Тур: 24. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Jacob Karlsen
2:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолОсман Ибрагим
23' Желтая карточкаСкьеллеруп Андреас
2:0
29' ГолИнгвартсен Маркус
41' Желтая карточкаНагало Адамо
2:0
45' Не забитый пенальтиБардгджи Руни
2:1
47' ГолОскарссон Орри
51' Желтая карточкаJohannes Hoff Thorup
68' Желтая карточкаСоренсен Кристиан
90'+7
Ход матча
22'
29'
41'
45'
2:0
47'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
479 Количество передач 469
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
Копенгаген
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
38 матчей
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 25 побед
60 матчей
20%
25%
55%
12 побед 15 ничьих 33 победы
Первый тайм
25%
38.3%
36.7%
15 побед 23 ничьи 22 победы
Второй тайм
18.3%
40%
41.7%
11 побед 24 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
84
Всего голов
70
41
Голов в среднем за матч
2.12
1.52
Среднее время на гол
42
59
Всего голов
105
76
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Тотал матчей
2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
37
8
Больше 13%
Меньше 87%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.38
|Фресе Мартин
|4
|0.17
|Нуама Эрнест
|4
|0.17
|Осман Ибрагим
|3
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.13
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.08
|Тверсков Йеппе
|2
|0.08
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Хардер Конрад
|2
|0.08
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.29
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.25
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.17
|Оскарссон Орри
|4
|0.17
|Классон Виктор
|4
|0.17
|Фальк Расмус
|3
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.08
|Маттссон Магнус
|2
|0.08
|Ларссон Джордан
|2
|0.08
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|1
|0.04
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Нагало Адамо
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
5
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
16
19
Норшелланн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Копенгаген
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
5
42%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
39
47
14 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
5%
7
15%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
8
21%
9
19%
46-60
7
18%
9
19%
61-75
10
26%
10
21%
76-90
Пропущено
25
27
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
5
20%
9
33%
61-75
4
16%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
Копенгаген
Точный счет
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
75
57
39
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
57
84
39
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
1212
159
816
717
222
420
123
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|0:0
|24
|15
|4
|5
|45 - 26
|49
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|0:0
|24
|9
|11
|4
|28 - 23
|38
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|0:0
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7