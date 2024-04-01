  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Мидтьюлланн
 
Позже
Норшелланн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Норшелланн
2.25
Реклама, fon.bet
3.90
Реклама, pari.ru
4.05
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
17
Франкулино
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
27
Свенссон
Даниэль
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
Мидтьюлланн
4-4-2
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Норшелланн

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

58 матчей

50%
19%
31%
29 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
18 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.1%
22.4%
34.5%
25 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

СД
2:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

61
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.39

Среднее время на гол

44
64

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.54
0.97

Среднее время на гол

58
93

Всего голов

104
68

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
20
Больше 34%
Меньше 66%
38
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 10 (5) 0.45
Франкулино 6 0.27
Серенсен Оливер 5 0.23
Осорио Дарио 5 0.23
Брюнхильдсен Ола 4 0.18
Симсир Араль 3 0.14
Далсгор Хенрик 2 0.09
Шарлес 2 0.09
Паулиньо VI 1 0.05
Габриэль Адам 1 0.05
Han-Beom Lee 1 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Соренсен Мадс Бек 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 7 (2) 0.32
Фресе Мартин 4 0.18
Нуама Эрнест 4 0.18
Беньямин Нюгрен 3 0.14
Осман Ибрагим 2 0.09
Тверсков Йеппе 2 0.09
Скьеллеруп Андреас 2 0.09
Хансен Мадс 2 0.09
Хардер Конрад 2 0.09
Кулибали Лассо 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Нагало Адамо 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

19
20
Мидтьюлланн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Норшелланн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

22
14
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

43
34
13 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
1
2%
2
6%
1-15
7
16%
4
12%
16-30
5
12%
5
15%
31-45
11
26%
6
18%
46-60
8
19%
7
21%
61-75
11
26%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
7
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Норшелланн

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
7
15
7
1.5
10
12
5
17
2.5
7
15
3
19
3.5
2
20
1
21
4.5
1
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 1:1 23 14 6 3 45 - 21 48
3.
Копенгаген
 1:1 23 14 4 5 46 - 24 46
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 1:1 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 1:1 12 7 2 3 23 - 10 23
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 12 7 4 1 22 - 11 25
2.
Копенгаген
 1:1 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
5.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Норшелланн
2.25
Реклама, fon.bet
3.90
Реклама, pari.ru
4.05
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мидтьюлланн - Норшелланн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мидтьюлланн
Норшелланн
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный