  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 32617 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
42' Гол
Анкерсен Петер
51' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
1:1
69' Гол
Квистгарден Матиас
79' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
1:2
90' Гол
Клейбер Шон
90'+7

Ход матча

31'
Анкерсен Петер
Мелинг Биргер
 
42'
Анкерсен Петер
(Лерагер Лукас)
1:0
51'
 
Омойджуфано Охи
60'
 
Квистгарден Матиас
Омойджуфано Охи
60'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
69'
1:1
Квистгарден Матиас
(Судзуки Юито)
70'
Корнелиус Андреас
Классон Виктор
 
72'
 
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
79'
Ачури Мохамед Элиас
 
83'
Бардгджи Руни
Ачури Мохамед Элиас
 
90'
1:2
Клейбер Шон
(Расмуссен Якоб)
90'
 
Шиембе Кевин
Клейбер Шон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 427 Количество передач 535
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

38 матчей

78.9%
21.1%
30 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
28 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

62 матча

48.4%
25.8%
25.8%
30 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.3%
48.4%
19.3%
20 побед 30 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.2%
33.9%
20.9%
28 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.03
0.77

Среднее время на гол

87
116

Всего голов

84
62

Голов в среднем за матч

1.35
1

Тотал матчей

2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
15
Больше 24%
Меньше 76%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.3
Эльюнусси Мохамед 6 0.26
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.26
Ачури Мохамед Элиас 4 0.17
Классон Виктор 4 0.17
Фальк Расмус 3 0.13
Оскарссон Орри 3 0.13
Лерагер Лукас 2 0.09
Маттссон Магнус 2 0.09
Ларссон Джордан 2 0.09
Корнелиус Андреас 1 0.04
Дикс Кевин 1 0.04
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.43
Квистгарден Матиас 8 0.35
Омойджуфано Охи 8 (2) 0.35
Судзуки Юито 5 0.22
Клейбер Шон 3 0.13
Дивкович Марко 2 0.09
Васс Даниэль 2 (2) 0.09
Радошевич Йосип 2 0.09
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
Копенгаген
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

23
19
Копенгаген
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
5
23%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
4
18%
7
30%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Забито

46
45
19 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 19
3 Не забивали 1
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
6
13%
11
24%
31-45
8
17%
4
9%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
10
22%
10
22%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
4
18%
46-60
9
36%
5
23%
61-75
3
12%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
6
5
3
9
2.5
4
7
3
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
8
4
4
7
2.5
4
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
22
1
15
8
1.5
14
9
7
16
2.5
8
15
4
19
3.5
2
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 0:1 23 15 3 5 43 - 24 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 1:0 23 11 7 5 36 - 21 40
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 12 8 2 2 22 - 8 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 1:0 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 0:1 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
5.
Норшелланн
 1:0 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 1:2 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный