Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Мантл Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Oliver Provstgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вайле

45' Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Вайле

41' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

38' Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Ювара Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.

36' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аносике Эмента пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Виборг

31' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

29' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Гуннелунн Томас

20' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хорошую попытку сделал Ювара Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Франсуа Тайриз получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Вайле

13' Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Виборг

9' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Чолина Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Виборг

6' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Вайле

1' Аниембе Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Виборг начинает с центра поля