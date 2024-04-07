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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Норшелланн
2:0
Первый тайм: 45+'
Копенгаген
0'
1:0
22' Гол
Осман Ибрагим
23' Желтая карточка
Скьеллеруп Андреас
2:0
29' Гол
Ингвартсен Маркус
41' Желтая карточка
Нагало Адамо
2:0
45' Не забитый пенальти
Бардгджи Руни

Ход матча

22'
Осман Ибрагим
(Свенссон Даниэль)
1:0
23'
Скьеллеруп Андреас
 
29'
Ингвартсен Маркус
2:0
41'
Нагало Адамо
 
45'
2:0
Бардгджи Руни

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Копенгаген
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
10
Эльюнусси
Мохамед
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
11
Ларссон
Джордан
Норшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Копенгаген

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

38 матчей

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 25 побед

60 матчей

20%
25%
55%
12 побед 15 ничьих 33 победы

Первый тайм

25%
38.3%
36.7%
15 побед 23 ничьи 22 победы

Второй тайм

18.3%
40%
41.7%
11 побед 24 ничьи 25 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
84

Всего голов

70
41

Голов в среднем за матч

2.12
1.52

Среднее время на гол

42
59

Всего голов

105
76

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
37
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 8 (2) 0.33
Фресе Мартин 4 0.17
Нуама Эрнест 4 0.17
Осман Ибрагим 3 0.13
Беньямин Нюгрен 3 0.13
Скьеллеруп Андреас 2 0.08
Тверсков Йеппе 2 0.08
Хансен Мадс 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Хардер Конрад 2 0.08
Свенссон Даниэль 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.29
Эльюнусси Мохамед 6 0.25
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.25
Ачури Мохамед Элиас 4 0.17
Классон Виктор 4 0.17
Фальк Расмус 3 0.13
Оскарссон Орри 3 0.13
Лерагер Лукас 2 0.08
Маттссон Магнус 2 0.08
Ларссон Джордан 2 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.04
Дикс Кевин 1 0.04
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Нагало Адамо 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

3
4
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Копенгаген
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

16
19
Норшелланн
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Копенгаген
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
6
25%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
5
42%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

37
46
12 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
5%
7
15%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
8
22%
8
17%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
10
27%
10
22%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
5
21%
9
36%
61-75
4
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Копенгаген

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
7
5
5
6
2.5
3
9
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
8
3
3
9
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
15
8
8
15
2.5
7
16
2
21
3.5
4
19
1
22
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 23 15 3 5 45 - 26 48
3.
Копенгаген
 0:2 24 14 3 7 46 - 27 45
4.
Норшелланн
 2:0 24 12 7 5 40 - 23 43
5.
АГФ Орхус
 23 9 10 4 28 - 23 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 2:0 12 7 4 1 22 - 9 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 0:2 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 0:2 12 7 2 3 23 - 16 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 2:0 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • 44'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Фальк Расмус из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Йелерт Элиас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 42'
    Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 41'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 41'
      Нагало Адамо возвращается на поле.
    • 41'
      Нагало Адамо получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Копенгаген: 38%.
    • 40'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Копенгаген
    2.90
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