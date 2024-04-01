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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 4904 Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
2:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
3' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
21' Желтая карточка
Сонне Оливер
36' Желтая карточка
Феликс Йоэль
1:1
41' Гол
Беихмо Феликс
53' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
58' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
1:2
63' Гол
Беихмо Феликс
2:2
71' Гол
Маккоуотт Каллум
90'+9

Ход матча

3'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Адамсен Тонни)
1:0
21'
Сонне Оливер
 
36'
Феликс Йоэль
 
41'
1:1
Беихмо Феликс
(Бех Тобиас)
53'
 
Кнудсен Магнус
58'
Мусонда Лубамба
 
61'
 
Мортенсен Патрик
Tobias Bach
63'
1:2
Беихмо Феликс
(Кнудсен Магнус)
67'
Маккоуотт Каллум
Линд Александр
 
68'
Эстрём Робин
Феликс Йоэль
 
68'
Поульсен Андреас
Мусонда Лубамба
 
71'
Маккоуотт Каллум
(Сонне Оливер)
2:2
75'
 
Линкс Гифт
Каль Эрик
75'
 
Бек Юлиус Эскелунд
Кнудсен Магнус
75'
 
Якоб Андерсен
Кнустер Матс
77'
Куск Каспер
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
85'
 
Акото Михаэль
Беихмо Феликс
90'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 641 Количество передач 416
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
15
Кнудсен
Магнус
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
23
Tobias
Bach
8
Андерсон
Микаэль
Силькеборг
4-3-2-1
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
АГФ Орхус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.69

Среднее время на гол

84
53

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

36
46

Голов в среднем за матч

1.33
1.7

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
52

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.43
Тордарсон Стефан-Тейтюр 6 0.26
Маккоуотт Каллум 4 0.17
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.17
Адамсен Тонни 3 0.13
Маттссон Пелле 2 0.09
Клинг Андерс 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Сонне Оливер 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.39
Бех Тобиас 6 0.26
Беихмо Феликс 2 0.09
Поульсен Николай 2 0.09
Тингагер Фредерик 2 0.09
Серра Янни 2 0.09
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Кнудсен Магнус 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 6 0
Бринк Марк 4 0
Маттссон Пелле 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Линд Александр 2 1
Мусонда Лубамба 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Tobias Anker 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
АГФ Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
АГФ Орхус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

10
11
Силькеборг
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
АГФ Орхус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
5
38%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Пропущено

20
14
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
5
36%
76-90

Забито

31
27
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Пропущено

33
24
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
7
21%
8
33%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
5
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
4
7
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
20
3
9
14
1.5
8
15
3
20
2.5
1
22
3.5
1
22
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
4.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4904 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Силькеборг: 60%, АГФ Орхус: 40%.
  • 99'
    Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 99'
    Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Мадс Ларсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 96'
      Хансен Йеспер из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Бринк Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 95'
      Контроль мяча: Силькеборг: 60%, АГФ Орхус: 40%.
    • 95'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 94'
      Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 2:2 АГФ Орхус онлайн

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