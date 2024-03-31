Тур: 23. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
1:0
24' ГолЙенсен Исак
33' Желтая карточкаСпельманн Мартин
2:0
59' ГолАниембе Даниэль
3:0
66' ГолЙенсен Исак
3:1
79' ГолТомсен Тобиас
83' Undefined phrase: football_event_Макиенок Симон
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90'+10
Ход матча
24'
1:0
33'
59'
66'
3:0
79'
3:1
83'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
430 Количество передач 402
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
58
Мантл
Нико
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
29 Anders Ravn
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Видовре
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
19
Голов в среднем за матч
0.86
2.11
Среднее время на гол
105
42
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1.29
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
16
28
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|7
|0.3
|Йенсен Исак
|5
|0.22
|Ибрагим Саид
|2
|0.09
|Sergio Andrade
|2
|0.09
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.09
|Бонде Якуб
|2
|0.09
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|5
|0.22
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.13
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.13
|Макиенок Симон
|2
|0.09
|Andreas Smed
|2
|0.09
|Magnus Fredslund
|1
|0.04
|Jeffrey Papa
|1
|0.04
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|5
|1
|Anosike Ementa
|5
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|8
|0
|Ильязовски Ахмед
|5
|0
|Спельманн Мартин
|4
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Marc Nielsen
|2
|0
|Jeffrey Papa
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Mathias Andreasen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Видовре
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
4
Виборг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
24
Упущенные победы
5
3
Виборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Видовре
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
25
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
5
36%
3
15%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
4%
4
15%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
8
30%
30%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
6
22%
76-90
Забито
28
19
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 12
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
4
14%
5
26%
61-75
8
29%
4
21%
76-90
Пропущено
37
47
15 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
2
5%
8
17%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
8
22%
5
11%
31-45
8
22%
10
21%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
9
24%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2
Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2
Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3
Результаты матчей
Виборг
Видовре
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Виборг
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
84
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
1211
1013
419
221
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|43 - 23
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|44 - 20
|47
|3.
|22
|14
|3
|5
|45 - 23
|45
|4.
|22
|10
|7
|5
|35 - 21
|37
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 21
|36
|6.
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7