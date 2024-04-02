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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 5717 Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Оденсе
0:1
Конец матча
Вайле
0'
6' Желтая карточка
Хеландер Филип
0:1
9' Гол
Ювара Муса
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Велков Стефан
49' Желтая карточка
Трибулл Том
57' Желтая карточка
Нгбакото Йени
59' Вторая желтая карточка
Трибулл Том
82' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
89' Желтая карточка
Альборнос Миико
90' Желтая карточка
Франсуа Тайриз
90'+8

Ход матча

6'
Хеландер Филип
 
9'
0:1
Ювара Муса
(Гуннелунн Томас)
27'
 
Велков Стефан
36'
Nicklas Mouritzen
Хеландер Филип
 
49'
Трибулл Том
 
57'
 
Нгбакото Йени
59'
Трибулл Том
 
61'
Don Deedson Louicius
Bjoern Paulsen
 
62'
Charly Horneman
Фенгер Макс
 
63'
 
Барри Хамза
Офори Эбенезер
64'
 
Kristian Kirkegaard
Нгбакото Йени
76'
 
Линн Виктор
Ювара Муса
80'
 
Marius Elvius
Anders Jacobsen II
80'
Markus Gustav Jensen
Кадри Башким
 
80'
Овюсу Лерой
Микельсон Николас
 
81'
 
Альборнос Миико
Чолина Давид
82'
Don Deedson Louicius
 
89'
 
Альборнос Миико
90'
 
Франсуа Тайриз

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 6
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 489 Количество передач 259
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
4
Bjoern
Paulsen
2
Микельсон
Николас
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
30
Фенгер
Макс
22
Хаяль
Рами
9
Кадри
Башким
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
15
Офори
Эбенезер
35
Франсуа
Тайриз
7
Нгбакото
Йени
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
Оденсе
3-4-2-1
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Оденсе
Вайле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.35
Кадри Башким 7 (1) 0.3
Хаяль Рами 2 (1) 0.09
Микельсон Николас 1 0.04
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.3
Альбентоса Рауль 2 0.09
Нгбакото Йени 2 0.09
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Kristian Kirkegaard 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 7 0
Трибулл Том 4 1
Don Deedson Louicius 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Хеландер Филип 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Франсуа Тайриз 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Вайле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
7
Оденсе
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
4% (1)
39% (9)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Вайле
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
70% (16)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
6
26%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
5
22%
6
40%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
5
20%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
5
26%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Пропущено

33
27
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
6
18%
2
7%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
2
6%
3
11%
31-45
7
21%
6
22%
46-60
4
12%
6
22%
61-75
9
27%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0

Результаты матчей

Оденсе
Вайле

Точный счет

1:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
1
11
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
5
18
1.5
4
19
1
22
2.5
1
22
1
22
3.5
1
22
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 23 6 6 11 25 - 33 24
4.
Люнгбю
 23 6 5 12 29 - 45 23
5.
Вайле
 23 5 7 11 20 - 26 22
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
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    • 93'
      Судья сигнализирует, что Линн Виктор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Овюсу Лерой
    • 92'
      Линн Виктор из команды Вайле в офсайде
    • 92'
      Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Велков Стефан выиграл воздушное противоборство у Хаяль Рами.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Marius Elvius. Удар в створ, но вратарь начеку
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