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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Норшелланн
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
22' Гол
Осман Ибрагим
23' Желтая карточка
Скьеллеруп Андреас
2:0
29' Гол
Ингвартсен Маркус
41' Желтая карточка
Нагало Адамо
2:0
45' Не забитый пенальти
Бардгджи Руни
2:1
47' Гол
Оскарссон Орри
51' Желтая карточка
Johannes Hoff Thorup
68' Желтая карточка
Соренсен Кристиан
90'+7

Ход матча

22'
Осман Ибрагим
(Свенссон Даниэль)
1:0
23'
Скьеллеруп Андреас
 
29'
Ингвартсен Маркус
2:0
41'
Нагало Адамо
 
45'
2:0
Бардгджи Руни
47'
2:1
Оскарссон Орри
51'
Johannes Hoff Thorup
 
66'
 
Соренсен Кристиан
Вавро Денис
68'
 
Соренсен Кристиан
70'
Антман Оливер
Хансен Мадс
 
71'
 
Гонсалвеш Диогу
Бардгджи Руни
71'
 
Классон Виктор
Оскарссон Орри
80'
Хэй Лукас
Скьеллеруп Андреас
 
80'
Расмуссен Кристиан
Ингвартсен Маркус
 
81'
 
Клем Виллиам
Фальк Расмус
81'
 
Анкерсен Петер
Эльюнусси Мохамед
88'
Доржелес Марио
Осман Ибрагим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 479 Количество передач 469
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
10
Эльюнусси
Мохамед
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
11
Ларссон
Джордан
Норшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Копенгаген

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

38 матчей

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 25 побед

60 матчей

20%
25%
55%
12 побед 15 ничьих 33 победы

Первый тайм

25%
38.3%
36.7%
15 побед 23 ничьи 22 победы

Второй тайм

18.3%
40%
41.7%
11 побед 24 ничьи 25 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
84

Всего голов

70
41

Голов в среднем за матч

2.12
1.52

Среднее время на гол

42
59

Всего голов

105
76

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
37
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.38
Фресе Мартин 4 0.17
Нуама Эрнест 4 0.17
Осман Ибрагим 3 0.13
Беньямин Нюгрен 3 0.13
Скьеллеруп Андреас 2 0.08
Тверсков Йеппе 2 0.08
Хансен Мадс 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Хардер Конрад 2 0.08
Свенссон Даниэль 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.29
Эльюнусси Мохамед 6 0.25
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.25
Ачури Мохамед Элиас 4 0.17
Оскарссон Орри 4 0.17
Классон Виктор 4 0.17
Фальк Расмус 3 0.13
Лерагер Лукас 2 0.08
Маттссон Магнус 2 0.08
Ларссон Джордан 2 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.04
Дикс Кевин 1 0.04
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Нагало Адамо 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
5
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

16
19
Норшелланн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Копенгаген
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
5
42%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

39
47
14 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
5%
7
15%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
8
21%
9
19%
46-60
7
18%
9
19%
61-75
10
26%
10
21%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
5
20%
9
33%
61-75
4
16%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Копенгаген

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
7
5
5
7
2.5
3
9
1
11
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
21
3
12
12
1.5
15
9
8
16
2.5
7
17
2
22
3.5
4
20
1
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 0:0 24 15 4 5 45 - 26 49
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 0:0 24 9 11 4 28 - 23 38
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 0:0 12 5 4 3 14 - 14 19
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
3.
Мидтьюлланн
 0:0 12 7 2 3 21 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 0:0 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 91'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Грабара Камиль ошибается в защите.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Маккена Скотт не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • 90'
      Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 2:1 Копенгаген онлайн

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