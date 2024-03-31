Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Грегор Паскаль пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

44' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Хег Даниэль из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фусейни Мохаммед II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

25' Энггаард Мэдс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Магнуссон Сайвар-Атли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Фусейни Мохаммед II не смог попасть в створ ударом издали

18' Г О О О О Л - Ольсен Оливер забивает с правой ноги!

18' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Люнгбю

17' Оооо... вот это был удар! Фусейни Мохаммед II должен был забить с этой позиции.

17' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Фусейни Мохаммед II . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Раннерс

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

8' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля