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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 3461 Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
6:2
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
8' Гол
Фусейни Мохаммед
2:0
18' Гол
Ольсен Оливер
3:0
31' Гол
Кулибали Лассо
3:1
45' Гол
Гудьонсен Андри
4:1
48' Гол
Фусейни Мохаммед
5:1
52' Гол
Фусейни Мохаммед
55' Желтая карточка
Винтер Каспер
6:1
57' Гол
Нордли Симен Болькан
90' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
6:2
90' Гол
Йенсен Магнус
90'+4

Ход матча

8'
Фусейни Мохаммед
(Ольсен Оливер)
1:0
18'
Ольсен Оливер
(Нордли Симен Болькан)
2:0
19'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
31'
Кулибали Лассо
(Каллесеэ Миккель)
3:0
45'
3:1
Гудьонсен Андри
(Финнссон Кольбейн)
48'
Фусейни Мохаммед
(Кулибали Лассо)
4:1
52'
Фусейни Мохаммед
5:1
55'
 
Винтер Каспер
57'
Нордли Симен Болькан
(Каллесеэ Миккель)
6:1
57'
 
Хамалайнен Брайан
Финнссон Кольбейн
57'
 
Лиссенс Лукас
Бьеллан Андреас
57'
 
Enock Otoo
Магнуссон Сайвар-Атли
60'
Одей Стивен
Нордли Симен Болькан
 
60'
Шамун Ноа
Tammer Bany Odeh
 
70'
Эйджийри Эрнест
Фусейни Мохаммед
 
70'
Браянац Муамер
Кулибали Лассо
 
79'
 
Амон Джонатан
Гудьонсен Андри
80'
Sabil Hansen
Бьёркенгрен Йон
 
90'
Энггаард Мэдс
 
90'
6:2
Йенсен Магнус
(Хамалайнен Брайан)

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 526 Количество передач 386
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
77
Фусейни
Мохаммед
II
19
Tammer
Bany
Odeh
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
6
Бьеллан
Андреас
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
42
Чуквуани
Точи
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Раннерс
4-4-2
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
54.2%
4.1%
10 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.82

Среднее время на гол

58
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.62

Среднее время на гол

110
146

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

74
77

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.22
Фусейни Мохаммед II 4 0.17
Бундгаард Филип 4 (2) 0.17
Одей Стивен 3 0.13
Копплин Бьорн 2 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Ольсен Оливер 1 0.04
Хег Даниэль 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 9 0.39
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.17
Чуквуани Точи 3 0.13
Финнссон Кольбейн 2 0.09
Йенсен Магнус 2 0.09
Финнбогасон Альфред 2 0.09
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.04
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 6 0
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Винтер Каспер 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
10
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

11
15
Раннерс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Люнгбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
17% (4)
65% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
6
33%
4
15%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Забито

29
30
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
21%
1
3%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
9
31%
7
23%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
4
14%
7
23%
76-90

Пропущено

39
44
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
3
8%
6
14%
1-15
9
23%
4
9%
16-30
6
15%
10
23%
31-45
4
10%
10
23%
46-60
8
21%
4
9%
61-75
9
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
4
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
16
7
8
15
1.5
10
13
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
5.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • 92'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Энггаард Мэдс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 90'
    Судья свистит. Энггаард Мэдс атаковал сзади соперника. Это Enock Otoo заработал своей команде штрафной
  • 90'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Раннерс: 57%, Люнгбю: 43%.
  • 90'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Эйджийри Эрнест из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Чуквуани Точи.
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