Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Вайле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Чолина Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

45' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Нгбакото Йени из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хаяль Рами пробил со штрафного прямо в стенку

41' Идет дождь, трудные условия для игроков.

40' Удар от ворот произведет Оденсе

38' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Вайле

38' Трибулл Том из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

36' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Матч возобновлен

35' Ювара Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Вайле

32' Микельсон Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хаяль Рами из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

29' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вайле отменен из-за положения "вне игры".

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

27' Чолина Давид из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

25' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

23' Оооо... вот это был удар! Кадри Башким должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

22' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Гуннелунн Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Нгбакото Йени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вайле

17' Трибулл Том из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Удар от ворот произведет Вайле

14' Микельсон Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Ювара Муса забивает с левой ноги!

9' Гуннелунн Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Франсуа Тайриз из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Оденсе начинает с центра поля