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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Виборг
3:1
Конец матча
Видовре
0'
1:0
24' Гол
Йенсен Исак
33' Желтая карточка
Спельманн Мартин
2:0
59' Гол
Аниембе Даниэль
3:0
66' Гол
Йенсен Исак
3:1
79' Гол
Томсен Тобиас
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Макиенок Симон
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Мантл Нико
90'+10

Ход матча

24'
Йенсен Исак
1:0
24'
Радич Стипе
Залетел Жан
 
33'
 
Спельманн Мартин
46'
 
Magnus Fredslund
Спельманн Мартин
59'
Аниембе Даниэль
(Sergio Andrade)
2:0
60'
 
Andreas Smed
Jeffrey Papa
61'
Srdjan Kuzmic
Бундгаард Оливер
 
61'
Вестергорд Магнус
Гроннинг Йеппе
 
66'
Йенсен Исак
3:0
67'
 
Томсен Тобиас
Thomas Joergensen
67'
 
Каалунд Ларсен Мадс
Геммер Йонас
79'
3:1
Томсен Тобиас
82'
Томас Найджел
Sergio Andrade
 
83'
Jakob Nielsen
Аниембе Даниэль
 
83'
 
Макиенок Симон
85'
Мантл Нико
 
90'
 
Mathias Andreasen
Камили Лирим

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 430 Количество передач 402
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
13
Adrian
Kappenberger
10
Спельманн
Мартин
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
26
Marc
Nielsen
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
11
Thomas
Joergensen
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
16
Jeffrey
Papa
Виборг
4-3-3
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Видовре

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
19

Голов в среднем за матч

0.86
2.11

Среднее время на гол

105
42

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1.29

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

16
28

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.3
Йенсен Исак 5 0.22
Ибрагим Саид 2 0.09
Sergio Andrade 2 0.09
Сёндергаард Мадс 2 0.09
Бонде Якуб 2 0.09
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 5 0.22
Якобсен Кристиан II 3 0.13
Камили Лирим 3 (1) 0.13
Макиенок Симон 2 0.09
Andreas Smed 2 0.09
Magnus Fredslund 1 0.04
Jeffrey Papa 1 0.04
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 1
Anosike Ementa 5 0
Мбом Жан-Мануэль 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 8 0
Ильязовски Ахмед 5 0
Спельманн Мартин 4 0
Matti Olsen 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Marc Nielsen 2 0
Jeffrey Papa 2 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Mathias Andreasen 1 0
Джукич Филип 1 0
Thomas Joergensen 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Видовре
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
4
Виборг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
24

Упущенные победы

5
3
Виборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Видовре
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
25

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
5
36%
3
15%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
4%
4
15%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
8
30%
30%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
6
22%
76-90

Забито

28
19
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 12
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
4
14%
5
26%
61-75
8
29%
4
21%
76-90

Пропущено

37
47
15 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
2
5%
8
17%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
8
22%
5
11%
31-45
8
22%
10
21%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
9
24%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2
Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2
Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3

Результаты матчей

Виборг
Видовре

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
8
4
1.5
1
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
7
2
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
12
11
10
13
1.5
4
19
2
21
2.5
1
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
5.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Виборг: 50%, Видовре: 50%.
  • 100'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 99'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 98'
    Шанс! Andreas Smed из команды Видовре пробил головой, но мимо
  • 98'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Каалунд Ларсен Мадс
  • 98'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 97'
    Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Виборг: 51%, Видовре: 49%.
    • 50'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Сёндергаард Мадс из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Киилерик Мальте
    • 49'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 49'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Jeffrey Papa из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 47'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Камили Лирим
    • 47'
      Сержиу Андраде из команды Виборг в офсайде
    • 46'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 46'
      Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 51%, Видовре: 49%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Камили Лирим из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 44'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 44'
      Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 43'
      Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Сёндергаард Мадс нанес удар головой, но Адриан Каппенбергер спокойно отбил мяч.
    • 42'
      Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Камили Лирим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Видовре: 52%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Киилерик Мальте получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 38'
      Киилерик Мальте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Matti Olsen из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Сёндергаард Мадс
    • 37'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 37'
      Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Виборг контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Видовре: 55%.
    • 34'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 33'
      Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Спельманн Мартин из команды Видовре заходит слишком далеко, он валит Йенсен Исак.
    • 33'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Геммер Йонас не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 32'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 49%, Видовре: 51%.
    • 30'
      Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 29'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 29'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Исак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Сержиу Андраде из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Matti Olsen
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Аносике Эмента из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Matti Olsen пострадал.
    • 27'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 25'
      Залетел Жан возвращается на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 49%, Видовре: 51%.
    • 24'
      Залетел Жан получил травму и заменен. Радич Стипе выходит на поле.
    • 24'
      Адриан Каппенбергер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 24'
      Г О О О О Л - Йенсен Исак из команды Виборг правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 24'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Шанс! Киилерик Мальте из команды Видовре пробил головой, но мимо
    • 22'
      Геммер Йонас из команды Видовре подал угловой слева.
    • 21'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 44%, Видовре: 56%.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 19'
      Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Аниембе Даниэль из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Jeffrey Papa
    • 17'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Геммер Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 16'
      Видовре контролирует мяч.
    • 15'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Видовре: 48%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Безумный фол. Макиенок Симон грубо играет против соперника. Пострадал Залетел Жан
    • 13'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 12'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 11'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 10'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 55%, Видовре: 45%.
    • 8'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Якобсен Кристиан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 5'
      Jeffrey Papa из команды Видовре в офсайде
    • 5'
      Сёндергаард Мадс пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 86%, Видовре: 14%.
    • 5'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Аниембе Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Thomas Joergensen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Видовре начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 3:1 Видовре онлайн

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