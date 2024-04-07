Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Норшеланн

85' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Соренсен Кристиан I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Норшеланн контролирует мяч.

78' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

75' Удар от ворот произведет Копенгаген

75' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Норшеланн начинает контратаку

73' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Норшеланн

72' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

71' Тактическая замена. Орри Оскарссон уходит с поля и его заменяет Классон Виктор

70' Норшеланн начинает контратаку

69' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Бардгджи Руни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Удар от ворот произведет Копенгаген

63' Осман Ибрагим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Вилладсен Оливер пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

62' Матч возобновлен

61' Матч остановлен

60' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Норшеланн начинает контратаку

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

57' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Копенгаген

53' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

52' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Орри Оскарссон удалось забить из легкой позиции.

47' Хансен Киан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Г О О О О Л - Орри Оскарссон из команды Копенгаген правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника