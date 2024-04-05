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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Люнгбю
0:0
Конец матча
Оденсе
0'
29' Желтая карточка
Гомес Джеймс
56' Желтая карточка
Кёлер Свен
77' Желтая карточка
Фенгер Макс
82' Желтая карточка
Йенсен Магнус
90' Желтая карточка
Хеландер Филип
90'+5

Ход матча

29'
 
Гомес Джеймс
34'
 
Max Ejdum
Хаяль Рами
43'
Лиссенс Лукас
Грегор Паскаль
 
56'
 
Кёлер Свен
70'
 
Markus Gustav Jensen
Charly Horneman
70'
Tobias Storm
William Kumado
 
77'
 
Фенгер Макс
82'
Йенсен Магнус
 
86'
Бизоза Парфе
Магнуссон Сайвар-Атли
 
86'
Michael Opoku
Гюткьяер Фредерик
 
86'
Хамалайнен Брайан
Финнссон Кольбейн
 
87'
 
Luca Kjerrumgaard
Don Deedson Louicius
90'
 
Хеландер Филип

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 299 Количество передач 304
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
42
Чуквуани
Точи
19
Фрауло
Густав
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
3
Nicklas
Mouritzen
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
21
Charly
Horneman
30
Фенгер
Макс
Люнгбю
3-5-2
Оденсе
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Оденсе

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:2
СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.93

Среднее время на гол

73
96

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.33
2.15

Среднее время на гол

38
41

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 9 0.38
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.17
Чуквуани Точи 3 0.13
Финнссон Кольбейн 2 0.08
Йенсен Магнус 2 0.08
Финнбогасон Альфред 2 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.04
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.33
Кадри Башким 7 (1) 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.08
Микельсон Николас 1 0.04
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Винтер Каспер 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 8 0
Трибулл Том 4 1
Don Deedson Louicius 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Оденсе
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
19

Упущенные победы

5
4
Люнгбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
21% (5)
17% (4)
Оденсе
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (13)
42% (10)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

26
23
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
4
15%
6
26%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
4
15%
5
22%
76-90

Забито

30
25
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
1
3%
5
20%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
7
23%
4
16%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
6
14%
6
18%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
10
23%
7
21%
46-60
4
9%
4
12%
61-75
10
23%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4
Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1
Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Люнгбю
Оденсе

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
10
14
1.5
5
19
2
22
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 23 7 5 11 27 - 38 26
2.
Раннерс
 23 6 8 9 29 - 39 26
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 23 5 7 11 20 - 26 22
6.
Видовре
 23 2 5 16 18 - 48 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
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