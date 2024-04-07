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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Видовре
1:3
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
3' Гол
Фусейни Мохаммед
0:2
13' Гол
Фусейни Мохаммед
22' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
1:2
47' Гол
Каалунд Ларсен Мадс
54' Желтая карточка
Andreas Smed
76' Желтая карточка
Фусейни Мохаммед
82' Желтая карточка
Marc Nielsen
1:3
90' Гол
Одей Стивен
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Фусейни Мохаммед
(Tammer Bany Odeh)
13'
0:2
Фусейни Мохаммед
(Кулибали Лассо)
22'
Ильязовски Ахмед
 
25'
 
Mike Themsen
Шамун Ноа
46'
Andreas Smed
Геммер Йонас
 
46'
Jeffrey Papa
Matti Olsen
 
46'
Каалунд Ларсен Мадс
Magnus Fredslund
 
47'
Каалунд Ларсен Мадс
(Якобсен Кристиан II)
1:2
54'
Andreas Smed
 
67'
 
Одей Стивен
Tammer Bany Odeh
69'
Томсен Тобиас
Якобсен Кристиан
 
76'
 
Фусейни Мохаммед
79'
Рамкильде Марко
Камили Лирим
 
80'
 
Копплин Бьорн
Mike Themsen
80'
 
Педерсен Миккель
Энггаард Мэдс
80'
 
Браянац Муамер
Фусейни Мохаммед
82'
Marc Nielsen
 
90'
1:3
Одей Стивен
(Ольсен Оливер)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

13
Adrian
Kappenberger
15
Ильязовски
Ахмед
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
16
Jeffrey
Papa
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
18
Шамун
Ноа
77
Фусейни
Мохаммед
II
19
Tammer
Bany
Odeh
Видовре
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Видовре
Раннерс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СД
1:3
СД
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 5 0.21
Якобсен Кристиан II 3 0.13
Камили Лирим 3 (1) 0.13
Макиенок Симон 2 0.08
Andreas Smed 2 0.08
Magnus Fredslund 1 0.04
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.04
Jeffrey Papa 1 0.04
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 6 0.25
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.21
Одей Стивен 4 0.17
Бундгаард Филип 4 (2) 0.17
Копплин Бьорн 2 0.08
Ольсен Оливер 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Хег Даниэль 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 8 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 4 0
Matti Olsen 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Marc Nielsen 3 0
Jeffrey Papa 2 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Andreas Smed 1 0
Mathias Andreasen 1 0
Джукич Филип 1 0
Thomas Joergensen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 6 0
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

9
8
Видовре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Раннерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

9
13
Видовре
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Раннерс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
20%
2
9%
1-15
5
17%
7
32%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Забито

20
32
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
0
0%
8
25%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
6
30%
5
16%
31-45
4
20%
9
28%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
4
20%
5
16%
76-90

Пропущено

50
40
22 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
10
20%
3
8%
1-15
7
14%
9
23%
16-30
5
10%
6
15%
31-45
10
20%
5
13%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
10
20%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4
Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0

Результаты матчей

Видовре
Раннерс

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Видовре
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
17
7
4
20
1.5
9
15
1
23
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 0:2 24 14 3 7 46 - 27 45
4.
Норшелланн
 2:0 24 12 7 5 40 - 23 43
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 2:0 12 7 4 1 22 - 9 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 0:2 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 0:2 12 7 2 3 23 - 16 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 2:0 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
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    • 92'
      Томсен Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Рамкильде Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ольсен Оливер сделал результативную передачу.
    • 90'
      Г О О О О Л - Одей Стивен забивает с правой ноги!
    • 90'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Раннерс начинает контратаку
    • 90'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Видовре: 54%, Раннерс: 46%.
    • 89'
      Одей Стивен пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Видовре: 51%, Раннерс: 49%.
    • 47'
      Mike Themsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Matti Olsen успешно блокирует удар.
    • 47'
      Энггаард Мэдс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 45'
      Контроль мяча: Видовре: 52%, Раннерс: 48%.
    • 45'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 45'
      Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 44'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Киилерик Мальте из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Jeffrey Papa из команды Видовре заходит слишком далеко, он валит Каллесеэ Миккель.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 42'
      Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 41'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Видовре: 55%, Раннерс: 45%.
    • 40'
      Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 39'
      Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Якобсен Кристиан II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Раннерс начинает контратаку
    • 38'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 37'
      Tammer Bany Odeh из команды Раннерс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 36'
      Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 36'
      Mike Themsen не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Контроль мяча: Видовре: 53%, Раннерс: 47%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Фусейни Мохаммед II должен был забить с этой позиции.
    • 35'
      Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Бьёркенгрен Йон наказан за толчок Thomas Joergensen
    • 33'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 33'
      Макиенок Симон из команды Видовре наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 33'
      Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 30'
      Контроль мяча: Видовре: 56%, Раннерс: 44%.
    • 30'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 28'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 27'
      Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Энггаард Мэдс наказан за толчок Jeffrey Papa
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Видовре: 57%, Раннерс: 43%.
    • 25'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Шамун Ноа получил травму и заменен. Mike Themsen выходит на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Tammer Bany Odeh наказан за толчок Марк Нильсен
    • 23'
      Макиенок Симон задерживает мяч рукой
    • 23'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Ахмед Ильязовский получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 22'
      Ахмед Ильязовский наказан за толчок Tammer Bany Odeh
    • 22'
      Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Марк Нильсен из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ахмед Ильязовский наказан за толчок Ольсен Оливер
    • 20'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 20'
      Контроль мяча: Видовре: 61%, Раннерс: 39%.
    • 19'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Марк Нильсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Геммер Йонас наказан за толчок Бьёркенгрен Йон
    • 18'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 16'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Видовре: 58%, Раннерс: 42%.
    • 15'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Видовре контролирует мяч.
    • 13'
      Фусейни Мохаммед II удалось забить из легкой позиции.
    • 13'
      Кулибали Лассо сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Фусейни Мохаммед II забивает с правой ноги!
    • 13'
      Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 13'
      Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Видовре контролирует мяч.
    • 11'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 10'
      Контроль мяча: Видовре: 46%, Раннерс: 54%.
    • 10'
      Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Раннерс начинает контратаку
    • 10'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Шамун Ноа пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем
    • 7'
      Раннерс начинает контратаку
    • 7'
      Ольсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 7'
      Thomas Joergensen нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Видовре: 34%, Раннерс: 66%.
    • 5'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 5'
      Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 4'
      Видовре контролирует мяч.
    • 3'
      Tammer Bany Odeh сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Фусейни Мохаммед II забивает с правой ноги!
    • 3'
      Tammer Bany Odeh создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Адриан Каппенбергер из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Геммер Йонас из команды Видовре заходит слишком далеко, он валит Фусейни Мохаммед II.
    • 2'
      Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 1'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Видовре начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Видовре 1:3 Раннерс онлайн

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