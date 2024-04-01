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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Мидтьюлланн
2:3
Конец матча
Норшелланн
0'
0:1
22' Гол
Свенссон Даниэль
31' Желтая карточка
Скьеллеруп Андреас
41' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
0:2
52' Гол
Антман Оливер
0:3
54' Гол
Ингвартсен Маркус
57' Желтая карточка
Антман Оливер
1:3
67' Гол
Шарлес
79' Желтая карточка
Соренсен Мадс Бек
2:3
81' Гол
Гуэ-Сон Чо
90' Желтая карточка
Хансен Андреас
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Свенссон Даниэль
(Скьеллеруп Андреас)
31'
 
Скьеллеруп Андреас
41'
Брюнхильдсен Ола
 
52'
0:2
Антман Оливер
(Осман Ибрагим)
54'
0:3
Ингвартсен Маркус
(Скьеллеруп Андреас)
57'
 
Антман Оливер
58'
Далсгор Хенрик
Габриэль Адам
 
58'
Рёмер Андре
Гигович Армин
 
58'
Шарлес
Брюнхильдсен Ола
 
61'
 
Доржелес Марио
Скьеллеруп Андреас
61'
 
Марксен Эрик
Хансен Киан
67'
Шарлес
1:3
72'
 
Расмуссен Кристиан
Осман Ибрагим
73'
Жуниньо
Франкулино
 
79'
Соренсен Мадс Бек
 
81'
Гуэ-Сон Чо
2:3
84'
 
Хэй Лукас
Нагало Адамо
85'
 
Асконе Рокко
Антман Оливер
86'
Камара Аль-Хаджи
Осорио Дарио
 
90'
 
Хансен Андреас

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 411 Количество передач 400
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
9
Брюнхильдсен
Ола
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
27
Свенссон
Даниэль
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
Мидтьюлланн
4-4-2
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Норшелланн

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

58 матчей

50%
19%
31%
29 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
18 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.1%
22.4%
34.5%
25 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

СД
2:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

61
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.39

Среднее время на гол

44
64

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.54
0.97

Среднее время на гол

58
93

Всего голов

104
68

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
20
Больше 34%
Меньше 66%
38
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.48
Франкулино 6 0.26
Серенсен Оливер 5 0.22
Осорио Дарио 5 0.22
Брюнхильдсен Ола 4 0.17
Симсир Араль 3 0.13
Шарлес 3 0.13
Далсгор Хенрик 2 0.09
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Соренсен Мадс Бек 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 8 (2) 0.35
Фресе Мартин 4 0.17
Нуама Эрнест 4 0.17
Беньямин Нюгрен 3 0.13
Осман Ибрагим 2 0.09
Скьеллеруп Андреас 2 0.09
Тверсков Йеппе 2 0.09
Хансен Мадс 2 0.09
Антман Оливер 2 0.09
Хардер Конрад 2 0.09
Свенссон Даниэль 1 0.04
Кулибали Лассо 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Нагало Адамо 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Скьеллеруп Андреас 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
3
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Норшелланн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

19
20
Мидтьюлланн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Норшелланн
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

24
17
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

45
37
13 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
1
2%
2
5%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
5
11%
5
14%
31-45
11
24%
8
22%
46-60
9
20%
7
19%
61-75
12
27%
10
27%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
12%
3
13%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Норшелланн

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
9
3
1.5
6
5
2
10
2.5
5
6
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
4
1.5
5
7
3
8
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
16
7
16
7
1.5
11
12
5
18
2.5
8
15
3
20
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 0:1 23 9 9 5 26 - 22 36
6.
Силькеборг
 1:0 23 9 3 11 29 - 32 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 1:0 12 6 2 4 16 - 12 20
6.
АГФ Орхус
 0:1 11 5 3 3 14 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
5.
АГФ Орхус
 0:1 12 4 6 2 12 - 8 18
6.
Силькеборг
 1:0 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 45'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 45'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 45'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Брюнхильдсен Ола из команды Мидтьюлланн получает желтую после опасной игры.
    • 41'
      Брюнхильдсен Ола наказан за толчок Антман Оливер
    • 41'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Осорио Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 41'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 39'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 39'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Серенсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 36'
      Гигович Армин не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 35'
      Паулиньо VI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Гигович Армин нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Гигович Армин из команды Мидтьюлланн подал угловой справа.
    • 34'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Скьеллеруп Андреас сейчас получил желтую
    • 31'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 30'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 29'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 29'
      Гигович Армин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 26'
      Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Ингвартсен Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 25'
      Соренсен Мадс Бек успешно блокирует удар.
    • 25'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 24'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 22'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 22'
      Скьеллеруп Андреас сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Свенссон Даниэль забивает с правой ноги!
    • 22'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 20'
      Гигович Армин из команды Мидтьюлланн опасно и грубо сыграл. Скьеллеруп Андреас пострадал.
    • 20'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Гигович Армин.
    • 17'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Хансен Мадс пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем
    • 15'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 15'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Паулиньо VI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Гуэ-Сон Чо наказан за толчок Нагало Адамо
    • 13'
      Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 13'
      О, нет. Из многообещающей позиции Брюнхильдсен Ола из команды Мидтьюлланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 12'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Брюнхильдсен Ола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Паулиньо VI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 10'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 9'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гигович Армин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 8'
      Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 8'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Гуэ-Сон Чо выиграл воздушное противоборство у Тверсков Йеппе.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Шанс! Соренсен Мадс Бек из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо
    • 5'
      Гигович Армин из команды Мидтьюлланн подал угловой слева.
    • 5'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Гигович Армин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 5'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Гигович Армин из команды Мидтьюлланн разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 4'
      Габриэль Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      О, нет. Из многообещающей позиции Осман Ибрагим из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 2'
      Судья свистит. Соренсен Мадс Бек атаковал сзади соперника. Это Осман Ибрагим заработал своей команде штрафной
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мидтьюлланн 2:3 Норшелланн онлайн

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