Тур: 23. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:3
Конец матча
0'
0:1
22' ГолСвенссон Даниэль
31' Желтая карточкаСкьеллеруп Андреас
41' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
0:2
52' ГолАнтман Оливер
0:3
54' ГолИнгвартсен Маркус
57' Желтая карточкаАнтман Оливер
1:3
67' ГолШарлес
79' Желтая карточкаСоренсен Мадс Бек
2:3
81' ГолГуэ-Сон Чо
90' Желтая карточкаХансен Андреас
90'+7
Ход матча
22'
41'
52'
0:2
54'
57'
67'
1:3
73'
81'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
411 Количество передач 400
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ФранкулиноНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мидтьюлланн
Норшелланн
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
58 матчей
50%
19%
31%
29 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
18 побед 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.1%
22.4%
34.5%
25 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.39
Среднее время на гол
44
64
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.54
0.97
Среднее время на гол
58
93
Всего голов
104
68
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
20
Больше 34%
Меньше 66%
38
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.48
|Франкулино
|6
|0.26
|Серенсен Оливер
|5
|0.22
|Осорио Дарио
|5
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.17
|Симсир Араль
|3
|0.13
|Шарлес
|3
|0.13
|Далсгор Хенрик
|2
|0.09
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|8 (2)
|0.35
|Фресе Мартин
|4
|0.17
|Нуама Эрнест
|4
|0.17
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.13
|Осман Ибрагим
|2
|0.09
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.09
|Тверсков Йеппе
|2
|0.09
|Хансен Мадс
|2
|0.09
|Антман Оливер
|2
|0.09
|Хардер Конрад
|2
|0.09
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Кулибали Лассо
|1
|0.04
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Нагало Адамо
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
3
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Норшелланн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
19
20
Мидтьюлланн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Норшелланн
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
45
37
13 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
1
2%
2
5%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
5
11%
5
14%
31-45
11
24%
8
22%
46-60
9
20%
7
19%
61-75
12
27%
10
27%
76-90
Пропущено
26
24
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Норшелланн
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
93
65
210
56
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
74
57
38
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
167
167
1112
518
815
320
221
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|23
|11
|7
|5
|38 - 23
|40
|5.
|0:1
|23
|9
|9
|5
|26 - 22
|36
|6.
|1:0
|23
|9
|3
|11
|29 - 32
|30
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|5.
|0:1
|12
|4
|6
|2
|12 - 8
|18
|6.
|1:0
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7