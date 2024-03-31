Тур: 23. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Бурхардт Йорген
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Enock Otoo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Люнгбю
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
24 матча
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.82
Среднее время на гол
58
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.62
Среднее время на гол
110
146
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.21
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
74
77
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.18
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.18
|Одей Стивен
|3
|0.14
|Копплин Бьорн
|2
|0.09
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|8
|0.36
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.18
|Чуквуани Точи
|3
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.09
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.09
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Бьеллан Андреас
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Энггаард Мэдс
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Винтер Каспер
|3
|1
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
8
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
11
15
Раннерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Люнгбю
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Забито
23
28
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
5
22%
1
4%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
6
26%
7
25%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
37
38
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
5
13%
1-15
9
24%
3
8%
16-30
5
14%
9
24%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
8
22%
4
11%
61-75
8
22%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Результаты матчей
Раннерс
Люнгбю
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
47
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
157
715
913
121
220
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|43 - 23
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|44 - 20
|47
|3.
|22
|14
|3
|5
|45 - 23
|45
|4.
|22
|10
|7
|5
|35 - 21
|37
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 21
|36
|6.
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7