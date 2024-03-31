Позже
История личных встреч
Бенфика
Спортинг Л
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
46 матчей
47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
18 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.75
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Среднее время на гол
76
74
Всего голов
68
61
Голов в среднем за матч
1.48
1.33
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|3
|0.6
|Силва Рафа
|3
|0.6
|Мариу Жоау
|2
|0.4
|Эурснес Фредрик
|2
|0.4
|Говейя Тьягу
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6
|1.2
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.8
|Паулинью Жуан
|3
|0.6
|Сантуш Нуну II
|1 (1)
|0.2
|Браганса Даниэл
|1
|0.2
|Катамо Джени
|1
|0.2
|Эдвардс Маркус
|1 (1)
|0.2
|Коатес Себастьян
|1
|0.2
|Нету Луиш
|1
|0.2
|Тринкан Франсишку
|1
|0.2
|Юлманд Мортен
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
14
Бенфика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
43%
2
14%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1
Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Спортинг Л
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
|Порту
|Эванилсон
|7
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4
|Униан Лейрия
|Jair Silva
|4
|Бенфика
|Кабрал Артур
|3 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3
|Бенфика
|Отаменди Николас
|2
|Визела
|Перейра Матеус
|2
|Фамаликан
|Отавио Эдмилсон
|1
|Маритиму
|Эдуардо Карлос
|1
Прогнозы на матч Бенфика - Спортинг Л
Исход игры
Бенфика
66.7% (28)
Ничья
21.4% (9)
Спортинг Л
11.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (32)
Меньше
21.95% (9)
Обе команды забьют
Да
90.24% (37)
Нет
9.76% (4)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
50% (21)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:2 Спортинг Л
7.1% (3)
2:2 Ничья
7.1% (3)
3:2 Бенфика
4.8% (2)
1:0 Бенфика
4.8% (2)
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