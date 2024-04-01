Тур: 23. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Кристофферсен Мадс
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ФранкулиноПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мидтьюлланн
Норшелланн
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
58 матчей
50%
19%
31%
29 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
18 побед 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.1%
22.4%
34.5%
25 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.39
Среднее время на гол
44
64
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.54
0.97
Среднее время на гол
58
93
Всего голов
104
68
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
20
Больше 34%
Меньше 66%
38
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|10 (5)
|0.45
|Франкулино
|6
|0.27
|Серенсен Оливер
|5
|0.23
|Осорио Дарио
|5
|0.23
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.18
|Симсир Араль
|3
|0.14
|Далсгор Хенрик
|2
|0.09
|Шарлес
|2
|0.09
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Габриэль Адам
|1
|0.05
|Han-Beom Lee
|1
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|7 (2)
|0.32
|Фресе Мартин
|4
|0.18
|Нуама Эрнест
|4
|0.18
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.14
|Осман Ибрагим
|2
|0.09
|Тверсков Йеппе
|2
|0.09
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.09
|Хансен Мадс
|2
|0.09
|Хардер Конрад
|2
|0.09
|Кулибали Лассо
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Нагало Адамо
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
19
20
Мидтьюлланн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Норшелланн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
22
14
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
43
34
13 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
1
2%
2
6%
1-15
7
16%
4
12%
16-30
5
12%
5
15%
31-45
11
26%
6
18%
46-60
8
19%
7
21%
61-75
11
26%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
7
30%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Норшелланн
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
65
29
56
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
74
47
38
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
157
157
1012
517
715
319
220
121
121
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|43 - 23
|48
|2.
|1:1
|23
|14
|6
|3
|45 - 21
|48
|3.
|1:1
|23
|14
|4
|5
|46 - 24
|46
|4.
|22
|10
|7
|5
|35 - 21
|37
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 21
|36
|6.
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|1:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|2.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7