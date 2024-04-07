Тур: 24. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Jacob Karlsen
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
22' ГолОсман Ибрагим
23' Желтая карточкаСкьеллеруп Андреас
2:0
29' ГолИнгвартсен Маркус
41' Желтая карточкаНагало Адамо
2:0
45' Не забитый пенальтиБардгджи Руни
Ход матча
22'
29'
41'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
Копенгаген
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
38 матчей
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 25 побед
60 матчей
20%
25%
55%
12 побед 15 ничьих 33 победы
Первый тайм
25%
38.3%
36.7%
15 побед 23 ничьи 22 победы
Второй тайм
18.3%
40%
41.7%
11 побед 24 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
84
Всего голов
70
41
Голов в среднем за матч
2.12
1.52
Среднее время на гол
42
59
Всего голов
105
76
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Тотал матчей
2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
37
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|8 (2)
|0.33
|Фресе Мартин
|4
|0.17
|Нуама Эрнест
|4
|0.17
|Осман Ибрагим
|3
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.13
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.08
|Тверсков Йеппе
|2
|0.08
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Хардер Конрад
|2
|0.08
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.29
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.25
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.17
|Классон Виктор
|4
|0.17
|Фальк Расмус
|3
|0.13
|Оскарссон Орри
|3
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.08
|Маттссон Магнус
|2
|0.08
|Ларссон Джордан
|2
|0.08
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|1
|0.04
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Нагало Адамо
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
3
4
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Копенгаген
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
16
19
Норшелланн
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Копенгаген
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
5
42%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
37
46
12 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
5%
7
15%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
8
22%
8
17%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
10
27%
10
22%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
5
21%
9
36%
61-75
4
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
Копенгаген
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
65
75
56
39
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
57
83
39
47
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
203
1112
158
815
716
221
419
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|23
|15
|3
|5
|45 - 26
|48
|3.
|0:2
|24
|14
|3
|7
|46 - 27
|45
|4.
|2:0
|24
|12
|7
|5
|40 - 23
|43
|5.
|23
|9
|10
|4
|28 - 23
|37
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|2:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|0:2
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|0:2
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|21 - 16
|22
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7