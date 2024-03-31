Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Виборг

46' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Виборг

46' Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Удар от ворот произведет Видовре

44' Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Сёндергаард Мадс нанес удар головой, но Адриан Каппенбергер спокойно отбил мяч.

42' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Киилерик Мальте получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Киилерик Мальте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Видовре

37' Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Виборг

33' Матч возобновлен

32' Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Геммер Йонас не смог попасть в створ ударом издали

31' Матч возобновлен

30' Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Видовре

29' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Адриан Каппенбергер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Г О О О О Л - Йенсен Исак из команды Виборг правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

23' Удар от ворот произведет Виборг

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Геммер Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

13' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Виборг

11' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Виборг

8' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

7' Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Якобсен Кристиан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Сёндергаард Мадс пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аниембе Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Видовре начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.