Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Mike Themsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Видовре

45' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Видовре

42' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Видовре

36' Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Видовре

36' Mike Themsen не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Видовре

35' Оооо... вот это был удар! Фусейни Мохаммед II должен был забить с этой позиции.

35' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Видовре

30' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ахмед Ильязовский получает желтую карточку за толчок соперника.

22' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ахмед Ильязовский наказан за толчок Ольсен Оливер

20' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

19' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Фусейни Мохаммед II забивает с правой ноги!

13' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Шамун Ноа пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

7' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Видовре

5' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Г О О О О Л - Фусейни Мохаммед II забивает с правой ноги!

3' Tammer Bany Odeh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Видовре начинает с центра поля