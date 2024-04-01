Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Силькеборг

90' Мадсен Мадс Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

89' Удар от ворот произведет Силькеборг

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошую попытку сделал Jacob Andersen. Удар в створ, но вратарь начеку

88' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Мадс Ларсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Беихмо Феликс получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Беихмо Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Тактическая замена. Кнустер Матс уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

75' Ох, нехорошо это выглядит. Тордарсон Стефан-Тейтюр получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

73' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

73' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Г О О О О Л - Маккоуотт Каллум забивает с правой ноги!

71' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Клинг Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Беихмо Феликс забивает с правой ноги!

63' Кнудсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мусонда Лубамба совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Адамсен Тонни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Силькеборг

51' Tobias Bach оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля