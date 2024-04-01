Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

88' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 32617 болельщиков

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Маттссон Магнус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Копенгаген

83' О, нет. Из многообещающей позиции Валлис Николай из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Матч возобновлен

80' Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

78' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

77' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

76' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

75' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

71' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Команда Брондбю сравняла счет! Игра продолжается!

69' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с левой ноги!

69' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

67' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

65' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Брондбю

57' Оооо... вот это был удар! Ачури Мохамед Элиас должен был забить с этой позиции.

57' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ачури Мохамед Элиас нанес удар в каркас ворот!

57' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

56' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Омойджуфано Охи получил желтую карточку от судьи

50' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.