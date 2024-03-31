Тур: 23. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 3461 Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
1:0
8' ГолФусейни Мохаммед
2:0
18' ГолОльсен Оливер
3:0
31' ГолКулибали Лассо
3:1
45' ГолГудьонсен Андри
4:1
48' ГолФусейни Мохаммед
5:1
52' ГолФусейни Мохаммед
55' Желтая карточкаВинтер Каспер
6:1
57' ГолНордли Симен Болькан
90' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
6:2
90' ГолЙенсен Магнус
90'+4
Ход матча
8'
18'
31'
45'
48'
52'
5:1
55'
57'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
526 Количество передач 386
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Enock Otoo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Люнгбю
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
24 матча
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.82
Среднее время на гол
58
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.62
Среднее время на гол
110
146
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.21
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
74
77
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.22
|Фусейни Мохаммед II
|4
|0.17
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.17
|Одей Стивен
|3
|0.13
|Копплин Бьорн
|2
|0.09
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Хег Даниэль
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|9
|0.39
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.17
|Чуквуани Точи
|3
|0.13
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.09
|Йенсен Магнус
|2
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.09
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.04
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|6
|0
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Винтер Каспер
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
10
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
11
15
Раннерс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Люнгбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
17% (4)
65% (15)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
6
33%
4
15%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Забито
29
30
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
21%
1
3%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
9
31%
7
23%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
4
14%
7
23%
76-90
Пропущено
39
44
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
3
8%
6
14%
1-15
9
23%
4
9%
16-30
6
15%
10
23%
31-45
4
10%
10
23%
46-60
8
21%
4
9%
61-75
9
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Результаты матчей
Раннерс
Люнгбю
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
65
111
29
111
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
47
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
167
815
1013
221
221
122
122
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|43 - 23
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|44 - 20
|47
|3.
|22
|14
|3
|5
|45 - 23
|45
|4.
|22
|10
|7
|5
|35 - 21
|37
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 21
|36
|6.
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7