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Бенфика
 
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Спортинг Л
Прогнозы 42
Бенфика 66.7% (28)
X 21.4% (9)
Спортинг Л 11.9% (5)
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Бенфика
Ничья
Спортинг Л
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История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

46 матчей

47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
18 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.75
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Среднее время на гол

76
74

Всего голов

68
61

Голов в среднем за матч

1.48
1.33

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 83%
Меньше 17%
8
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 3 0.6
Силва Рафа 3 0.6
Мариу Жоау 2 0.4
Эурснес Фредрик 2 0.4
Говейя Тьягу 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 1.2
Педру Гонсалвеш 4 0.8
Паулинью Жуан 3 0.6
Сантуш Нуну II 1 (1) 0.2
Браганса Даниэл 1 0.2
Катамо Джени 1 0.2
Эдвардс Маркус 1 (1) 0.2
Коатес Себастьян 1 0.2
Нету Луиш 1 0.2
Тринкан Франсишку 1 0.2
Юлманд Мортен 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мария Анхель 3 0
Отаменди Николас 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Юлманд Мортен 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
14
Бенфика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
43%
2
14%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1
Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Спортинг Л

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3
1/4 финала
0 Униан Лейрия
3 Спортинг Л
1 Визела
2 Бенфика
3 Витория Гимарайнш
1 Жил Висенте
1 Санта-Клара
2 Порту
1/2 финала
2 Спортинг Л
1 Бенфика
Витория Гимарайнш
Порту
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Порту Эванилсон 7
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4
Униан Лейрия Jair Silva 4
Бенфика Кабрал Артур 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенфика Ди Мария Анхель 3
Бенфика Отаменди Николас 2
Визела Перейра Матеус 2
Фамаликан Отавио Эдмилсон 1
Маритиму Эдуардо Карлос 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 42
    Бенфика 66.7% (28)
    X 21.4% (9)
    Спортинг Л 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Спортинг Л
    2.45
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    Прогнозы на матч Бенфика - Спортинг Л

    Исход игры
    Бенфика
    66.7% (28)
    Ничья
    21.4% (9)
    Спортинг Л
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (32)
    Меньше
    21.95% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    50% (21)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:2 Спортинг Л
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    3:2 Бенфика
    4.8% (2)
    1:0 Бенфика
    4.8% (2)
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