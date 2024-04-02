Тур: 23. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гомес
Джеймс
15
Трибулл
Том
30
Фенгер
Макс
22
Хаяль
Рами
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Вайле
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.35
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.3
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.09
|Микельсон Николас
|1
|0.04
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.3
|Альбентоса Рауль
|2
|0.09
|Нгбакото Йени
|2
|0.09
|Барри Хамза
|1
|0.04
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.04
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.04
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.04
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Oliver Provstgaard
|1
|0.04
|Ювара Муса
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|7
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Хеландер Филип
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|9
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Онугха Герман
|3
|1
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Вайле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
7
Оденсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
41% (9)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Вайле
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
5
23%
6
40%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
20%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
4
22%
76-90
Пропущено
32
27
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
5
16%
2
7%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
2
6%
3
11%
31-45
7
22%
6
22%
46-60
4
13%
6
22%
61-75
9
28%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0
Результаты матчей
Оденсе
Вайле
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
517
418
121
121
121
121
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|23
|11
|7
|5
|38 - 23
|40
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7