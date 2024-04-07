Тур: 24. Стадион: Вейле. Главный судья: Aydin Uslu
0'
15' Желтая карточкаФрансуа Тайриз
45' Желтая карточкаAnosike Ementa
60' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
0:1
73' ГолАбубакари Малик
83' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
85' Желтая карточкаЙенсен Исак
1:1
90' ГолKristian Kirkegaard
90'+8
Ход матча
15'
45'
60'
73'
83'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
355 Количество передач 362
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Anel Zulic
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вайле
Виборг
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.85
1.27
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.29
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.08
|Альбентоса Рауль
|2
|0.08
|Нгбакото Йени
|2
|0.08
|Барри Хамза
|1
|0.04
|Ювара Муса
|1
|0.04
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.04
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.04
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Oliver Provstgaard
|1
|0.04
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|7
|0.29
|Йенсен Исак
|5
|0.21
|Ибрагим Саид
|2
|0.08
|Sergio Andrade
|2
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.08
|Бонде Якуб
|2
|0.08
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|10
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|5
|1
|Anosike Ementa
|6
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Вайле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
18
Вайле
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Виборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
4
31%
6
25%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
5
25%
8
28%
76-90
Пропущено
28
38
7 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
2
7%
2
5%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
3
11%
8
21%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
7
25%
5
13%
61-75
8
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1
Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0
Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1
Результаты матчей
Вайле
Виборг
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Вайле
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
39
84
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
168
420
1014
123
222
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|0:2
|24
|14
|3
|7
|46 - 27
|45
|4.
|2:0
|24
|12
|7
|5
|40 - 23
|43
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|2:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|0:2
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|0:2
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7