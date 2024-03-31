  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
 
Позже
Люнгбю

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Люнгбю
4.60
3.70
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
19
Tammer
Bany
Odeh
77
Фусейни
Мохаммед
II
1
Йенсен
Давид
12
Йенсен
Магнус
6
Бьеллан
Андреас
23
Грегор
Паскаль
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Раннерс
4-4-2
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.82

Среднее время на гол

58
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.62

Среднее время на гол

110
146

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

74
77

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.18
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.18
Одей Стивен 3 0.14
Копплин Бьорн 2 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 8 0.36
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.18
Чуквуани Точи 3 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.09
Финнссон Кольбейн 2 0.09
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Бьеллан Андреас 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Энггаард Мэдс 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Винтер Каспер 3 1
Грегор Паскаль 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
8
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

11
15
Раннерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Люнгбю
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Забито

23
28
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
5
22%
1
4%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
6
26%
7
25%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

37
38
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
5
13%
1-15
9
24%
3
8%
16-30
5
14%
9
24%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
8
22%
4
11%
61-75
8
22%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
7
7
15
1.5
9
13
1
21
2.5
2
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
2.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
3.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
4.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
5.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
4.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
5.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Люнгбю
4.60
3.70
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс - Люнгбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Раннерс
Люнгбю
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный