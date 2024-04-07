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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Вайле
0:0
Второй тайм: 57'
Виборг
0'
15' Желтая карточка
Франсуа Тайриз
45' Желтая карточка
Anosike Ementa

Ход матча

15'
Франсуа Тайриз
 
45'
 
Anosike Ementa
46'
Marius Elvius
Чолина Давид
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 195 Количество передач 214
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Виборг
3.42
3.30
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3.10
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
15
Офори
Эбенезер
35
Франсуа
Тайриз
7
Нгбакото
Йени
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Вайле
3-4-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.85
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.29
Альбентоса Рауль 2 0.08
Нгбакото Йени 2 0.08
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Kristian Kirkegaard 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.29
Йенсен Исак 5 0.21
Ибрагим Саид 2 0.08
Sergio Andrade 2 0.08
Сёндергаард Мадс 2 0.08
Бонде Якуб 2 0.08
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 1
Anosike Ementa 6 0
Мбом Жан-Мануэль 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Вайле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
18
Вайле
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Виборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
4
33%
6
26%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
11%
2
7%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
5
26%
4
14%
61-75
4
21%
8
29%
76-90

Пропущено

27
37
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
2
7%
2
5%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
6
22%
8
22%
46-60
6
22%
5
14%
61-75
8
30%
30%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1
Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0
Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1

Результаты матчей

Вайле
Виборг

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вайле
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
8
4
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
11
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
4
19
1.5
10
13
1
22
2.5
2
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 23 14 3 6 46 - 25 45
4.
Норшелланн
 23 11 7 5 38 - 23 40
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2:1 24 7 8 9 31 - 40 29
2.
Виборг
 0:0 24 7 6 11 27 - 38 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 0:0 24 5 8 11 20 - 26 23
6.
Видовре
 1:2 24 2 5 17 19 - 50 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 2:1 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 0:0 12 3 4 5 11 - 11 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 1:2 12 0 2 10 9 - 29 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 2:1 12 3 4 5 15 - 22 13
3.
Вайле
 0:0 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 1:2 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 0:0 12 1 3 8 7 - 23 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Люнгбю Гудьонсен Андри 9
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 56'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Бонде Якуб нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
  • 55'
    Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 55'
    Виборг пытается что-то создать.
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    • 51'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 51'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 50'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 49'
      Сержиу Андраде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Виборг: 52%.
    • 48'
      Мантл Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Oliver Provstgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 47'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Судья свистит. Аносике Эмента атаковал сзади соперника. Это Oliver Provstgaard заработал своей команде штрафной
    • 47'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 45'
      Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мбом Жан-Мануэль
    • 43'
      Виборг контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Мбом Жан-Мануэль выиграл воздушное противоборство у Нгбакото Йени.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 41'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Виборг: 49%.
    • 40'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 39'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Виборг начинает контратаку
    • 38'
      Аносике Эмента из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Вайле начинает контратаку
    • 37'
      Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.
    • 36'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Виборг: 50%.
    • 35'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Вайле контролирует мяч.
    • 34'
      Аносике Эмента пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 34'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Сержиу Андраде из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Ювара Муса.
    • 32'
      Альбентоса Рауль наказан за толчок Аносике Эмента
    • 32'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Виборг контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 30'
      Вайле контролирует мяч.
    • 29'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 28'
      Ювара Муса из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Аниембе Даниэль.
    • 28'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 27'
      Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Андерс К. Якобсен из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 27'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 26'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Виборг: 52%.
    • 25'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Нгбакото Йени из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Виборг контролирует мяч.
    • 24'
      Чолина Давид задерживает мяч рукой
    • 23'
      Вайле контролирует мяч.
    • 23'
      Велков Стефан выиграл воздушное противоборство у Йенсен Исак.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Гуннелунн Томас
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Виборг: 63%.
    • 20'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 16'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Виборг контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 34%, Виборг: 66%.
    • 15'
      Франсуа Тайриз получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Судья свистит. Франсуа Тайриз атаковал сзади соперника. Это Сёндергаард Мадс заработал своей команде штрафной
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Гуннелунн Томас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 14'
      Виборг контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 13'
      Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Виборг контролирует мяч.
    • 13'
      Франсуа Тайриз ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Альбентоса Рауль возвращается на поле.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Аносике Эмента.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 35%, Виборг: 65%.
    • 10'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 9'
      Чолина Давид из команды Вайле в офсайде
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Чолина Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 8'
      Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 7'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Сержиу Андраде
    • 6'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 6'
      Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 6'
      Сёндергаард Мадс выиграл воздушное противоборство у Офори Эбенезер.
    • 6'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 20%, Виборг: 80%.
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 4'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Вайле контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 1'
      Аниембе Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Виборг
    3.42
    3.30
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    3.10
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    Вайле
    Виборг
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