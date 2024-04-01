Тур: 23. Стадион: Паркен. Зрители: 32617 Главный судья: Sandi Putros
1:2
Конец матча
0'
1:0
42' ГолАнкерсен Петер
51' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
1:1
69' ГолКвистгарден Матиас
79' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
1:2
90' ГолКлейбер Шон
90'+7
Ход матча
42'
1:0
51'
69'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
427 Количество передач 535
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Брондбю
38 матчей
78.9%
21.1%
30 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
28 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
62 матча
48.4%
25.8%
25.8%
30 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.3%
48.4%
19.3%
20 побед 30 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.2%
33.9%
20.9%
28 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.03
0.77
Среднее время на гол
87
116
Всего голов
84
62
Голов в среднем за матч
1.35
1
Тотал матчей
2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
15
Больше 24%
Меньше 76%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.3
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.26
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.26
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.17
|Классон Виктор
|4
|0.17
|Фальк Расмус
|3
|0.13
|Оскарссон Орри
|3
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.09
|Маттссон Магнус
|2
|0.09
|Ларссон Джордан
|2
|0.09
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|1
|0.04
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.43
|Квистгарден Матиас
|8
|0.35
|Омойджуфано Охи
|8 (2)
|0.35
|Судзуки Юито
|5
|0.22
|Клейбер Шон
|3
|0.13
|Дивкович Марко
|2
|0.09
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.09
|Радошевич Йосип
|2
|0.09
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Копенгаген
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
23
19
Копенгаген
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
5
23%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
4
18%
7
30%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Забито
46
45
19 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 19
3 Не забивали 1
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
6
13%
11
24%
31-45
8
17%
4
9%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
10
22%
10
22%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
4
18%
46-60
9
36%
5
23%
61-75
3
12%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Результаты матчей
Копенгаген
Брондбю
Точный счет
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
65
39
47
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
83
84
47
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
221
158
149
716
815
419
221
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|0:1
|23
|15
|3
|5
|43 - 24
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|1:0
|23
|11
|7
|5
|36 - 21
|40
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 21
|36
|6.
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|22 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|1:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|0:1
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7