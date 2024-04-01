Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Беихмо Феликс пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тобиас Бех сделал результативную передачу.

39' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Линд Александр не смог попасть в створ ударом издали

35' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

33' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Клинг Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Идет дождь, трудные условия для игроков.

25' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мусонда Лубамба нанес удар в каркас ворот!

24' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Судья подбегает и показывает Сонне Оливер из команды Силькеборг отложенную желтую карточку за фол.

19' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' ШТАНГА! Так было близко к голу - Адамсен Тонни нанес удар в каркас ворот!

16' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

15' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Кнудсен Магнус нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг

3' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.