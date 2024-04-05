Тур: 24. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Реддер Миккель
Ход матча
29'
34'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
141 Количество передач 146
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
24 Yaya Bojang
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Оденсе
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
0.93
Среднее время на гол
73
96
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.33
2.15
Среднее время на гол
38
41
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.82
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|9
|0.38
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.17
|Чуквуани Точи
|3
|0.13
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.08
|Йенсен Магнус
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.04
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.33
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.29
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.08
|Микельсон Николас
|1
|0.04
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Винтер Каспер
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|7
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Хеландер Филип
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Оденсе
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
5
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
19
Упущенные победы
5
4
Люнгбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (15)
17% (4)
17% (4)
Оденсе
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (13)
39% (9)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
33%
4
40%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
26
23
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
4
15%
6
26%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
4
15%
5
22%
76-90
Забито
30
25
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
1
3%
5
20%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
7
23%
4
16%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
6
14%
6
18%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
10
23%
7
21%
46-60
4
9%
4
12%
61-75
10
23%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4
Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1
Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Результаты матчей
Люнгбю
Оденсе
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
65
111
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
101
48
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
1013
518
221
122
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|23
|11
|7
|5
|38 - 23
|40
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7