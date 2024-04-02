Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Ювара Муса забивает с левой ноги!

9' Гуннелунн Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Франсуа Тайриз из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля