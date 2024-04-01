Тур: 23. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 4904 Главный судья: Jacob Karlsen
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
21' Желтая карточкаСонне Оливер
36' Желтая карточкаФеликс Йоэль
1:1
41' ГолБеихмо Феликс
53' Желтая карточкаКнудсен Магнус
58' Желтая карточкаМусонда Лубамба
1:2
63' ГолБеихмо Феликс
2:2
71' ГолМаккоуотт Каллум
90'+9
Ход матча
3'
21'
36'
41'
1:1
53'
58'
63'
1:2
71'
2:2
75'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
641 Количество передач 416
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
23 Tobias BachНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
АГФ Орхус
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.69
Среднее время на гол
84
53
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
36
46
Голов в среднем за матч
1.33
1.7
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
67
52
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.43
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|6
|0.26
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.17
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.17
|Адамсен Тонни
|3
|0.13
|Маттссон Пелле
|2
|0.09
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.39
|Бех Тобиас
|6
|0.26
|Беихмо Феликс
|2
|0.09
|Поульсен Николай
|2
|0.09
|Тингагер Фредерик
|2
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.09
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Кнудсен Магнус
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|6
|0
|Бринк Марк
|4
|0
|Маттссон Пелле
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Линд Александр
|2
|1
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Якоб Андерсен
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Tobias Anker
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
АГФ Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
АГФ Орхус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
10
11
Силькеборг
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
АГФ Орхус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
5
38%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Пропущено
20
14
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
5
36%
76-90
Забито
31
27
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
7
23%
7
26%
76-90
Пропущено
33
24
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
7
21%
8
33%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
5
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
АГФ Орхус
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
57
47
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
47
48
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
203
914
815
320
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|23
|11
|7
|5
|38 - 23
|40
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7