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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Оденсе
0:1
Первый тайм: 19'
Вайле
0'
6' Желтая карточка
Хеландер Филип
0:1
9' Гол
Ювара Муса

Ход матча

6'
Хеландер Филип
 
9'
0:1
Ювара Муса
(Гуннелунн Томас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Вайле
4.15
3.60
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4.40
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
4
Bjoern
Paulsen
2
Микельсон
Николас
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
30
Фенгер
Макс
22
Хаяль
Рами
9
Кадри
Башким
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
15
Офори
Эбенезер
35
Франсуа
Тайриз
7
Нгбакото
Йени
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
Оденсе
3-4-2-1
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Оденсе
Вайле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.35
Кадри Башким 7 (1) 0.3
Хаяль Рами 2 (1) 0.09
Микельсон Николас 1 0.04
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.3
Альбентоса Рауль 2 0.09
Нгбакото Йени 2 0.09
Барри Хамза 1 0.04
Kristian Kirkegaard 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Ювара Муса 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 7 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 4 0
Трибулл Том 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Хеландер Филип 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Онугха Герман 3 1
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Вайле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
7
Оденсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
41% (9)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Вайле
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
5
23%
6
40%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
20%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

32
27
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
5
16%
2
7%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
2
6%
3
11%
31-45
7
22%
6
22%
46-60
4
13%
6
22%
61-75
9
28%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0

Результаты матчей

Оденсе
Вайле

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
4
18
1
21
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 0:1 23 6 6 11 25 - 33 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 1:0 23 5 7 11 20 - 26 22
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 1:0 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 0:1 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:1 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Вайле
 1:0 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • 17'
    Бьёрн Паульсен из команды Оденсе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 17'
    Трибулл Том из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 17'
    Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 16'
    Франсуа Тайриз ослабляет давление, выбив мяч.
  • 16'
    Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 16'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Андерс К. Якобсен из команды Вайле в офсайде
    • 12'
      Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 66%, Вайле: 34%.
    • 10'
      Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Ювара Муса удалось забить из легкой позиции.
    • 9'
      Гуннелунн Томас сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Ювара Муса забивает с левой ноги!
    • 9'
      Гуннелунн Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Хеландер Филип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ресхольт-Мюра Вильяр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 7'
      Франсуа Тайриз из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 7'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Гомес Джеймс из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 6'
      Назначен штрафной. Пострадал Ювара Муса, его свалил Хеландер Филип.
    • 6'
      Чолина Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Вайле: 50%.
    • 5'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Андерс К. Якобсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Вайле
    4.15
    3.60
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    4.40
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