Тур: 24. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
0:1
3' ГолФусейни Мохаммед
0:2
13' ГолФусейни Мохаммед
22' Желтая карточкаИльязовски Ахмед
1:2
47' ГолКаалунд Ларсен Мадс
54' Желтая карточкаAndreas Smed
Ход матча
3'
13'
22'
47'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
29 Anders Ravn
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
24 Sabil Hansen
-
-
53 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Видовре
Раннерс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|5
|0.21
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.13
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.13
|Макиенок Симон
|2
|0.08
|Andreas Smed
|2
|0.08
|Magnus Fredslund
|1
|0.04
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.04
|Jeffrey Papa
|1
|0.04
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|6
|0.25
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.21
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.17
|Одей Стивен
|3
|0.13
|Копплин Бьорн
|2
|0.08
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Хег Даниэль
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|8
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|4
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Marc Nielsen
|2
|0
|Jeffrey Papa
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Mathias Andreasen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|6
|0
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
8
Видовре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
9
13
Видовре
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Раннерс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
7
33%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
8
30%
30%
2
10%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Забито
19
29
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
12 Не забивали 7
0
0%
6
21%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
6
32%
5
17%
31-45
3
16%
9
31%
46-60
5
26%
2
7%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Пропущено
47
39
20 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
8
17%
3
8%
1-15
7
15%
9
23%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
10
21%
4
10%
46-60
8
17%
8
21%
61-75
9
19%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4
Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0
Результаты матчей
Видовре
Раннерс
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видовре
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
83
39
47
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
167
419
815
122
221
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|23
|14
|3
|6
|46 - 25
|45
|4.
|23
|11
|7
|5
|38 - 23
|40
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|9
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7