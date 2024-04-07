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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Вайле
1:1
Конец матча
Виборг
0'
15' Желтая карточка
Франсуа Тайриз
45' Желтая карточка
Anosike Ementa
60' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
0:1
73' Гол
Абубакари Малик
83' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
85' Желтая карточка
Йенсен Исак
1:1
90' Гол
Kristian Kirkegaard
90'+8

Ход матча

15'
Франсуа Тайриз
 
45'
 
Anosike Ementa
46'
Marius Elvius
Чолина Давид
 
60'
 
Мбом Жан-Мануэль
63'
 
Вестергорд Магнус
Бонде Якуб
63'
 
Абубакари Малик
Anosike Ementa
70'
Барри Хамза
Офори Эбенезер
 
70'
Онугха Герман
Нгбакото Йени
 
73'
0:1
Абубакари Малик
(Вестергорд Магнус)
75'
 
Гроннинг Йеппе
Мбом Жан-Мануэль
76'
 
Жуниор Ренато
Sergio Andrade
82'
Kristian Kirkegaard
Anders Jacobsen II
 
82'
Леуритсен Тобиас
Франсуа Тайриз
 
83'
Альбентоса Рауль
 
85'
 
Йенсен Исак
89'
 
Srdjan Kuzmic
Сёндергаард Мадс
90'
Kristian Kirkegaard
(Онугха Герман)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 355 Количество передач 362
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
15
Офори
Эбенезер
35
Франсуа
Тайриз
7
Нгбакото
Йени
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Вайле
3-4-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.85
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.29
Kristian Kirkegaard 2 0.08
Альбентоса Рауль 2 0.08
Нгбакото Йени 2 0.08
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.29
Йенсен Исак 5 0.21
Ибрагим Саид 2 0.08
Sergio Andrade 2 0.08
Сёндергаард Мадс 2 0.08
Бонде Якуб 2 0.08
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 10 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 1
Anosike Ementa 6 0
Мбом Жан-Мануэль 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Вайле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
18
Вайле
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Виборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
4
31%
6
25%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
5
25%
8
28%
76-90

Пропущено

28
38
7 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
2
7%
2
5%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
3
11%
8
21%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
7
25%
5
13%
61-75
8
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1
Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0
Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1

Результаты матчей

Вайле
Виборг

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вайле
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
8
4
20
1.5
10
14
1
23
2.5
2
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 0:2 24 14 3 7 46 - 27 45
4.
Норшелланн
 2:0 24 12 7 5 40 - 23 43
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 2:0 12 7 4 1 22 - 9 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 0:2 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 0:2 12 7 2 3 23 - 16 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 2:0 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Вайле: 51%, Виборг: 49%.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Виборг контролирует мяч.
  • 97'
    Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Вайле контролирует мяч.
  • 96'
    Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Kristian Kirkegaard.
  • 96'
    Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 95'
    Ювара Муса из команды Вайле в офсайде
  • 95'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Вайле: 50%, Виборг: 50%.
  • 95'
    Безумный фол. Оливер Бундгар Кристенсен грубо играет против соперника. Пострадал Гуннелунн Томас
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    • 94'
      Гуннелунн Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Срдан Кузмич
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Команда Вайле сравняла счет! Игра продолжается!
    • 90'
      Онугха Герман сделал результативную передачу.
    • 90'
      Г О О О О Л - Kristian Kirkegaard забивает с правой ноги!
    • 90'
      Вайле пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Виборг: 52%.
    • 48'
      Мантл Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Oliver Provstgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 47'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Судья свистит. Аносике Эмента атаковал сзади соперника. Это Oliver Provstgaard заработал своей команде штрафной
    • 47'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 45'
      Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мбом Жан-Мануэль
    • 43'
      Виборг контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Мбом Жан-Мануэль выиграл воздушное противоборство у Нгбакото Йени.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 41'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Виборг: 49%.
    • 40'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 39'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Виборг начинает контратаку
    • 38'
      Аносике Эмента из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Вайле начинает контратаку
    • 37'
      Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.
    • 36'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Виборг: 50%.
    • 35'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Вайле контролирует мяч.
    • 34'
      Аносике Эмента пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 34'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Сержиу Андраде из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Ювара Муса.
    • 32'
      Альбентоса Рауль наказан за толчок Аносике Эмента
    • 32'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Виборг контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 30'
      Вайле контролирует мяч.
    • 29'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 28'
      Ювара Муса из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Аниембе Даниэль.
    • 28'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 27'
      Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Андерс К. Якобсен из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 27'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 26'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Виборг: 52%.
    • 25'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Нгбакото Йени из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Виборг контролирует мяч.
    • 24'
      Чолина Давид задерживает мяч рукой
    • 23'
      Вайле контролирует мяч.
    • 23'
      Велков Стефан выиграл воздушное противоборство у Йенсен Исак.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Гуннелунн Томас
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Виборг: 63%.
    • 20'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 16'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Виборг контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 34%, Виборг: 66%.
    • 15'
      Франсуа Тайриз получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Судья свистит. Франсуа Тайриз атаковал сзади соперника. Это Сёндергаард Мадс заработал своей команде штрафной
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Гуннелунн Томас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 14'
      Виборг контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 13'
      Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Виборг контролирует мяч.
    • 13'
      Франсуа Тайриз ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Альбентоса Рауль возвращается на поле.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Аносике Эмента.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 35%, Виборг: 65%.
    • 10'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 9'
      Чолина Давид из команды Вайле в офсайде
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Чолина Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 8'
      Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 7'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Сержиу Андраде
    • 6'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 6'
      Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 6'
      Сёндергаард Мадс выиграл воздушное противоборство у Офори Эбенезер.
    • 6'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 20%, Виборг: 80%.
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 4'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Вайле контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 1'
      Аниембе Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 1:1 Виборг онлайн

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