадорцев.

12' Николас Гонсалес обкрутил одного соперника на левом фланге нападения, а на другого уже наткнулся, причём сальвадорцы не выбили мяч в аут, а оставили его у себя в поле.

10' Матч товарищеский, поэтому сборная Аргентины может не заботиться особо о результате, хотя престиж всё равно обязывает её обыгрывать такого соперника, как Сальвадор.

9' Лаутаро Мартинес отметился нарушением правил перед чужой штрафной площадью против Нарсисо Орельяны, который оказался на газоне.

8' С правого фланга исполняли аргентинцы корнер, доставка пошла на ближний край вратарской, и ничего опасного. Потом Марио Гонсалес легко поймал заброс.

7' А вот и до удара по воротам дело дошло, мяч после рикошета опускался за шиворот Марио Гонсалесу, но сумел вратарь Сальвадора перестроиться и отбить сферу на угловой.

6' Вряд ли сальвадорцы будут сегодня владеть преимуществом. С мячом сборная Аргентины, которая из центра поля начинает позиционную атаку.

5' Сборная Сальвадора провела атаку правым флангом, Брайан Тамакас не достиг там успеха, и мяч ушёл за лицевую линию без последствий в виде углового удара.

4' Спокойно начался матч, ярких событий на старте игры не происходит. В центре поля в основном концентрируется игра. Арбитр сейчас пощупал мяч и решил, что он не спущен, поэтому замена мяча не требуется.

3' Лионель Месси не принимает участие в сегодняшнем матче из-за повреждения. Не поехал он в стан сборной Аргентины и залечивает небольшую травму.

2' Сборная Аргентины играет в типичной бело-голубой форме, а у сборной Сальвадора чёрная экипировка.